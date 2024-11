Lo que necesitas saber: Luego de mucha espera, Linkin Park regresó con 'From Zero' y no faltaron las reacciones al lanzamiento de su nuevo disco.

Definitivamente, este 2024 tuvimos varios lanzamientos musicales, pues ya sabíamos que varias bandas y artistas que nos encantan. Sin embargo, también hubo quienes de la nada regresaron con música recién salida del horno. Tal es el caso de Linkin Park, quienes están de vuelta con From Zero.

Como recordarán, fue a inicios de septiembre cuando Mike Shinoda, Dave Farrell, John Hahn y Brad Delson anunciaron que luego de siete años de la muerte de Chester Bennington, volverían con una nueva alineación. Como vocalista se quedaría Emily Armstrong, en la batería llegaría Colin Brittain y para las giras, el lugar de Delson lo tomará Alex Feder.

Emily Armstrong es la nueva vocalista de Linkin Park. Foto: James Minchin III

Linkin Park está de vuelta con ‘From Zero’

Pero no solo eso, Linkin Park confirmó que lanzarían un nuevo disco con estos integrantes, el cual llevaría por título From Zero. Ya para terminar, presentaron este álbum en vivo y a todo color frente a unos cuantos fans. Y sí, como era de esperarse, todas estas noticias crearon un montón de expectativa, pues desde One More Light no publicaban nada.

Poco a poco, la banda empezó a soltar adelantos de este material discográfico (el octavo de su carrera), como “The Emptiness Machine”, “Heavy Is the Crown”, “Over Each Other” y “Two Faced”. Por si esto no fuera suficiente, también se aventaron unos cuantos shows de presentación en California, Nueva York, Hamburgo, Londres, Incheon, París, Texas y Bogotá.

Y no faltaron las reacciones y memes a este disco

Después de mucha espera, este 15 de noviembre, Linkin Park por fin lanzó From Zero y definitivamente, fue un buen regreso a la industria musical. A través de las 11 rolas que vienen en el tracklist, la banda rinde tributo al sonido que tenían en sus inicios, pero también nos muestran un poco del camino que seguirán en el futuro.

Como era de esperarse, los verdaderos fans from hell se desvelaron para ser de los primeros en escuchar este álbum y comentarlo en el internet de las cosas. Y sí, claro que muchos andan emocionados por el disco, pues pensaron que por su historial, jamás volveríamos a escuchar algo nuevo de este grupazo. A continuación les dejamos las mejores reacciones y memes que nos dejó ese lanzamiento.

