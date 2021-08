¡Saludemos al Sol! Lorde por fin estrenó ‘Solar Power’ y el internet anda vibrando alto

Lo veíamos muy lejos y llegamos casi arrastrándonos pero afortunadamente ya es viernes y con él, vienen un montón de lanzamientos musicales para pasar un excelente fin de semana. Este día varios artistas y bandas estrenaron música, algunos nos sorprendieron y otros ya moríamos por escuchar; sin embargo, podemos estar de acuerdo que el disco del que todo el mundo va hablar esta semana es Solar Power, el nuevo álbum de Lorde.

Fue en el ahora lejano 2017 cuando la cantante neozelandesa estrenó su tercer material discográfico, Melodrama, con el cual recorrió gran parte del mundo e incluso nos dio un gran concierto en el Corona Capital de 2018 para presentarlo. Pero desde entonces, desapareció del ojo público y de plano no supimos de ella en un buen rato, más allá de que de repente aparecía para dar entrevistas donde hablaba sobre su siguiente disco que nomás no llegaba.

Lorde ahora sí está de vuelta con ‘Solar Power’

Finalmente y después de mucha espera, a inicios de junio de 2021 y contra todo pronóstico, Lorde regresó por la puerta grande anunciando su tercer álbum de estudio y estrenando la rola que le da título, “Solar Power”. Más tarde reveló algunos detalles, como el tracklist y la fecha oficial de estreno, pero sin duda lo que nos dejó con el ojo cuadrado fueron los sencillos que presentó justo antes de que el disco estuviera disponible en todos lados.

“Stoned at the Nail Salon” y “Mood Ring” son las rolas que la artista pop seleccionó como adelanto y para que el público se emocionara, y la verdad dejó muchas expectativas no solo por el sonido y las letras, también porque el material discográfico cuenta con la producción del mismísimo Jack Antonoff –una de las mentes creativas más importantes actualmente en la industria musical–, así como pequeñas colaboraciones de Phoebe Bridgers, Clairo y hasta Matt Chamberlain de Pearl Jam.

El internet anda saludando al sol y vibrando alto con este disco

Después de mucha espera –y que por ahí se filtrara horas antes de su estreno oficial–, Solar Power, el tercer material discográfico de Lorde por fin llegó a plataformas digitales este 20 de agosto y por supuesto que desde los primeros minutos en que estuvo en estos servicios de streaming musical, un montón de personas en todo el mundo se desvelaron no solo para escucharlo completo, también para reaccionar y dar sus comentario al respecto.

Y como todo en la vida hubo dos bandos, los que de plano no les gustó ni una sola de la rolas y los que piensan que este álbum de estudio de la cantante neozelandesa es lo mejor que ha salido en todo el año. Por supuesto que el gusto se rompe en géneros y cada opinión es válida, pero mientras escuchas este disco –que sin duda ya está dando de qué hablar, a continuación te dejamos las mejores reacciones y memes a su lanzamiento:

Lorde después de haber lanzado Solar Power:

(Nos vemos en 4 años) pic.twitter.com/ExbGD3yHxl — ponce (@cesar__27) August 20, 2021

Salganse de twitter a escuchar el nuevo Lorde album pic.twitter.com/xWD8B6ZFbe — Sapolio Mata Pulgas y Garrapatas (@georgiemoncada) August 20, 2021

Me and the girls escuchando el nuevo álbum de Lorde pic.twitter.com/XF1crjO2Ih — Liz. (@Lizsalasr) August 20, 2021

Los gays alternativos pretendiendo que nos gustó Solar Power de Lorde pic.twitter.com/abABbCLc7z — (@gaelfortuna_) August 20, 2021

Agradecido con la de arriba que no soy fan de Lorde y tengo que fingir como todos que Solar Power esta buenísimo… NADIE LES CREE AMIGOS pic.twitter.com/gpwbCkRjep — La 5ª BLACKPINK (Taylor’s Version) (@EstimadoPablon) August 20, 2021

Lorde se levantó y escogió arruinar mis terapias #SolarPower pic.twitter.com/iVG9RLv1Yb — ʏᴀʏᴏ (@midnightlove99) August 20, 2021

Escuchar el nuevo álbum de @lorde, me hace sentirme así… ✨❤️‍ pic.twitter.com/kSc1GnHDD7 — ː (@julss98_) August 20, 2021

buenos días dormí unas 4 horas pero no importa porque ante todo lorde sacó álbum luego de 4 años pic.twitter.com/HTm9eDMfoY — pilar (@filmsbyfinn) August 20, 2021

Escucharé el álbum de Lorde, pero de momento los singles han sido… pic.twitter.com/mvG8MO7LM3 — Brujaxa (@brujaxy) August 20, 2021