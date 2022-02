¿Por qué Lost Frenquencies representa el futuro de la música electrónica?

La música electrónica está en constante evolución y movimiento. A cada rato, vemos a DJ’s y productores reinventando su sonido y empujando al género hacia lugares inimaginables. Ejemplos de esto hay y muchos, pero recientemente el nombre de Lost Frequencies ha sobresalido de un montón de artistas electrónicos de su generación porque en la actualidad, lleva un buen rato creando hits y temas sumamente interesantes.

A pesar de que en sus inicios, este joven productor le tiraba a beats mucho más experimentales, inspirado por el jazz y ritmos frenéticos, conforme ha crecido dentro de la industria musical, ha cambiado su sonido incorporando elementos más amigables para todos los oídos. Todo esto ha dado como resultado una propuesta alucinante que sin duda, podemos decir que representa a los nuevos actos dance que encabezarán los principales festivales del mundo.

¿Quién es Lost Frequencies?

Lost Frequencies es el proyecto del DJ y productor belga, Felix De Laet. Este joven artista es hijo de padres músicos, es por eso que desde temprana edad se interesó en componer sus propias rolas; sin embargo, así como suele suceder en un montón de casos, empezó sus estudios con la idea de estudiar una carrera común y corriente. Pero conforme pasó el tiempo, se dio cuenta de que su camino no era tener un horario godín de oficina.

Justo cuando se encontraba cursando la licenciatura de Economía en una de las mejores escuelas de Bruselas, decidió que no podía continuar engañándose y dejó los estudios por apostarle a su carrera musical. Años antes de esto, Felix empezó a crear beats y melodías gracias a una computadora que le regalaron sus papás, influenciado por ritmos que iban desde el deep house jazzístico hasta los ritmos downtempo y trap.

Firmar con un sello importante y su álbum debut

Para 2014, Felix De Laet tomó el apodo de Lost Frequencies y su camino dentro de la industria musical comenzó a subir como la espuma. En aquel año lo firmó Armada Music, el sello discográfico holandés de trance cofundado por el mismísimo Armin van Buuren. Junto a ellos lanzó “Are You with Me”, una rola dance-pop compuesta a partir de un sample de la canción del mismo título del cantante country estadounidense Easton Corbin.

La canción fue un éxito inmediato y estuvo varios meses en las listas de éxitos dance de toda Europa. Durante ese tiempo, Felix hizo remixes bastante interesantes del propio van Buuren y Dimitri Vegas & Like Mike, aunque además de retomar los temas de otros productores, también presentó rolas bajo su propia autoría como “Reality” de 2015 que contó con la participación del cantante holandés, Janieck Devy y que también resultó ser un hitazo.

Sin duda, 2016 fue uno de los mejores momentos de Lost Frequencies. Y no lo decimos a la ligera pues ese año estrenó su material discográfico debut, Less Is More, una colección de canciones en donde además de incluir los sencillos que previamente había presentado, también vienen grandes temas como “Beautiful Life” (con Sandro Cavazza) y “All or Nothing” con Axel Ehnström. Y como era de esperarse, le fue de maravilla en Bélgica.

Una época de transición, conciertos y colaboraciones inesperadas

Un año más tarde, Felix lanzó una versión deluxe en el que añadió rolas que se quedaron fuera del álbum oficial. A su vez, mientras todo esto pasaba y creada beats que se convertían en éxitos, el DJ belga comenzó a presentarse en gran parte de Europa, los Emiratos Arabes, Estados Unidos, Canadá, Brasil y hasta México, tocando como acto nuevo en los principales festivales y espacios de música electrónica más importantes.

En este periodo, Lost Frequencies se la pasó lanzando sencillos que anticipaban lo que sería su siguiente disco de estudio. Finalmente, en 2019 y tras mucha anticipación publicó su segundo material discográfico titulado Alive and Feeling Fine. En esta placa, el productor le da la vuelta su sonido enfocándose en el house más accesible para todos los oídos y en el que sorprendió colaborando con James Blunt en la rola “Melody”.

Durante ese año, Felix siguió tocando en festivales grandes como las distintas versiones de EDC, Tomorrowland y más. Sin embargo, cuando el coronavirus llegó a nuestras vidas, tuvo que dejar las giras y se enfocó a componer en su estudio casero para matar el tiempo. Del encierro surgió un EP bastante interesante llamado Cup of Beasts, el cual de entrada publicó por primera vez bajo su propio sello discográfico, Found Frequencies.

Pero hablando sobre la música, en este material de corta duración hace una mezcla alucinante entre los primeros beats que compuso y con los que se hizo famoso, con esta onda un tanto más comercial que adoptó en los últimos años. Esto lo confirmó con la rola que lanzó en 2021, ” “Where Are You Now” junto al cantante y compositor británica, Callum Scott, que fácilmente es la muestra de este punto en la carrera musical de Felix de Laet.

¿Qué es lo que hace especial a Lost Frequencies?

Como ya lo mencionamos antes, Lost Frequencies es un DJ y productor que constantemente ha estado cambiando su sonido conforme pasa el tiempo. En sus inicios le entraba al house puro y a ritmos más densos que sin duda nos vuelan la cabeza, pero ha madurado a tal grado de que no está peleado con la idea de crear canciones incorporando beats que todo el mundo pueda disfrutar y bailar en sus presentaciones.

A esto habría que sumar que sus conciertos son impresionantes, pues más allá de tener una enorme producción o fuegos pirotécnicos, demuestra que es un prodigio dándole a las tornamesas y tocando un montón de instrumentos. Y sin duda, esto ya es tendencia dentro del género, actos que además de mezclar de maravilla sobre un escenario, ofrezcan otra clase de espectáculo usando sus conocimientos musicales. Esto combinado con su capacidad de reinventarse, hacen que Felix de Laet sea un artista al que no pueden perderle la pista.