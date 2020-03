Marcus Mumford comparte cover de "You’ll Never Walk Alone" para ayudar a gente afectada por coronavirus

No hay nada que una más a las personas que la música y en los últimos días hemos comprobado eso. No sólo por los artistas que se han sumado a transmisiones en vivo a través de sus redes sociales para ayudar a las personas a pasar un poco mejor la cuarentena, también nos referimos a casos específicos de canciones como “You’ll never walk alone”, de Gerry & The Pacemakers, la cual se ha convertido en un símbolo de esperanza en Europa, uno de los continentes más afectados por el brote de coronavirus.

Y es que el pasado viernes 20 de marzo esta canción, popular por ser entonada de manera constante por aficionados del Liverpool FC, sonó simultáneamente en 162 estaciones europeas con la finalidad de mostrar solidaridad y recordarle a los habitantes de los países europeos que no están solos en esa crisis sanitaria, la cual los ha orillado a estar en cuarentena para evitar la propagación del COVID-19.

El gesto no sólo ha conmovido a todo el mundo, también ha animado a algunos artistas a apoyar con su granito de arena a las personas que están resultado afectadas por el coronavirus. Uno de ellos es Marcus Mumford, el líder y vocalista de Mumford & Sons, quien ha lanzado una versión de “You’ll Never Walk Alone” con la que recaudará fondos para apoyar a las personas en Europa que están viviendo momentos complicados debido al virus.

A través de la cuenta de Twitter de la banda, Marcus anunció a sus seguidores que todo lo recaudado con el cover a la canción de Gerry & The Pacemakers, la cual ha sido versionada en ocasiones anteriores por artistas como Elvis Presley y Johnny Cash, será donado a fundaciones de Reino Unido.

“Aquí hay una canción para ustedes, porque se siente como el momento adecuado para sacarla. Todos los ingresos de esta canción irán a la Fundación Grenfell y War Child UK. Trabajo con ambas organizaciones, he estado en contacto con ellas durante la pandemia de COVID-19, están haciendo un trabajo increíble para apoyar a las personas vulnerables, pero en este momento es realmente difícil”, mencionó el vocalista de Mumford & Sons.

Here’s a song for you, because it feels like the right time to get it out. All proceeds from this song will go to Grenfell Foundation and War Child UK.

— Mumford & Sons (@MumfordAndSons) March 20, 2020