Lo que necesitas saber: Mariah Carey espera relanzar todo el álbum grunge pero con su voz principal.

Tuvieron que pasar más de 30 años para que Mariah Carey pudiera revelar canciones inéditas del álbum grunge ‘Somebody’s Ugly Daughter‘. Su sello discográfico de aquel entonces no le permitió publicar la versión donde ella canta como solita.

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon // YouTube: Captura de pantalla

Mariah Carey revela canciones inéditas de un disco grunge

Durante el famoso programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Mariah Carey decidió revelar algunas canciones inéditas de un disco grunge que grabó en secreto en la década de 1990.

Se trata de nada más y nada menos que ‘Somebody’s Ugly Daughter’, álbum publicado en aquel entonces bajo el nombre de Chick. Por aquellos años su disquera no la dejó lanzar este disco, por lo que participó como corista y su amiga Clarissa Dane fue la voz principal.

Tras compartir este material inédito, también reveló que está buscando lanzar este álbum, pero ahora con ella como voz principal…. como debió haber sido desde un inicio.

Y si bien es cierto que ya tiene tiempo que Mariah Carey reveló la grabación de este disco, esta es la primera vez que podemos escuchar su voz en un disco grunge.

Y… ¿Cuándo saldrá este álbum?

Por el momento no hay fecha de lanzamiento y parece que habrá que esperar un poco más para escucharlo completo, pues actualmente se encuentra promocionando su nuevo álbum ‘Here for It All’.

Y es que tiene previstas unas vacaciones en Las Vegas de noviembre a diciembre, por lo que muy probablemente revele todas sus canciones inéditas hasta el próximo año. Pero lo que sí es seguro es que Mariah Carey volverá a sonar esta Navidad con “All I Want For Christmas”.