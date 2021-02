Escucha “Let It Be”, la cautivadora y melancólica nueva rola de Matt Berninger

Si hay un artista capaz de tocar las fibras más melancólicas de la música, ese sin duda es Matt Berninger. Ya sea con The National o en su etapa como solista, el compositor tiene esa capacidad de cautivarnos con su obra. Así lo hizo en 2020 con su disco Serpentine Prison y seguirá dándole vuelo a su trabajo con más lanzamiento ahora.

El cantante le entra de lleno al 2021 con una canción titulada “Let It Be” que te pondrá la piel chinita con su suave melodía y te hará reflexionar con una lírica que habla sobre la conducta del auto sabotaje de la que a veces no podemos desprendernos.

Matt Berninger y su proyecto solista

Sí, sabemos que el 2020 fue un año complicado para la industria musical -y otras más, claro- pero varios artistas hicieron lo posible por sacar adelante varios proyectos. Y así por ejemplos, aunque no hubo eventos en vivo ni giras o algo de eso, Matt Berninger aprovechó para establecer su proyecto propio.

El músico oriundo de Cincinnati lanzó en octubre del año pasado Serpentine Prison, su debut como solista que además fue producido por el sensacional y legendario multi-instrumentista Booker T Jones. El álbum recibió en general buenas reseñas de parte de la crítica especializada, dejando ver la gran calidad compositiva y musical de la obra.

“Me hizo sentir feliz y optimista, pero quizá otra persona más piense lo contrario, creo que ese es el punto de dejar un mensaje claro… Si conectas con el público a un nivel emocional casi caótico, y tú te reconoces como tal, alguien que tiene miedos y sueños, creo que ese podría ser el mensaje, que a todos nos une algo y que nadie está solo“, dijo Matt sobre su nuevo material en una entrevista con Sopitas.com que puedes leer POR ACÁ.

Una nueva canción en plataformas

Pues bien, ya vamos encaminados sobre el 2021 y Matt Berninger también le quiere entrar con todo. Ahora, el compositor nos regala una estupenda canción titulada “Let It Be” que solo había sido incluida en la versión de vinilo de Serpetine Prison y que ahora llega para todos los seguidores a plataformas digitales.

Esta pieza comienza con una cautivadora y alucinante guitarra acústica y a medida que avanza el track, más instrumentos se unen a la pista para capturarnos poco a poco. En cuanto a la lírica, Matt parece describir una relación entre dos personas que se desprenden poco a poco como producto del auto sabotaje de uno de ellos, lo cual se aprecia en el verso “Sometimes I think that I’m my own worst enemy” (A veces pienso que soy mi peor enemigo).

Tal como apunta Consequence of Sound, será el próximo 12 de marzo cuando Berningner libere la versión de lujo de su disco en plataformas, pero hasta entonces les dejamos el lyric video para que disfruten de esta nueva canción.