Matt Berninger de The National lanza una nueva rola llamada “One More Second”

Este 2020 la música nos está haciendo el paro para aliviarnos cuando de plano no encontramos paz. Y por fortuna, en todos estos meses que la gran mayoría lleva encerrados en casa, varias bandas y músicos se están poniendo las pilas grabando canciones y estrenándolas prácticamente todas las semanas. Sin embargo, algunos han dado verdaderas sorpresas iniciando nuevos proyectos y uno de ellos es el buen Matt Berninger.

Fue a mediados de mayo cuando el vocalista de The National anunció que aprovechando estos días de cuarentena, se estrenaría como solista lanzando su primer material discográfico, Serpentine Prison. Por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, desde aquella noticia nos ha mostrado un par de sencillos, en específico la rola que le da nombre a su álbum y “Distant Axis”.

También puedes leer: MATT BERNINGER DE THE NATIONAL LANZA UNA ROLA MÁS COMO SOLISTA LLAMADA “DISTANT AXIS”

Matt Berninger estrena el último sencillo antes de lanzar su disco

Poco a poco, Matt Berninger nos fue presentando detalles de su debut en solitario, como que fue producido por el famoso multi-instrumentista de Memphis, Booker T. Jones y cuenta con la participación de un montón de músicos invitados. Sólo para que se den una idea, aparecen Matt Barrick, Andrew Bird, Mike Brewer, Hayden Desser, Scott Devendorf ( de The National), Gail Ann Dorsey, Brent Knopf y más.

Pero ahora y como último adelanto de este material discográfico, una rola llamada “One More Second”. Siguiendo la línea de las demás rolas que ha presentado, acá podemos escuchar claramente la voz de Matt mientras una guitarra acústica y un par de instrumentos lo acompañan sutilmente, en un tema tranquilo pero no por eso deja de ser espectacular, pues es una de las primeras canciones de amor que presenta para el álbum.

Sobre esta canción, Matt Berninger nos contó la inspiración detrás de ella, la cual involucra a Dolly Parton: “Escribí ‘One More Second’ con Matt Sheehy y con la intención de que sea una especie de respuesta a ‘I Will Always Love You’ de Dolly Parton, o una especie del otro lado de esa conversación. Sólo quería escribir una de esas canciones de amor clásicas, sencillas y desesperadas que suenan muy bien en tu coche”.

Serpentine Prison estaba programado a estrenarse el próximo 2 de octubre, sin embargo, aprovechando el lanzamiento de este sencillo anunció que llegará hasta 16 de octubre y pueden reservarlo POR ACÁ. Pero basta de hablar, escuchen a continuación “One More Second”, la nueva rola de Matt Berninger: