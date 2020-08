“Me veo tocando con Metallica hasta que ya no pueda”: Una entrevista con Kirk Hammett

Dentro del metal hay un montón de bandas legendarias, pero hablando específicamente del thrash, Metallica es uno de los cuatro grandes de este género. Y aunque a algunos no les encante la idea, James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich, Cliff Burton y los demás integrantes que entraron con el paso de los años, cambiaron por completo el juego.

Pasaron de ser una banda que tocaba en pequeños bares por los Estados Unidos, a llenar estadios en todo el mundo, pero también gracias a ellos muchas bandas jóvenes pudieron abrirse camino y así conseguir que miles de personas los escucharan. Con una carrera tan grande como la de ellos y a estas alturas, muchos se conformarían con eso. Sin embargo, esta bandota aún tiene mucho que ofrecer, aún tienen metas por cumplir y sobre todo, ganas de sorprenderse a sí mismos.

Aprovechando el lanzamiento de su próximo álbum en vivo, S&M2, tuvimos la increíble oportunidad de platicar con el gran Kirk Hammett, guitarrista líder de Metallica, quien entre otras cosas nos platicó sobre el proceso de este show, los momentos más importantes, la visión que tiene del rock en la actualidad, lo más valioso que le ha dejado estar en esta banda y como que no queriendo, nos contó por qué ama México.

Los días de cuarentena para Kirk Hammett

Los músicos y bandas grandes están acostumbrados a tocar por todas partes del mundo, en giras que pueden durar meses y que en algunos casos se extienden hasta por años. Metallica lo sabe a la perfección, pues durante casi cuatro décadas de carrera han tocado en prácticamente cualquier lugar y país que se les ocurra (con decirles que hasta armaron un show en la Antártida en 2013).

Y quizá en estos días de cuarentena, gracias a la pandemia del coronavirus, los integrantes de la banda se estén volviendo locos por los conciertos y festivales que se tuvieron que cancelar. Sin embargo, para alguien como Kirk Hammett estos días le han caído bien, pues los está utilizando para descansar de esos tours tan intensos, pero sobre todo PARA COMPONER MÚSICA NUEVA JUNTO A JAMES, LARS Y ROBERT.

“Todo este tiempo lo he pasado en mi casa resguardándome, repasando algunos riffs que tenía por ahí guardados y componiendo algunas cosas con los chicos. Contrario a lo que muchos podrían pensar, no me gusta mucho salir, así que he aprovechado estos días para quedarme a tocar la guitarra, practicar y utilizar este momento como punto creativo. Trato de estar tranquilo, feliz, afortunadamente todos a mi alrededor están bien, sé que en el mundo están pasando muchas cosas, así que intento transmitirle a todos ese sentimiento de que estaremos bien. No nos queda de otra, hombre”.

Metallica vuelve a trabajar con una orquesta

En 1999 y ya con una carrera consolidada, Metallica dio uno de los conciertos más importantes de toda su carrera y para sorpresa de muchos, no era en un festival frente a miles de personas, como lo hicieron en Rusia frente a 1.6 millones de personas. En aquella ocasión le bajaron a los decibeles de sus amplificadores para demostrarle al mundo que su música suena increíble acompañada de una orquesta.

El resultado fue un espectacular concierto llamado S&M, donde la banda interpretó todos sus éxitos y que dejó a la gran mayoría con la boca abierta. 20 años después, armaron un show similar con la Sinfónica de San Francisco para inaugurar la arena Chase Center en San Francisco, y es inevitable no preguntarnos las diferencias entre uno y otro, pero el propio Kirk nos cuenta todos los detalles.

“¿El más grande reto? Déjame pensarlo muy bien.. Sabíamos qué era lo que podía pasar, porque ya hemos hecho esto antes, teníamos en mente que es un proceso donde debemos ir a ensayar, sabíamos muy bien que después teníamos que ir con la orquesta y tocar en el escenario y ver cómo funcionaría todo. Pero hablando de retos.. creo que en esta ocasión no tuvimos tantos problemas con el audio, ¿sabes? Ese fue el verdadero reto porque siempre pasa algo, sobre todo con canciones que no habíamos tocado antes con la orquesta, siento que eso nos obligó a checar que todo estuviera casi perfecto, no queríamos que esto afectara a las nuevas canciones que tocamos en el show, así que fue muy efectivo trabajar así”.

Los grandes aún siguen practicando

Podríamos pensar que alguien como Kirk Hamett –que es uno de los alumnos más famosos del legendario Joe Satriani–, con años de experiencia tocando la guitarra en estudios de grabación y en conciertos en vivo, no tiene que practicar para un concierto como el del S&M2. Pero en realidad estamos completamente equivocados, pues se preparó como nunca antes para ser aún mejor guitarrista, haciendo toda clase de ejercicios.

“Esto seguro de que soy un guitarrista preparado físicamente, musicalmente y mentalmente, pero debo reconocer que dos semanas antes del concierto me tomé el tiempo para ejercitarme, le pedí ayuda a profesionales, y justo una semana antes le hablé a mi equipo de profesores para que me ayudaran con algunos ejercicios de digitación y escalas en la guitarra acústica que son muy difíciles de tocar, para que cuando me pase a la guitarra eléctrica parezca que vuelo. Intenté estar mejor preparado que nunca”.

Un nuevo sonido para las canciones más recientes

Aunque tocaron clásicos que no pueden faltar en ninguno de sus conciertos, como “One”, “Master of Puppets”, “Nothing Else Matters” y “Enter Sandman”, lo más importante para Metallica en esta presentación era tocar las rolas de sus más recientes discos, Death Magnetic y Hardwired… to Self-Destruct, y darles una nueva vida, casi casi como si las estuvieran grabando por primera vez.

Y eso se puede notar con el setlist, pues está repleto de canciones nuevas. Sabemos que es complicado elegir un momento favorito, con un concierto tan impactante y con la producción que esto implica. Pero sin problemas, Kirk nos platicó cuáles fueron para él los highlights de este showsazo, y para todos los que aún extrañamos al gran Cliff Burton, por ahí se coló un pequeño tributo que le hicieron en el S&M2.

“Tengo que decir ‘Halo on Fire’, nos salió muy bien. Creo que sonó excelente cuando la tocamos con la orquesta, siento que realmente la hicieron brillar. Aunque también me gustó cómo quedaron otras canciones como ‘Nothing Else Matters’, ‘The Day That Never Comes’, y sobre todo creo que ‘All Within My Hands’ se benefició por los arreglos que tocaron los músicos de la orquesta”. “Pero si tuviera que decirte mis momentos favoritos, sin duda sería tocando ‘Halo on Fire’ y ‘All Within My Hands’ porque Robert (Trujillo) y yo cantamos tres partes de armonías junto con otro vocalista que vino para ayudarnos llamado Avi (Vinocur), fue la primera vez que hacíamos eso en vivo y sobre todo en una canción acústica. También hubo otras partes que me encantaron como James (Hetfield) tocando ‘The Unforgiven III’ a capela y solo con la orquesta, eso fue muy cool, quiero decir, quedé satisfecho con el resultado final y siento que sonó bien”.

“Otro momento impresionante fue cuando Scott Pingel tocó en el contrabajo el solo de Cliff –en ‘(Anesthesia) Pulling Teeeth’–, que me sorprendió muchísimo, creo que nadie esperaba algo así, pero al final siento que terminó siendo un gran tributo al solo de Cliff Burton, todos estábamos sorprendidos, no me lo esperaba del todo”.

A Kirk Hammett lo conocemos por ser una verdadera bestia de la guitarra y sus credenciales lo acreditan. Su nombre ha aparecido en las listas de los mejores guitarristas de la historia y eso lo demuestra cada que se cuelga una de las liras que tiene con referencias a un montón de películas de terror pero… ¿se imaginan un mundo donde no le pegara a los guitarrazos? Bueno, pues él sí lo tiene en mente y también se iría por algunos instrumentos de cuerdas.

“Si no tocara la guitarra, creo que escogería el violín, el chelo o la viola, me gusta el sonido de esos tres instrumentos de cuerda. Mis dos hijos los tocan, uno el violín y el otro la viola, de hecho a veces tocan juntos. Siento que tengo muy en mente la tonalidad, y combinados me transmiten poder y grandeza, pienso que son instrumentos muy heavy metal y que casi nadie lo ha notado. Para mí son sumamente pesados, si no tocara la guitarra y tuviera que escoger alguno, creo que me iría por una viola o un chelo, algo así. Al final sería un instrumento de cuerda, quisiera tocar el corno pero lo intenté muchas veces, se me iban las notas y no, no soy bueno”.

La influencia de Ennio Morricone en la carrera de la banda

Uno de los rituales más grandes dentro de Metallica es arrancar cada uno de los conciertos con “The Ecstasy of Gold”, una de las piezas que Ennio Morricone compuso para el clásico western de 1966, The Good, the Bad and the Ugly. Escuchar esta canción es prácticamente uno de los rituales que tanto la banda como el público saben que deben ocurrir para que un show sea épico, como si fuera la gasolina que todos necesitan.

Lamentablemente, hace algunas semanas el legendario compositor murió a los 91 años. Es por eso que aprovechando esta conexión mágica e inexplicable entre la banda y Ennio, pero sobre todo porque se presentó la oportunidad, Kirk Hammett nos cuenta la importancia de iniciar sus presentaciones con esta melodía y la influencia de este tema en particular para ambientar sus shows.

“No lo pude conocer en persona y nunca nos pudimos reunir con él, pero su música obviamente ha influenciado a un montón de generaciones. ‘Ecstasy of Gold’ es la canción que ponemos prácticamente en el 99% de las veces antes de los conciertos de Metallica, y ese es el pequeño tributo que le podemos hacer a Ennio Morricone, en particular con ese fragmento de música, porque él escribió esa pieza, es suya, nacimos cuando ya existía”. “En realidad no hay una razón tan fuerte para justificar que abrimos con esa canción, simplemente es una gran influencia para nosotros. Él (Ennio) pone el tono en todos los shows, ‘Ecstasy of Gold’ nos levanta el ánimo para tocar, patear traseros en el escenario y hacer lo mejor que podemos. Podría decir que esa canción es el soundtrack de todos los conciertos de Metallica, es lo primero que escuchas antes de que salgamos, es la primera pieza monumental que se escucha en las bocinas de nuestros shows, es parte del setlist. La canción cumple con su cometido, emociona a la gente y a nosotros nos llena de energía para dar un excelente show”.

R.I.P. Ennio Morricone

Your career was legendary, your compositions were timeless. Thank you for setting the mood for so many of our shows since 1983. pic.twitter.com/ac1QZ9QLPs — Metallica (@Metallica) July 6, 2020

¿Qué opina Kirk Hammett del rock actual?

Para alguien como Kirk Hammett, con tantos años de carrera e involucrado en la música, parecería que no le importa tanto lo que sucede actualmente dentro de la industria. Y aunque él esté clavado componiendo riffs espectaculares y solos fuera de este planeta, le ha tocado estar frente a un cambio generacional, de tendencias y sobre todo de gustos, en cuanto a géneros y artistas.

A pesar de que muchos consideran que el rock ya no es relevante como antes, el guitarrista cree que aún es importante para la juventud, para todos aquellos que encuentran en una guitarra el motor para expresar lo que sienten y piensan. Pero así como sucede en distintas etapas de la música, por ahora el género que muchos aman y que cambio la historia se encuentra en una fase rara, como de reclutamiento.

“Cada generación nos muestra su propio estilo musical, y con él también viene su gusto musical. No me siento en el papel de juzgar la música de esta nueva generación ni de hacer comentarios al respecto. Es una situación extraña, pero siento que para mí el rock sigue siendo popular y sigue cumpliendo su misión como lo ha hecho desde hace tanto tiempo, al menos en los 30 años que yo llevó tocando. Todo luce muy diferente, he visto pasar a músicos y bandas, pero ahora hay gente joven formando sus propias bandas de rock, eso es esperanzador“. Eso creo que es lo más interesante, porque ahora los jóvenes que le entran al rock and roll son vistos como extraños en este momento, porque no es lo que la juventud está escuchando. Pero al mismo tiempo no deja de ser la música más poderosa e inspiradora que alguien pueda escuchar, eso veo yo desde afuera y quién sabe qué puedas descubrir estando dentro de todo esto (hablando de las nuevas bandas)”.

Y aunque el panorama para él es complejo, cree que el rock vive en esas pequeñas bandas que no son completamente famosas, pero que tienen propuesta y algo qué decir, de esos grupos que te encuentras tocando en lugares insospechados. A pesar de todo esto, Kirk piensa que todos estos artistas desconocidos podrían llegar a más oídos si la gente no fuera tan dura, o si los medios le dieran una oportunidad para mostrarse al mundo, así como les pasó a ellos.

“Siempre encontrarás artistas grandiosos, si te vas al underground seguro podrás ver propuestas increíbles, en cada generación hay cosas buenas y malas, date un clavado por esos esos pequeños foros y habrá una banda interesante, aunque puede que no sea tan populares. Los músicos nos enfrentamos con toda clase de público, a veces son muy duros si no tocas las canciones que ellos esperan, se enojan y ese puede ser un obstáculo para todos ellos, pero los artistas intentan conectar con todos ellos”. “Quizá para muchos el rock no es el género musical más escuchado en este momento, pero creo que muchas bandas jóvenes se beneficiarían si la situación fuera completamente distinta. Tendrían atención en los medios y llegarían a una nueva generación que están buscando encontrarse con ese sonido, que encuentren una nueva percepción. Espero que eso cambie, que haya un regreso, siempre lo espero, que el rock y el heavy metal regresen como antes, porque ambos en estos momentos se consideran underground, siento que es un buen momento para salvar estos géneros”.

Lo mejor de estar en una banda llamada Metallica

Para nadie es un secreto que dentro de Metallica han ocurrido un montón de cosas. Desde la bronca que tuvieron con Dave Mustaine, la trágica muerte del legendario Cliff Burton, la salida de Jason Newsted y hasta los problemas que James Hetfield ha tenido con el alcohol. A pesar de todo, de los golpes que da la vida y quién sabe de dónde, encontraron la fuerza para afrontar todos los problemas.

Ahora y tras casi 40 años tocando juntos, se sienten como un grupo nuevo, más fuertes que nunca. Sin embargo, para Kirk Hammett lo mejor que le ha pasado estando en esta banda no tiene que ver con el dinero, los lujos o la fama sino todo lo contrario. Él se queda con esos fans que le han dicho que su música les cambió la vida y con tocar con aquellos a los que llama amigos, imagínense que quiere tocar hasta que de plano el cuerpo ya no aguante.

“Creo que lo más importante que me ha dejado estar en Metallica va más allá de lo evidente, estamos en un momento muy cómodo como personas y como banda creando música, eso me encanta. Siento que lo mejor de todo es que las personas se acercan y nos dicen que nuestras canciones los han ayudado, que les traen alegría y felicidad, para mí ese es el mayor regalo. Que el público conozca mi música, y que lo que hacemos como banda lo aprecian muchos, y no solo eso, sino que ayuda a las personas”. “Al final del día, me gusta ayudar a los demás, ¿sabes? Creo que la música siempre es buena, es buena para el mundo, es buena para el futuro, es buena para los niños, así que lo único que nos queda es continuar tocando, no planeo retirarme, me veo tocando con Metallica y haciendo esto hasta que ya no pueda“.

¿Kirk Hammett ama a los cachanillas?

Justo antes de despedirse, Kirk Hammett aprovechó la oportunidad para contarnos brevemente el amor que siente por México (sobre todo por todos los cachanillas). Resulta que así como muchas otras personas que crecen en la frontera entre nuestro país y Estados Unidos, él tuvo chance de conocer a algunos paisanos, quienes le contaron sobre la riqueza cultural de nuestro país.