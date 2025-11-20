Lo que necesitas saber: Megadeth estuvo en México en abril de 2024. Los próximos shows de 2026, diiiiiicen, serán "los últimos"...

Los metaleros de México no tendrán que perseguir a Megadeth para despedirse. La legendaria banda comandada por Dave Mustaine hará escala en nuestro país con su anunciada gira de despedida.

Megadeth anuncia su retiro // Foto: Ross Halfin

Megadeth estará el 10 y 11 de mayo en CDMX

Megadeth estará en México en 2026, como parte del “This Was Our Life Tour” con el que se despiden de los escenarios. Inicialmente, eran tres fechas en tres ciudades... ahora se agrega un show más en CDMX

Arena Monterrey, 8 de mayo; Arena Guadalajara, 13 de mayo… y, agregándole las cosas a los fans capitalinos que festejan a sus mamis, a la fecha del 10 de mayo en la Arena CDMX se suma una más: 11 de mayo. Todos a las 21:00 horas.

Megadeth canceló sus conciertos privados en México. Foto: Getty Images

Venta de boletos para la segunda fecha de Megadeth en CDMX

Con “This Was Our Life Tour” Megadeth pone fin a 40 años de trayectoria. Así que esta será la última ocasión para ver en acción a Mustaine y compañía… al menos en nuestro país.

Foto: Getty.

Los boletos para la despedida de Megadeth en México estuvieron en preventa para fans el 8 y 9 de noviembre, luego hubo preventa para clientes de Banco Azteca (10 y 11 de noviembre) y, después, se abrió la venta al público general.

Con el anuncio de la segunda fecha en la CDMX, va de nuevo todo lo anterior y queda así: preventa en Banco Azteca 23 y 24 de noviembre, 9 am; luego de esto, va la general a partir del 25 de noviembre.