Lo que necesitas saber: Meme del Real nos acompañó en un M&G y una sesión musical especial pata sus fans en las oficinas de Sopitas.com. Y aquí, te la compartimos.

Meme del Real anda en un gran momento con su carrera en solitario. Viene de lanzar su disco La montaña encendida (checa la reseña de este discazo) y al momento de escribirles esto, se prepara para un concierto en el Teatro Metropólitan…

Pero antes de que la cosa se prenda en el recinto del Centro Histórico, el también miembro de Café Tacvba visitó la Sopicueva para pasar el rato con algunos fans suyos en una convivencia… y de paso, echarse un buen ‘palomazo’.

Meme del Real estuvo en la Sopicueva para un M&G y una sesión acústica exclusiva para fans. Foto: Especial Sopitas.com.

Y antes del Metropólitan… la sesión acústica de Meme del Real en Sopitas.com

Justo en este 2026, se cumplen 10 años del fallecimiento de Juan Gabriel. Así que Meme del Real preparó para esta sesión y convivencia un cover de “Siempre en mi mente” para honrar la memoria del legendario JuanGa.

Pero eso no es todo, eh… también nos regaló una inesperada versión de “La canción”, esa rola que Bad Bunny y J Balvin lanzaron en el 2019 como parte del disco Oasis, además de una versión emotiva de su canción “No puedo parar”.

Checa la sesión completita, aquí en el canal de YouTube de Sopitas…

La montaña encendida, el último disco de Meme

Esta sesión llega poco después de que Meme del Real lanzara el disco La montaña encendida, el cual también llegó a nuestra lista de discos que definieron el 2025.

Se trata de un disco que lo confirma como ese artista que siempre está buscando experimentar con todo tipo de estilos. Y aquí, lo hace con el regional mexicano, la bachata, bases de hip-hop… hay de todo.

Portada de ‘La montaña encendida’ de Meme del Real. Foto: DOCEMIL Music

Con La montaña encendida bajo el brazo, Meme del Real llegará a Teatro Metropólitan el 19 de febrero para lo que promete ser un concierto memorable en la carrera solista del tacvbo.

¿Te vas a lanzar al show? Bueno, pues no olvides escuchar su disco más reciente y ponte en repeat la sesión acústica que te dejamos más arriba.