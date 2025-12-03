Lo que necesitas saber: Enlistamos los 25 discos que definieron el sonido de este 2025, con albums debut, regresos inesperados y joyas de proyectos consagrados.

El 2025 ha sido un año maravilloso en cuanto a música, con anuncios de regresos inesperados, festivales impresionantes y ha tenido lanzamientos de discos que marcaron este año y se quedarán en nuestras bibliotecas para los años que vienen.

Hemos tenido discos de todos los géneros este año, pero es momento de hacer el conteo final de nuestros 25 álbumes favoritos que definieron este 2025, esos discos que más escuchamos durante los 12 meses.

Los 25 discos que definieron el 2025

‘People Watching’ – Sam Fender

El ganador del Mercury Prize 2025 nos cautivó con su tercer disco de estudio People Watching, sucesor de los excelentes Hypersonic Missiles (2019) y Seventeen Going Under (2021), con una inmensa expectativa sobre el nuevo material del guitarrista y cantante de North Shields, Inglaterra.

‘Getting Killed’ – Geese

Geese fue de los proyectos que más nos emocionaron este 2025. Su tercer álbum, Getting Killed, es una rareza adictiva que te mantiene pegado a este discazo. Se trata de música atípica y completamente imprevisible, que puede pasar de gritos a baladas amorosas.

‘Never Enough’ – Turnstile

Turnstile fue de los actos icónicos de este año, ya que se rifaron con un uno de los albums que se pasaron tocando en vivo durante el 2025. En NEVER ENOUGH, la banda mezcló su hardcore punk con elementos de dream y synth pop, y hasta guiños de electrónica, en un LP simplemente genial.

‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS‘ – Bad Bunny

Vaya sorpresa que nos regaló Bad Bunny en enero de este año, con un disco que continúa la exploración sonora del conejo malo. Para quienes lo encasillan en trap o reggaeton, Benito les mostró un lado musical simplemente asombroso, con un disco con orquesta de salsa en un auténtico deleite musical.

‘Forever Howlong’ – Black Country, New Road

En uno de los resurgimientos de este año, Forever Howlong mostró un lado nuevo de Black Country, New Road, que ya no es de inminente derrota y ansiedad, como en los discos pasados de BC, NR, y a pesar de que hay historias fatalistas como en “Salem Sisters” y “Two Horses”, la composición y en general vibra de fiesta que la banda transmite de inicio a fin marca una nueva etapa de BC, NR, lo que notamos contrastando con el resto de su discografía.

‘Hickey’ – Royel Otis

Los Royel Otis nos regalaron un disco al que le hemos dado bastante rotación en Sopitas por Radio Chilango, y es que el dúo australiano tiene una capacidad única para crear hooks y coros de un pop melódico que instantáneamente te ponen de buenas. Su segundo disco de estudio es una parada obligada para entender el sonido de 2025, y esperamos verlos en México en 2026.

‘Ego Death at a Bachelorette Party’ – Hayley Williams

Hayley Williams nos sorprendió con un lanzamiento inesperado como solista. En Ego Death at a Bachelorette Party, la cantante se abrió a contar experiencias personalísimas y explorar nuevos sonidos. Platicamos con ella sobre el álbum, y te dejamos por acá nuestra entrevista.

‘Private Music’ – Deftones

Se nota que los Deftones están en su mejor forma ––al menos en una década–– en muchos aspectos en su Private Music. La calidad creativa/artística es innegable como ha sido en más de 30 años… pero parece que, a nivel personal, desde lo individual hasta su dinámica como amigos y compañeros de banda, están en su punto más equilibrado en mucho tiempo. No dejamos de intensear con el Private Music, y la cima de nuestro faneo llegó en el Corona Capital 2025 al verlos en México.

‘The Clearing’ – Wolf Alice

The Clearing es un álbum que juega con contrastes: es íntimo y pero inmenso, nostálgico y progresista, serio y bromista. Wolf Alice entregan un trabajo que despide su etapa indie y entran a ser una banda que apunta a otro nivel, en sonido, letras, y hasta esperamos verles como headliners en festivales o llenando arenas.

‘La montaña encendida’ – Meme del Real

Nuestro querido Meme del Real por fin estrenó su álbum debut como solista. La Montaña Encendida es un disco imperdible de 2025, y seguimos esperando pronto tener noticias de su publicación en formatos físicos. Es una obra introspectiva, elegante y valiente, que usa la nostalgia para crear algo nuevo y único.

‘Lotus’ – Little Simz

Una de las reinas del underground es la rapera independiente Little Simz, quien este año lanzó Lotus, un discazo de principio a fin que continúa con una carrera asombrosa. Aunque no se nos hizo verla este año, llevamos un ratote siguiéndole la pista, y Lotus es su proyecto más ambicioso hasta ahora, con colaboraciones geniales y una producción brutal.

‘Papota’ – CA7RIEL y Paco Amoroso

No podríamos entender el sonido de 2025 sin Cato y Paco, dos argentinos locos que llegaron para quedarse, que con música y letras descaradas y arriesgadas, conquistaron al mundo. A base de una comedia inteligente y ácida, se burlaron de ellos mismos, nos relataron una historia como sátira de al industria musical, y se salieron con la suya. Y al parecer, no se detendrán pronto.

‘More’ – Pulp

¡Pulp regresó en 2025! Sí, tras años de espera, especulaciones y shows, en un año marcado por el britpop revival, los héroes de Sheffield lanzaron su primer disco tras 24 años de silencio discográfico (te dejamos acá las claves). Recompensaron la espera con un disco que quizás sea su último, pero es brillante. Desde rolas fuertes hasta baladas existenciales, Jarvis y compañía incrementaron su legendario catálogo.

‘Pholks’ – Leon Thomas

Leon Thomas se dejó ir con un disco difícil de definir que nos voló la cabeza rola tras rola. R&B, funk y hasta rock progresivo conviven en una maravilla auditiva que reta los géneros puros. PHOLKS es un triunfo del atrevimiento de Thomas, que tiene también un pasado inesperado como actor, inclusive en contenidos de Nickelodeon.

‘Sharon Van Etten & The Attachment Theory’ – Sharon Van Etten & The Attachment Theory

Comenzando el año, Sharon Van Etten nos sorprendió con un discazo que replanteó su sonido. Junto a su banda The Attachment Theory, Sharon se metió en terrenos novedosos para ella, como el synth y el soft rock con una producción impecable. Sharon habla poéticamente la obsesión de vivir para siempre y con nuestros celulares, y tiene rolas amorosas simplemente hermosas. Por acá te dejamos la reseña completa.

‘Is’ – My Morning Jacket

2025 también nos dejó el regreso de estudio de My Morning Jacket, con Is, un disco que marcó un gran cambio para la banda, al ser su primera producción con un productor externo. Sumaron a Brendan O’Brien productor legendario de bandas del tamaño de AC/DC, Pearl Jam y Rage Against the Machine, para llegar a un sonido inmenso y potente, que aunque les conocemos en composición, toma otro nivel para Is. Acá les dejamos las 5 claves de este disco.

‘Phantom Island’ – King Gizzard & The Lizard Wizard

Los amos del cambio musical lo volvieron a hacer este año, con un disco con orquesta que nos hipnotizo de principio a fin. Para Phantom Island, KG&tLW volvió a retarse, con cuerdas, metales y hasta instrumentos raros como el clavicordio. El resultado es un rocksito sinfónico imperdible.

‘Clarity of Cal’ – Vulfpeck

Este fue un gran año para los seguidores de Vulfpeck. Hubieron discos nuevos de The Fearless Flyers, Vulfmon y de la banda completa, grabado en vivo el año pasado en algunos conciertos por California. Con su peculiar compilación de virtuosismo y mensajes alentadores sobre la vida. Este funk refinado y hasta cómico es imperdible, y la producción es alucinante.

‘LOS CHICOS DEL NORTE’ – KEVIS & MAIKYY

Qué cosa lo que escuchamos en este disco, con un regreso al sonido noventero de bandas como The Beastie Boys o Control Machete, con un par de MCs que traen grandes versos y una producción densa pero precisa. Desde el Norte, Kevis y Maikyy nos sacaron risas y nos contagiaron de su flow a base de calidad.

‘Double Infinity’ – Big Thief

La reconfiguración de Big Thief ante la salida de su bajista les trajo un nuevo reto, que la banda superó con su mezcla peculiar indie rock con tintes de folk y letras impresionantes. En Double Infinity, retoman los temas metafísicos y mundanos con las letras asombrosas de Adrianne Lenker, una frontwoman brutal. 2025 también los trajo por primera vez a México (por acá la reseña), en uno de los mejores conciertos que presenciamos este año.

‘Vendrán Suaves Lluvias’ – Silvana Estrada

Qué emoción nos provoca todo lo que crea Silvana Estrada. En Vendrán Suaves Lluvias, la veracruzana de nuevo nos canta con el corazón en la mano, para sacarnos lágrimas y conmovernos con su brutal voz que narra poéticamente los sentimientos que le genera la vida.

‘Instant Holograms on Metal Film’ – Stereolab

Stereolab fue uno de esos regresos que necesitábamos urgentemente, y su nuevo disco Instant Holográms on Metal Film fue un abrazo sonoro tras 15 años de ausencia. Rolones como “Immortal Hands” y “Le Coeur Et La Force”, son exploraciones sonoras complejas de ensueño, con las que Lætitia y Tim vuelven a invitarnos al mundo peculiar de Stereolab. Te dejamos la reseña completa por acá.

‘Llamas, llamas, llamas’ – Belafonte Sensacional

Los Belafonte nos sorprendieron una vez más con un discazo. En Llamas, llamas, llamas, esta banda sin límites nos invita de nuevo a su mundo que tiene un poco de todo lo que has escuchado y también suena parecido a nada de lo que has escuchado antes. Su mezcla de punk con melodias suaves, y featurings alucinantes nos dejaron el disco en repetición permanente.

‘Don’t Tap The Glass’ – Tyler, The Creator

Tyler, the Creator, es una fuerza artística incansable. El año pasado nos sorprendió de la nada con Chromakopia, y este año, de la nada también, lanzó Don’t Tap The Glass, una maravilla bailable que contrasta con su disco pasado, más denso y conceptual.

‘Cancionera’ – Natalia Lafourcade

Nos fascina la innovación y constancia necesidad creativa de Natalia Lafourcade, quien este año nos regaló Cancionera. Su décimo disco de estudio fue grabado en una sola toma y en cinta analógica y esto se aprecia en la nitidez de los sonidos, algunos gritos inesperados y una emoción que puedes experimentar como si lo estuviera cantando frente a ti.

Menciones honoríficas

‘AIN’T NO DAMN WAY’ – KAYTRANADA

‘Pink Elephant’ – Arcade Fire

‘MAYHEM’ – Lady Gaga

‘FKA Twigs’ – Eusexua

‘Who Is The Sky?’ – David Byrne

‘Paradise Now’ – Obongajyar