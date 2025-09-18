Lo que necesitas saber:

Meme del Real está cerca de estrenar un disco solista. Muy pronto... en octubre, según adelantó.

Uno más para la agenda de conciertos del 2026… pero no uno cualquiera, éste bastante especial: el muy apreciado Meme del Real, ofreciendo un show en solitario.

Entrevista con Meme del Real por su canción Princesa
“Princesa” es el primer adelanto de lo que será el nuevo disco de Meme del Real. Foto: cortesía Pepe Guevara

¿Cuándo estará Meme del Real en el Metropólitan?

En varios festivales el de Café Tacuba ha enseñado que tiene con qué… y, si no lo han visto, esta es una oportunidad única para deleitarse con el proyecto solista de Meme Del Real.

El “tacubo” (como le dicen los no tan chavos a los miembros de la banda de Satélite) se presentará en el Teatro Metropólitan el próximo 30 de enero del 2026. Ahí, Meme presentará su disco Montaña Encendida.

Meme del Real en el Vive Latino 2025: un repertorio de ensueño con arreglos magistrales

Venta de boletos… y, ¿cuándo se estrena el disco de Meme?

Aunque desde hace rato se sabe de la capacidad de Meme del Real como compositor (y no nos referimos a su conocido  trabajo con Café Tacuba), más recientemente ha quedado comprobado con los sencillos que ha lanzado: “Princesa”, Tumbos”, “Embeces”, unos de ellos.

&list=RDeN2BQ7uPB34&start_radio=1

Pues bien, ahora que está por presentarse en el Festival Pulso GNP de Querétaro, el músico ha revelado que su primer disco solista llevará por nombre Montaña Encendida… y que su estreno será a mediados de octubre. 

“Más o menos coincide con el festival [Pulso GNP], lo cual va a estar muy lindo… probablemente será la primera presentación una vez que el álbum haya salido”, adelantó Meme del Real. 

Ahhhhh y los boletos para el show del Metropólitan estarán en preventa este 22 de septiembre. Luego de eso, va la venta general. 

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Tyler, The Creator se presentará en México

Tyler, The Creator viene a México con un par de conciertos en la CDMX y Guadalajara
conciertos-2026-destacada

¡Prepárate! Comienza la agenda de conciertos para el 2026
5-proyectos-emergentes-recomendacion-kamasi-washington

5 proyectos emergentes que nos recomendó Kamasi Washington
No Music for Genocide

Más de 400 artistas no dejarán que su música se escuche en Israel: “No Music for Genocide”

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook