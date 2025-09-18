Lo que necesitas saber: Meme del Real está cerca de estrenar un disco solista. Muy pronto... en octubre, según adelantó.

Uno más para la agenda de conciertos del 2026… pero no uno cualquiera, éste bastante especial: el muy apreciado Meme del Real, ofreciendo un show en solitario.

“Princesa” es el primer adelanto de lo que será el nuevo disco de Meme del Real. Foto: cortesía Pepe Guevara

¿Cuándo estará Meme del Real en el Metropólitan?

En varios festivales el de Café Tacuba ha enseñado que tiene con qué… y, si no lo han visto, esta es una oportunidad única para deleitarse con el proyecto solista de Meme Del Real.

El “tacubo” (como le dicen los no tan chavos a los miembros de la banda de Satélite) se presentará en el Teatro Metropólitan el próximo 30 de enero del 2026. Ahí, Meme presentará su disco Montaña Encendida.

Venta de boletos… y, ¿cuándo se estrena el disco de Meme?

Aunque desde hace rato se sabe de la capacidad de Meme del Real como compositor (y no nos referimos a su conocido trabajo con Café Tacuba), más recientemente ha quedado comprobado con los sencillos que ha lanzado: “Princesa”, Tumbos”, “Embeces”, unos de ellos.

&list=RDeN2BQ7uPB34&start_radio=1 &list=RDeN2BQ7uPB34&start_radio=1

Pues bien, ahora que está por presentarse en el Festival Pulso GNP de Querétaro, el músico ha revelado que su primer disco solista llevará por nombre Montaña Encendida… y que su estreno será a mediados de octubre.

“Más o menos coincide con el festival [Pulso GNP], lo cual va a estar muy lindo… probablemente será la primera presentación una vez que el álbum haya salido”, adelantó Meme del Real.

Ahhhhh y los boletos para el show del Metropólitan estarán en preventa este 22 de septiembre. Luego de eso, va la venta general.