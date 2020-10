¡Metallica dará un concierto acústico en streaming para apoyar a fundación benéfica!

Metallica ha entregado todo tipo de shows a lo largo de su carrera. Conciertos sinfónicos, presentaciones en cárceles y hasta una tocada en la Antártida forman parte del gran catálogo de recitales de la banda oriunda de San Francisco. Ahora, para ponernos modernos, preparan un streaming especial.

El grupo comandado por James Hetfield apoyará una buena causa ofreciendo un concierto acústico el próximo mes de noviembre. De esta manera, la agrupación metalera dará su segundo performance para ayudar a su fundación All Within My Hands.

A través de sus redes sociales, Metallica anunció Helping Hads, un concierto acústico en vivo y en alta calidad de video que el público podrá sintonizar el próximo 14 de noviembre en la plataforma Nugs.tv. La transmisión se llevará a cabo a las 2:00 pm hora del Pacífico (5:00 pm en México).

“Únanse a nosotros para nuestro primer show de transmisión en pago por evento en todo el mundo”, se lee en el breve comunicado de Twitter. Además, la banda organizará una subasta de diversos artículos que, por el momento, no han revelado pero prometen serán increíbles.

We’re coming to you LIVE & acoustic from HQ on November 14! Join us at 2PM PST for our first-ever worldwide pay-per-view streaming event, all benefitting @AWMHFoundation. Get your tix & learn more at https://t.co/VRyrHTyslO. #HelpingHands2020 #AWMH pic.twitter.com/e24fu85iAl

— Metallica (@Metallica) October 13, 2020