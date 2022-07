Metric es una banda que no ha parado de reinventarse y sorprendernos. A pesar de que ya llevan un buen rato dentro de la industria musical, cada paso que dan los sube de nivel. Parece que fue ayer cuando se ganaron la atención de la crítica y el público en general con discazos como Fantasies o Synthetica, pero aunque prácticamente tienen una carrera sólida, su inquietud por explorar ritmos y sonidos, así como los miles de fans que tienen en todo el mundo, los han mantenido a flote y en el mismo camino.

Como recordarán, fue en 2018 cuando la agrupación canadiense estrenó su séptimo material discográfico, Art of Doubt. Con este álbum anduvieron de gira por casi dos años, hasta que la nación del coronavirus atacó al mundo. Sin embargo, a pesar del encierro, Emily Haines, James Shaw, Joshua Winstead y Joules Scott-Key tenían ideas para crear canciones y poco a poco, las cosas se fueron dando para que comenzaran a trabajar en música nueva.

Foto: Stephania Carmona

Metric está de vuelta con un nuevo disco: ‘Formentera’

Hace algunos meses, Metric anunció con bombo y platillo que después de casi cuatro años en silencio, regresarían oficialmente y por la puerta grande con un nuevo álbum de estudio llamado Formentera. Poco a poco fueron soltando detalles y sencillos de este disco, como “Doomscroller”, “All Comes Crashing”. y “What Feels Like Eternity”, que aumentaron las expectativas por escuchar todo en lo que han estado trabajando en este tiempo.

Por si esto no fuera suficiente, volvieron a nuestro país, para presentar algunas de sus rolas recién salidas del horno, y tocar en el Pepsi Center WTC y el Corona Capital Guadalajara. Aprovechando su visita a la CDMX, tuvimos chance de platicar con Emily Haines y James Shaw, quienes nos contaron los detalles de su nuevo material discográfico y hasta de cómo terminó una de sus canciones en Scott Pilgrim vs. The World.

Fotos vía Facebook: Pepsi Center WTC/Luiz Palomars

Sobrellevar el encierro creando música

Como ya lo comentábamos antes, mientras todos estábamos pasando por uno de los momentos más complicados en la historia de la humanidad, Metric también estaba lidiando con esto. Se encerraron como cualquiera hasta que las cosas se calmaran, pero en medio de todo este caos, encontraron algo de inspiración. Sin embargo, no fue una tarea sencilla, ya que como cualquiera en este planeta, ellos también se encontraban enfrentando dificultades, como músicos y personas.

“En octubre de 2019 fue nuestro último show con banda completa donde promocionamos ‘Art of Doubt’, dimos un par de presentaciones en noviembre de ese año y nos estábamos preparando para entrar al estudio y empezar a componer. Después vino la pandemia y definitivamente el encierro era un buen momento para comenzar a escribir, nos alejamos, nos fuimos al campo y pasamos un montón de tiempo en el bosque”. “Lo complicado fue que la sección rítmica vive fuera de Canadá, pero terminamos pasando más tiempo de lo normal grabando y componiendo, explorando ideas y sonidos. Realmente creo que a nosotros nos vino bien este tiempo para crear canciones, porque no había otra qué hacer más que ponerme a tocar y pensar en letras”. Comentó sobre este periodo James Shaw

Foto: Metric

Componer canciones para apoyar a los demás

“All Comes Crashing” fue de los primeros sencillos del nuevo disco de Metric. Esta es una canción en la que tanto Emily como James quisieron reflejar la lealtad y solidaridad con aquellas personas que queremos en tiempos difíciles, justo como lo que vivimos. Sobre esta rola, Emily Haines nos contó de dónde vino la inspiración para dar este mensaje tan importante:

“Creo que muchos sentimos en los últimos años que cuando te golpea una crisis, inmediatamente sabes a quién llamar. Pero de repente la gente desaparece, es algo natural y no puedes hacer nada al respecto, y es ahí donde te das cuenta quiénes son las verdaderas personas que están contigo. Así que creo que esta canción habla más o menos de ese sentimiento”. “Empecé a componerla en el piano y en la melodía encontré felicidad y optimismo, porque a pesar de que a cualquiera le pasen cosas malas, todos tiene a alguien –eso espero– que te apoya y te dice ‘ok, por más que la situación es peor de lo que imaginaba, al menos estoy a tu lado’. No tiene qué ser algo romántico, puede ser tu mamá, tu mejor amigo o tu perro –ese es mi caso–, pero es increíble escribir algo así, porque siento que la gente realmente conecta con ese mensaje”.

Un disco que busca mostrar la luz y la oscuridad en el mundo

Al escuchar Formentera, el séptimo material discográfico de Metric, se darán cuenta que es una verdadera montaña rusa de emociones y sonidos. Por un lado tenemos canciones enérgicas que son capaces de poner a bailar a cualquiera y levantarnos el ánimo, pero también hay algunas que nos envuelven en un sonido frenético y caótico, una dualidad bastante interesante y que la banda quería reflejar con este álbum.

“Siento que esa es una cosa muy de Metric, la luz y la oscuridad. Pienso que es el reflejo del estado mental en el que nos encontrábamos en ese periodo, el hecho de que todo haya sido de manera remota y un tanto fría –a pesar de que nos funcionó– quizá se vea en estas canciones, que son pesadas y distorsionadas”. “Creo que el mensaje del disco es que todo es posible, ¿sabes? Que no existen las limitaciones, las únicas limitaciones son las que te pones tú mismo o las que dejas que alguien más ponga en ti. También pienso que dentro de todo esto va incluido que puedas tener tu propio sentido de libertad”. Comentó James Shaw

Emily y James encontraron la merch perfecta de Metric en la piratería

A lo largo de los años, Metric es una de las bandas que no pueden faltar en México. Han venido a tocar en muchísimas ocasiones, por su propia cuenta, en festivales o acompañando a otros artistas. Por supuesto que tienen grandes anécdotas de los conciertos que han dado en nuestro país, pero lo más loco que han visto en tierra azteca fue la cantidad (y variedad) de mercancía pirata que venden afuera de los foros.

“Cuando tocamos en el Auditorio Nacional, salimos a la calle, caminamos un poco y encontramos tres o cuatro puestos de mercancía pirata, ¡y la gran mayoría era increíble! Incluso mejor que la nuestra”, dijo James al respecto. “Nos gusta comprar esas cosas, tenemos vasos, playeras, gorras… recuerdo una taza que incluía un montón de cosas cool. Nos encanta ver esa creatividad y sí, definitivamente nos daremos una vuelta para ver qué hay de nuevo”, contó Emily entre risas.

Fotos vía Facebook: Pepsi Center WTC/Luiz Palomars

La vez que estuvieron a punto de aparecer en ‘Scott Pilgrim vs. The World’

Como ya lo sabrán, muchas personas conocieron a Metric gracias a que aparece una de sus canciones en la adaptación de Scott Pilgrim vs. The World que Edgar Wright estrenó en 2010. La escena en que la escuchamos se convirtió en algo icónico de esa cinta, pues vemos a Brie Larson cantándola como ‘Envy’ Adams junto a The Clash at Demonhead.

Sin embargo, aunque no lo crean, el plan original del director era que Emily Haines y compañía tocaran en este momentazo. Ahí les va la historia contada por la vocalista de la banda.

“‘Black Sheep la grabamos durante las sesiones de ‘Fantasies’, pero la dejamos fuera porque sentíamos que no encajaba. Después conocimos a Edgar Wright y nos preguntó si queríamos formar parte de la película porque el autor de la novela gráfica de ‘Scott Pilgrim vs. The World’, Bryan Lee O’Malley, se basó en Metric para crear a The Clast at Demonhead. Así que de alguna manera, ‘Envy’ estaba basada en mí, aunque no sé si somos parecidas… “. “Edgar me dijo ‘así está la cosa, queremos conocerte y que cantes una canción en la película, ¿tienes algo que no hayas lanzado con la banda?’ Yo le respondí que de hecho sí, teníamos esa rola y enloqueció porque era perfecta para la escena que había escrito. Nos pidió que participáramos pero mejor lo dejamos a los profesionales. Fue muy raro, porque ni siquiera pensábamos publicarla, pero esa es la historia. Diez años después ver a Brie Larson que interpretó su versión de esta canción y después se llevó un Oscar, es una verdadera locura. Podemos decir que una actriz ganadora del Oscar a mejor actriz cantó ‘Black Sheep’, es algo increíble”.

Las lecciones que ha aprendido Metric a lo largo de su carrera

Sin duda, Metric es de las pocas bandas que han logrado durar por mucho tiempo en la industria musical, elevando su nivel y creatividad hasta las nubes, pues se puede notar su crecimiento como músicos o artistas. Como todos han tenido altibajos, pero los discos, las giras y demás les han dado grandes lecciones y satisfacciones, como olvidar las presiones y dejar que las cosas simplemente fluyan para conseguir lo que a ellos les llena.

“Quizá nuestro punto en común como personas y músicos son las expectativas. Pero hemos aprendido a dejar ir esas expectativas y olvidarnos del concepto que todos tienen de éxito, porque probablemente pienses que a tu proyecto o banda no le va bien porque te mides con alguien más que es súper popular en tu país, que tiene grandes números y agota los boletos de sus conciertos, pero es probable que en alguna parte del mundo seas muy exitoso”. “Creo que después de tanto tiempo vas construyendo tu propio sentimiento de éxito. Y sí, pienso que una carrera musical debes hacerla a tu manera, porque para nosotros, sentimos que 20 años después seguimos haciendo nuestro mejor trabajo. Nuestra amistad es maravillosa, entre nosotros nos llevamos muy bien (…) y todos tenemos esta vida gracias a la música y a que seguimos juntos. Como músico puedes sentirte solo o como un extraño, pero es reconfortante la recompensa que este arte te da, cuando una persona encuentra nuestras canciones después de todos estos años y nos descubre, eso es espectacular. La relación que tenemos como banda y con nuestro público nos mantiene juntos”. Dijo Emily Haines sobre las lecciones que ha aprendido gracias a la música