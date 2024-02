Lo que necesitas saber: Aprovechando el estreno de su nuevo disco, platicamos con los miembros de MGMT sobre 'Loss of Life', inteligencia artificial, México y más.

Definitivamente, el 2024 pinta que será uno de los mejores años para todos los que les gusta la música. Y no exageramos, pues desde hace un buen rato sabíamos que se venían varios álbumes de bandas y artistas que nos encantan, y que por un buen tiempo estuvieron en silencio. En esa lista se encuentra MGMT, quienes por fin regresarán por la puerta grande con un nuevo disco.

Como recordarán, fue en 2018 cuando el dúo conformado por Andrew VanWyngarden y Benjamin Goldwasser estrenaron su más reciente material discográfico, Little Dark Age. Desde entonces, se la pasaron tocando por gran parte del mundo (incluso volvieron a México para tocar en el Corona Capital de aquel año). Sin embargo, nomás no se veía que sacaran otro álbum pronto.

MGMT tocando en 2019/Foto: Getty Images

MGMT regresa con un nuevo disco y platicamos con ellos al respecto

Con el paso del tiempo, MGMT soltó un par de rolas que nos hicieron pensar que, en efecto, ya estaban trabajando en su siguiente disco. Sin embargo, es hasta este 2024 que este grupazo volverá por la puerta grande con su quinto álbum de estudio, el cual lleva por título Loss of Life y del que ya hemos escuchado varias rolas, como “Mother Nature”, “Bubblegum Dog” y “Nothing to Declare”.

Es por eso que aprovechando que el 23 de febrero por fin podremos escuchar este material discográfico completo, tuvimos chance de platicar en exclusiva con Andrew VanWyngarden y Benjamin Goldwasser… así como lo leen. Entre otras cosas nos contaron los detalles de este disco, la idea de trabajar más en sonidos acústicos, la inteligencia artificial en la música en incluso recordaron la vez que tocaron en las Pirámides de Cholula. Chequen la charla completa.

Foto: Cortesía/Jonah Freeman

El camino hacia ‘Loss Life’

Como ya lo mencionamos antes, luego del lanzamiento de Little Dark Age y la gira que armaron para promocionarlo, MGMT pasó por un momento un tanto raro. Lo decimos porque entre 2019 y 2020 estrenaron dos rolas, “In The Afternoon” y “As You Move Through The World”. Con estos lanzamientos pensábamos que el anuncio de un nuevo disco estaba a la vuelta de la esquina, pero estábamos muy equivocados.

Es hasta este 2024 que el dúo estadounidense por fin anunció su regreso con su quinto material discográfico. Sin embargo, era inevitable no preguntarles qué había pasado con ellos durante todo este tiempo y por qué tardaron tanto tiempo en sacar otro álbum. Y bueno, esto fue lo que nos contestó Ben Goldwasser.

“Creo que tuvimos mucho tiempo entre finales de 2019 y 2020, cuando en realidad estábamos saliendo del ciclo del álbum (‘Little Dark Age’). En aquel momento sentíamos que estábamos pasando por una especie de realidad distinta, por una burbuja en la que nos tomamos un descanso de todo y volvimos a una existencia algo más normal. Y ambos realmente disfrutamos eso, de descansar un poco. Pero claro, no era una existencia tan normal porque todo esto fue en la época del COVID. Y creo que ambos lo necesitábamos, necesitábamos un descanso de las cosas que nos unen. Hicimos otros proyectos similares de manera individual y hacia finales de 2021, teníamos ganas de volver a estar juntos. Es por eso que organizamos un par de sesiones con Dave Fridman donde exploramos algunas opciones, y diría que fueron fructíferas, pero realmente no sentíamos que estuviéramos haciendo un álbum todavía. Fue en 2022 cuando retomamos algunas canciones y tuvimos este tipo de impulso como para comenzar a pensar que habían pasado seis años desde que lanzamos nuestro último álbum. Para ser honesto, pienso que este disco (‘Loss of Life’) surgió bastante rápido para nosotros, creo que tardamos un año o quizá un poco más en terminarlo”.

Esta es la portada de ‘Loss of Life’ de MGMT/Foto: Mom + Pop Music.

Jugar con los sonidos orgánicos y evolucionarlos con el paso del tiempo

Loss of Life es una colección de canciones muy completa de principio a fin. Algo que llama mucho la atención en el nuevo disco de MGMT es el tema de la instrumentación, porque la guitarra acústica en particular y otros instrumentos más orgánicos, tienen más presencia en este álbum que en otros de sus trabajos anteriores. Y eso es muy interesante, porque conforme el dúo ha crecido y evolucionado su sonido, se han enfocado más en esta parte más humana de su música. Al respecto, Andrew VanWyngarden nos contó lo siguiente.

“Sí, quiero decir, creo que… ¿sabes qué es lo genial de todo esto para mí? Bueno, un par de cosas. Lo primero es que creo que con cualquier tipo de instrumento reconocible o instrumento acústico, la gente tiene todas estas asociaciones con cosas que han escuchado hacer ese sonido, ya sabes, es un sonido que existe en tantos géneros y contextos diferentes que cualquiera puede reconocer. Y también pienso que es genial difuminar las líneas y capas que hay detrás de la música, quiero decir, creo que hay sonidos en el álbum que, si no estás pensando realmente en ello, suena como algo real, orgánico, como una cosa o sonido acústico. Pero luego, cuando realmente lo escuchas, no es real en absoluto, o tal vez es un sample, o quizá, ya sabes, es un instrumento real pero ha sido procesado de tal manera que no puedes descifrar de dónde vino realmente. Así que creo que es divertido jugar un poco con eso”.

¿Esta imagen del video de MGMT no les recuerda a los MTV Unplugged de Nirvana y Alice in Chains?/Foto: Captura de pantalla

MGMT por fin incluye una colaboración en uno de sus discos

A lo largo de su carrera, MGMT ha colaborado con muchos artistas. Sin embargo, es hasta ahora que aparece la primera colaboración acreditada del dúo en un disco, con la participación de Christine and The Queens en la rola “Dancing in Babylon”. Y la verdad, la combinación que armaron con la cantante francesa suena increíble, porque sus estilos se complementaron a la perfección. Pero, ¿cómo fue trabajar con ella? ¿Qué fue lo que les llamó la atención para incluirla en este disco? Esto nos dijo Andrew sobre trabajar con ella.

“(Con Christine and The Queens) estuvimos hablando en varios momentos. No éramos amigos íntimos, pero teníamos muchos amigos en común. Y existe una especie de apreciación para la música y el arte de cada uno a lo largo de los años. Pero una colaboración realmente nunca tuvo sentido, sobre todo por los tiempos de cada uno. Realmente no sabíamos qué hacer con ‘Dancing in Babylon’ al principio. Tenía un estilo muy diferente en las etapas iniciales y se sentía como una canción con una especie de enorme optimismo, como saltar al vacío sin más qué pensar. Era más como ‘Song for Dan Treacy’ de ‘Congratulations’ o algo así, un poco tonta y extraña. Y nunca se sintió realmente como lo correcto. Y luego, con el tiempo, se asentó en este lugar que se sentía más como una balada de los 80 con coros de medio tiempo y baterías potentes”. “Pero cuando llegó a ese punto, ambos realmente teníamos esta sensación de que debería ser un dueto. Y Christine and the Queens es como, como voz, es alguien en quien pensamos casi inmediatamente en términos de gente que conocíamos y con la que habíamos conectado. Y nos conocimos en París y discutimos diferentes temas que ambos estábamos explorando en la música. Y eran bastante similares con la nueva música que los dos estábamos haciendo. Entonces, cuando llegó el momento de grabar la canción, simplemente enviamos la pista y se hizo muy rápido. Y al final todo resultó muy fácil y natural”.

Rendirle tributo a los artistas que los influenciaron en sus inicios

“Bubblegum Dog” fue el segundo sencillo que MGMT presentó de Loss of Life. Y aunque la rola es hipnótica, el video es simplemente genial, con un montón de referencias al grunge y a la música de los 90. Pero también por la curiosa historia que nos cuentan sobre un personaje tan peculiar, el cual presentan en la canción. Y por supuesto que Ben Goldwasser nos contó de donde surgió la inspiración tanto para el video como para la rola.

“Bueno, creo, quiero decir dos cosas al respecto. Creo que una es que terminamos divirtiéndonos mucho en el estudio, poniendo muchas referencias musicales de los 90 en esa canción solo porque era algo gracisos para nosotros. Y luego eso también apareció en el video. Pero pienso que de alguna manera también utilizamos el video como una forma de hacer una especie de declaración personal sobre cómo nos sentimos como banda y, de alguna manera, sobre cómo confrontar tu pasado o confrontar el miedo y aprender a vivir con él. Así que creo que es una especie de metáfora de eso”.

Darle voz a otras personas a través de la música

Otro video increíble que MGMT armó para promocionar Loss of Life es el de “Nothing to Declare”. Sobre todo, el clip llama la atención porque cuenta con la participación de Inga Petry, una chica que nació con aplasia en las extremidades superiores que, de un tiempo para acá, usa su creciente voz en las redes sociales para crear conciencia sobre las personas discapacitadas.

Y definitivamente, lo que el dúo hizo con este visual es muy valioso y bello, pues a través de él nos muestran la perspectiva que Inga tiene sobre la vida. Pero, ¿cómo fue que la encontraron y qué los motivó a incluirla en el video? Bueno, pues Andrew VanWyngarden no cuenta la historia de esta hermosa colaboración.

“De hecho, nuestro amigo, el director del video, Joey Frank, nos trajo el concepto y la idea. El había estado en contacto con Inga y había volado para pasar el rato y sabía que quería colaborar con ella, hacer algo que expresara algún tipo de emoción a través del videoarte. Le mandé a Joey nuestro disco y a él se le ocurrió esta idea para el video y nos lo envió. ‘Nothing to Declare’ no era una canción que estuviéramos considerando inicialmente. Era una especie de sencillo con video. Pero Inga y el concepto del video nos dejaron realmente impresionados y tuvimos que actuar muy rápido. Y, ya sabes, realmente surgió bastante rápido. Es un video muy, no sé, muy conmovedor y emotivo. Junto con una canción que creo que es muy sincera y que viene después de ‘Bubblegum Dog’, que fue muy divertida y graciosa. Sólo queríamos jugar con las expectativas de la gente sobre lo que podría pasar a continuación. Y creo que ‘Nothing to Declare’ es un buen cambio en cierto modo”.

‘Loss of Life’ es el disco en el que MGMT se redescubrió

Loss of Life es un disco que te lleva por un viaje musical que te transmite mucha paz y tranquilidad, pero también te pone a reflexionar un poco sobre la soledad que la mayoría cargamos a raíz de lo que pasó en los últimos años en el planeta, junto con la forma en que nos relacionamos desde entonces con el mundo en general. Cada quien es libre de interpretar la música como la sienta, pero para MGMT –y en particular para Ben Goldwasser– este álbum representa una nueva etapa para el dúo.

“Quiero decir, supongo que tal vez respondiendo al revés, creo que para nosotros, el álbum significó –en muchos sentidos–, pasar por un proceso de redescubrimiento de la banda. Cada vez que hacemos un disco, redescubrimos cómo hacer música juntos. Y creo que esta vez se sintió más comunitario y más basado en algo como lo humano, como los vínculos entre los seres humanos, cómo reconocer eso y obtener poder de eso. Y creo que entonces, ya sabes, aplicamos eso a la forma en que pienso que todos nos hemos sentido en los últimos años, con todo el aislamiento y la incertidumbre. Creo que (el disco) realmente se trata de cómo la música nos salva de la soledad y el miedo, es como darnos cuenta de que no estamos solos”.

La inminente llegada de la inteligencia artificial a la música

De alguna manera, MGMT siempre ha sido una banda que ha complementado su música con la tecnología. Y sí, recientemente leemos y escuchamos sobre los temores en torno a la inteligencia artificial y las preocupaciones sobre cómo podría afectar a la industria musical. Pero al menos para Andrew VanWyngarden, en lugar de darle miedo, todo esto le emociona muchísimo, pues piensa que podría ayudarlos a darle sentido y significado a su música.

“Creo que siempre estamos entusiasmados y abiertos a las nuevas tecnologías. Y lo hemos intentado, especialmente en nuestros videos musicales, a lo largo de los años hemos intentado incorporar mucha tecnología nueva. Como en el video de ‘When You Die’, donde usamos una etapa temprana de una red neuronal. Eso creó una especie de animación generativa por computadora que nuestros amigos desarrollaron y programaron. Ben y yo nos emocionamos mucho con todo esto, como cuando salieron las primeras canciones creadas con OpenAI, que ya sabes, puedes hacer una canción de Taylor Swift generada por inteligencia artificial o algo que sonara tan desordenado como nosotros. No lo sé, todo esto nos hace reír y realmente nos encanta. Pero en el fondo creo que también hay algo aterrador en ello y sé que hay toda una ola de odio sobre la inteligencia artificial”. “Pero en términos de cómo podría aparecer en nuestra música, creo que en cierto modo procesamos y lidiamos con mucha paranoia tecnológica en nuestro tercer y cuarto álbum, fue algo que nos incomodó. Creo que en esta ocasión, con ‘Loss of Life’ reflexionamos y nos dimos cuenta que siempre habla algo siniestro y amenazante en nuestra existencia. Y habrá alguna tecnología nueva o algo en lo que si decides concentrarte, puede hacer que todo parezca aterrador y miserable. Pero pienso que en lugar de elegir centrarnos en eso, debemos enfocarnos en el hecho de que también puedes ver la vida como algo hermoso, gastar tu energía en el amor, en la conexión y las relaciones humanas. Y en cierto modo, creo que es algo que se pasa por alto a la hora de ser humanos y lidiar con estas cosas. No tiene por qué ser así, ser necesariamente algo religioso, algo bueno o malo. Pero encontrando algún tipo de conexión a escala universal, ya sea con la naturaleza o a través del amor o en una relación, pienso que es así como realmente se sobrevive y cómo se puede vivir una vida feliz en esta época donde la inteligencia artificial nos acompaña”.

Uno de los momentos más mágicos del dúo que se dio en México

Aunque no lo crean, han pasado cinco años desde la última vez que MGMT visitó nuestro país, y la verdad nos quedamos con muchas ganas de verlos en ese show que lamentablemente se canceló junto a Tame Impala y Clairo en el Foro Sol. México siempre ha sido uno de los lugares que ha recibido la música del dúo con los brazos abiertos (y nos atrevemos a decir que aquí tienen a algunos de sus fans más fieles de todo el mundo). Pero, ¿qué representa México para su carrera? Bueno, pues esto nos respondieron los dos.

“Pienso que cada vez que hemos tocado en México, realmente hemos notado que es una de las multitudes que más nos acepta. Y hemos tocado en algunos de los festivales realmente grandes de México, donde no parecía que la gente nos estuviera juzgando en absoluto. Como si el público solo estuviera viviendo el presente y en el momento con nosotros y nuestra música. Ese es un sentimiento muy poderoso para cualquier banda, y pienso que en su país es de los pocos lugares donde un artista puede sentir eso. Quiero decir, creo que es algo indescriptible, pero realmente especial” Mencionó Ben sobre el público en México

“Creo que uno de nuestros highlights como banda fue cuando tocamos en esa pirámide de Cholula, que simplemente se sintió como algo místico de cierta manera, pues tuve un sentimiento especial al tocar nuestras canciones, cerrar los ojos y cantar en ese lugar para los fans. Es como dijo Ben, realmente les gusta prestar atención, concentrarse y profundizar en la música. Ya sabes, es como si fuera una combinación rara. Pienso eso, y considero que México es uno de los únicos lugares donde hemos experimentado eso, diría yo”. Declaró Andrew sobre el show que dieron en las pirámides de Cholula en 2012

Lo que han aprendido Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser con tantos años de carrera

MGMT es una de esas bandas que ha pasado por muchas cosas, tanto buenas y malas. Sin embargo, con tantos años de carrera dentro de la industria musical, han aprendido que lo mejor de estar en una banda es disfrutar del sentimiento de hacer música juntos, pero también de la relación de amistad que han logrado mantener a pesar del tiempo y de todo lo que se ha interpuesto en sus vidas.

“Creo que para mí la música se siente como una supervivencia. En muchos sentidos, es como lo único que tiene sentido para mí. Y no sé por qué es así, pero siempre se ha sentido así. Me gusta, y así es, se siente como algo que tengo que hacer”. Dijo Ben sobre la enseñanza que la música le ha dejado

“Bueno, creo que (la música) es la forma de expresión que más conozco, la que más quiero y, en cierto modo, la que más me ha servido. Y pienso que cada vez que Ben y yo nos juntamos y hacemos música, siempre hay desafíos diferentes. Y aunque lo conozco de hace mucho tiempo, sigo aprendiendo de él en cada álbum que hacemos. Es como un curso psicológico intensivo, aprender a tratar con los demás y dejar ir las cosas, y no ser posesivo o aferrarse a las cosas. Estoy orgulloso de que después de haber sido amigos durante 21 o 22 años, supongo que más, 23 años después, todavía podemos esforzarnos, apoyarnos el uno al otro y desafiarnos, y aún así hacer música que es realmente profunda y significativa. Entonces eso es algo único y especial. Y creo que ambos lo apreciamos, además de renovarnos después de hacer nuestro nuevo álbum”. Nos contó Andrew sobre su relación de amistad y profesional con Ben

Te puede interesar