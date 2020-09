Michael Kiwanuka: Ganador del Mercury Prize 2020 por ‘Kiwanuka’

¿La tercera es la vencida? Tal parece que para Michael Kiwanuka sí, pues se convirtió en el ganador del Mercury Prize 2020 gracias al álbum Kiwanuka, el cual ha sido considerado como uno de los mejores discos de la década. Este material discográfico salió en noviembre de 2019, y su historia se centra en la libertad, el amor y cómo los seres humanos lidiamos con nuestras dos facetas: la individual y la colectiva.

“Estoy en la luna, estoy muy emocionado. Este reconocimiento es por el arte, la música, por los discos – son las únicas cosas que siempre he querido hacer. Así que ganar un Mercury es un dueño hecho realidad… Me voló la cabeza“, dijo Kiwanuka tras ser anunciado como el ganador de este año. Y no sólo es el reconocimiento, sino también un premio de 25 mil libras. Nada mal y bien merecido.

El Mercury Prize 2020

Michael Kiwanuka ya había competido por el Mercury Prize en otras dos ocasiones. La primera en 2012 por Home Again, pero el premio se lo llevó alt-J por An Awesome Wave. El segundo intento fue en 2016 por Love & Hate, y en esta ocasión “perdió” contra Skepta por Konnichiwa.

Ahora es el ganador, dejando atrás a artistas como Laura Marling, quien este 2020 compitió por cuarta vez por el Mercury Prize. Entre los nominados favoritos para este año estaban Kano, Moses Boyd y Stormzy. Acá les dejamos la lista completa de nominados:

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Porridge Radio – Every Bad

Dua Lipa – Future Nostalgia

Laura Marling – Song for Our Daughter

Sports Team – Deep Down Happy

Kano – Hoodies All Summer

Anna Meredith – FIBS

Georgia – Seeking Thrills

Lanterns on the Lake – Spook the Herd

Moses Boyd – Dark Matter

Charli XCX – how i’m feeling now

Stormzy – Heavy Is the Head

Michael Kiwanuka – Kiwanuka

Ver en YouTube

El ganador de este año fue elegido por un panel de 12 personas conformado por músicos como Anna Calvi, Jorja Smith, Jamie Cullum y Gaz Coombes; periodistas como Phil Alexander, Tshepo Mokoena y Will Hodgkinson; personas de la industria como Jeff Smith y Mike Walsh; y locutores como Annie Mac, Danielle Perry y Gemma Cairney.

Este año hubo aplausos para el Mercury Prize, pero también críticas. Primero se reconoció el hecho de que hubiera más artistas femeninas entre los nominados, más que en años anteriores. Nunca, en la historia de los Mercury desde 1992, se habían nominado a tantas mujeres. Hubo un total de siete nominadas (como solistas o líderes de banda), cuando el máximo en años anteriores había sido de cinco.

Pero del otro lado, para que un músico o banda pudiera ser elegible, debían contar con pasaporte británico. Considerando todo lo del Brexit y las restricciones en el tema de la migración, esto cerró la posibilidad para varios artistas que habían destacado en el año como Rina Sawayama y Sarathy Korwar, de ascendencia japonesa e india, respectivamente.

Kiwanuka

Kiwanuka es un disco maravilloso. Está producido por Inflo y Danger Mouse, quien Michael Kiwanuka describió como “los mejores músicos, artistas y creativos de la actualidad, y quienes me han ayudado a crecer“. Su sonido navega entre la psicodelia, el blues, y el R&B, pero lo más importante del disco es la historia que cuenta.

Para empezar, se titula como el cantante como una manera de rendirle tributo a sus raíces africanas, pues sus padres son inmigrantes de Uganda. Y esto se refleja en las mejores canciones de Kiwanuka como “You Ain’t The Problem”, “Living in Denial” y “I’ve Been Dazed”. Además recupera la lucha histórica contra el racismo… un álbum exacto para lo que estamos viviendo en la actualidad.

Ver en YouTube

También puedes leer: ‘KIWANUKA’: UNA JOYA DEL R&B PSICODÉLICO DE MICHAEL KIWANUKA