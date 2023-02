Vaya que hay artistas que este 2023 nos sorprenderán lanzando un montón de proyectos en los que han estado trabajando en los últimos meses y en algunos casos, incluso baños. Sin embargo, hay quienes además, con todo eso que han creado, regresan a la vida pública por la puerta grande a la industria musical, como el caso de Moby, que no solo trae música nueva bajo el brazo, también un documental.

Como recordarán, hace algunos días el músico estadounidense confirmó que dentro de unas cuantas semanas podremos escuchar su nuevo material discográfico, Resound NYC y estrenando el primer sencillo de este álbum, “In This World (POR ACÁ les contamos más información sobre el disco y la canción). Pero además de todo esto y aunque ustedes no lo crean, también se convertirá en… ¡¿director de cine?! Sí, así como lo leyeron, no es broma y a continuación les platicaremos los detalles.

Foto: Lindsay Hicks

Además de la música, Moby se convirtió en director de cine con el documental ‘

Resulta que el pasado 8 de febrero y de manera inesperada, Moby estrenó su primera película llamada Punk Rock Vegan Movie. En esta cinta, que contó con su guión, dirección, musicalización y demás, y como su nombre lo indica, habla sobre el veganismo. Pero más allá de mostrarnos lo que probablemente ya conocemos de esta actitud, se enfoca en dejarnos claro que la música –y en particular el punk– se convirtió en una poderosa arma para que más gente conozca este estilo de vida.

Por si esto no fuera suficiente, este musicazo le dio un plus a su película, pues cuenta con entrevistas a grandes figuras de la industria, como Rob Zombie, Dave Navarro, guitarrista de Jane’s Addiction, Ian MacKaye, Walter Schreifels de Quicksand, Doyle Wolfgang von Frankenstein, Captain Sensible, el líder de AFI Davey Havok, el cantante de Cro-Mags John Joseph, Wes Eisold, Steve Ignorant y muchos más…. ¿cómo lo ven?

Foto: Lindsay Hicks

De acuerdo con lo que menciona la descripción de este proyecto de Moby, la película repasa “la sorprendente historia del punk rock y el activismo por los derechos de los animales” y cuenta con entrevistas a “docenas de leyendas del punk rock, y también con cameos del perro Bagel, el Diablo y una sala de juntas llena de demonios”.

Por último pero no menos importante, también mencionan que con esta cinta, el director y los productores “esperan que nadie pague por ver esta película, ya que es un trabajo de amor y activismo“. Punk Rock Vegan Movie, de una hora y media de duración, ya puede verse completamente gratis en YouTube y a continuación la pueden checar: