¿Por qué Morrissey acusa que lo quieren "borrar" de la historia de The Smiths?

Lo que necesitas saber: Morrissey sacó un comunicado en el que básicamente acusa que lo quieren "borrar" de la historia de The Smiths. ¿Por? Les contamos.

Cuando no es por cancelar o reprogramar shows, es por declaraciones que da. Lo cierto es que Morrissey no pasa mucho sin estar envuelto en una polémica y en esta ocasión no es la excepción, ya que el músico afirma que lo quieren “borrar” de la historia de The Smiths y su papel en la formación de la banda.

Todo comenzó el pasado 11 de enero cuando Morrissey publicó un comunicado en su sitio web, Morrissey Central, donde el cantautor británico asegura que hay un “obvio complót mediático para eliminarlo como la esencia central de The Smiths”.

Morrissey afirma que lo quieren borrar del legado de The Smiths. Foto: Getty Images

Morrissey asegura que varias personas quieren “borrarlo” de la historia de The Smiths

Dicho comunicado lleva el título de ‘La cultura de cancelación comienza en casa’, y ahí Morrissey se va en contra de las supuestas afirmaciones que han hecho personas como el fundador de Rough Trade Records, Geoff Travis, y otros medios que han escrito sobre la historia de The Smiths.

“Varios sitios de noticias ahora afirman que la reunión inicial en Rough Trade Records fue con ‘Johnny Marr y Andy Rourke’, incluso cuando Andy no era un miembro comprometido de la banda en ese momento”, escribió Morrissey sobre cómo supuestamente buscan eliminarlo de la historia de cuando la banda de Manchester firmó con dicho sello discográfico.

Johnny Marr y Morrissey de The Smiths, posan juntos en el almacén de Rough Trade Records en Londres en 1983. Foto: Clare Muller/Redferns vía Getty Images

Pues no se le quiere reconocer como uno de los pilares importantes de la banda británica

“La reunión, por supuesto, fue entre Morrissey y Marr. Incluso Geoff Travis ha decidido de repente que ‘no puede recordar quién estaba con Johnny’, a pesar de que Geoff me miró directamente a los ojos ese mismo día y dijo ‘nos gustaría lanzar Hand In Glove de inmediato’“, agregó Morrissey en el escrito.

“Y luego, lo más importante, me dijo que su nombre era Geoff con una G, no Jeff con una J. ¡Los perros están ladrando!”, aseguró el cantante británico en el texto donde además, deja en claro que él tuvo mucho que ver en la historia de The Smiths.

Retrato del fundador de Rough Trade Records, Geoff Travis. Foto: Martyn Goodacre/Getty Images

Morrissey afirma que él ha creado el legado musical que dejó The Smiths

Morrissey aseguró que él fue quien inventó el nombre del grupo, los títulos de las canciones, los títulos de los álbumes, el arte de los discos, las melodías vocales y “todos los sentimientos líricos vinieron de su corazón”. “Es un poco como decir que Mick Jagger no tuvo nada que ver con los Stones”, recalcó.

Claro que las declaraciones de Morrissey ya abrieron un debate entre los fans, quienes se cuestionan si realmente hay un intento de borrar al músico de la banda con la que consiguió la fama mundial, o simplemente es una más de sus paranoias.

Foto: vía Facebook oficial de Morrissey.

No es la primera vez que Morrissey acusa a alguien de querer sabotearlo

Y es que apenas en febrero del año pasado, Morrissey le tiró a la disquera Capitol Records, y la acusó de no publicar su disco ‘Bonfire of Teenagers‘ por mostrar puntos de vista diversos. No sólo eso, sino que además les reprochó que prefirieron darle foco a artistas como Sam Smith.

“Capitol Records (Los Ángeles) promociona con orgullo el ‘satanismo’ de Sam Smith; sin embargo, consideran que la honesta verdad de ‘Bonfire of Teenagers’ de Morrissey es su mayor amenaza y no lo publicarán a pesar de su obligación contractual y su promesa de hacerlo”.

El cantautor británico llegará a México este 2024

Volviendo un poco al tema, al final de su texto Morrissey aseguró que luchará “hasta el último aliento” para que se reconozca su papel central en The Smiths, lo cual entendemos como que habrán más declaraciones polémicas en un futuro (que no se ve muy lejano).

En fin, otro día más en la cabeza del tío Moz, a quien por cierto veremos (si es que no nos vuelve a cambiar los planes) el próximo 3 de febrero en el Palacio de los Deportes, donde celebrará sus 40 años de trayectoria musical.

Las nuevas fechas de Morrissey en México para este 2024. Foto: Especial.

