Amado por muchos y odiado por otros, con Morrissey no hay un punto medio. A la mayoría se los ha ganado gracias a sus canciones y letras que nos llenan de melancolía, pero a algunos les cae en la punta del pie por sus comentarios bastante polémicos. Sin embargo, en esta ocasión hablaremos de él por algo que sí nos gusta, su música, pues está de vuelta con una nueva rola.

Como recordarán, en 2020 el cantante británico estrenó su más reciente material discográfico, I Am Not a Dog on a Chain. Desde entonces, se ha dedicado a tocar por todas partes, aunque hace año y medio anunció que ya tenía listo su siguiente álbum de estudio, Bonfire of Teenagers, pero no ha podido estrenarlo por un pequeño inconveniente: Capitol Records lo borró de su calendario de lanzamientos.

Morrissey regresa con una rola de su nuevo disco… que no tiene fecha de lanzamiento

Y la verdad es que el nuevo disco de Morrissey suena bastante interesante. Para que se den una idea, colabora con músicos del tamaño de Josh Klinghoffer, Chad Smith y Flea, e incluso, Iggy Pop y Miley Cyrus aparecen haciendo coros. El artista de Manchester ha presentado varias rolas de este álbum en sus conciertos, como “I Am Veronica”, “Sure Enough, the Telephone Rings”, “I Live in Oblivion”, “Kerouac’s Crack” y, más recientemente, “Saint in a Stained Glass Window”. Pero ahora, nos muestra otro adelanto llamado “Rebels Without Applause”.

Esta canción forma parte de las presentaciones de Mozz desde hace varios meses y llama la atención porque tiene un inconfundible parecido con un clásico de The Smiths que escuchamos en The Queen is Dead: “Cemetry Gates”, sobre todo en el riff principal de guitarra y su línea de bajo. Pero más allá de eso, suena como una versión moderna del cantante británico y eso por supuesto que es increíble.

Como ya lo mencionábamos antes, hasta el momento el nuevo material discográfico de Morrissey no tiene una fecha oficial de estreno, todo depende de Capitol Records, pues en ellos está la decisión de lanzar el álbum o de plano mandarlo al baúl de los recuerdos. Pero mientras esperamos a que aparezcan noticias al respecto, escuchemos a continuación su nueva rola “Rebels Without Applause”: