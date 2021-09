Olivia Rodrigo, Lil Nas X y más: Esta es la lista completa de ganadores de los MTV VMA 2021

Si algo nos ha quedado muy claro en lo que va del 2021 es que muchas cosas están cambiando para bien dentro de la industria musical. No solo regresaron los conciertos y festivales en algunas partes del mundo, y varias bandas y artistas están planeando varias presentaciones para lo que resta del año, también muchos eventos como las ceremonia de premiación, volvieron y con más fuerza que antes, como el caso de los MTV Video Music Awards (VMA).

Fue hace unas semanas cuando el canal de televisión reveló a los nominados para la edición 2021 de sus premios, donde reconocen a lo mejor de la música (POR ACÁ pueden checar la lista completa). Sin embargo, durante los días previos al evento dieron de qué hablar por un par de razones, entre ellas que a la mera hora anunciaron nuevas categorías, aunque también porque casi una semana antes, Lorde decidió cancelar su presentación.

Los MTVA VMA regresaron este 2021 para premiar lo mejor a la música

Pero contra todo pronóstico, los MTV VMA 2021 se llevaron a cabo este 12 de septiembre en el el Barclays Center de Nueva York y presentados por Doja Cat y vaya que tuve un toque especial. Para empezar porque luego de la ceremonia híbrida que organizaron el año pasado, por fin el público pudo estar presente en el show, aunque también porque [email protected] artistas se rifaron con sus presentaciones –como la presentadora

Incluso hubo un momento polémico por una supuesta pelea en la alfombra roa entre Machine Gun Kelly y Conor McGregor. Hablando específicamente de los premios, la verdad es que tuvimos un par de sorpresas, pero no muchas. Los grandes ganadores de la noche fueron Olivia Rodrigo, quien ha tenido un año espectacular pues con su disco debut, SOUR, se ganó tres premios en la ceremonia. Por su parte, Lil Nas X fue el otro artista que se alzó con tres moonman y está próximo a estrenar su álbum MONTERO.

Otros artistas que también se llevaron este premio a su casa fueron Justin Bieber, BTS, John Mayer, Travis Scott y la propia presentadora, Doja Cat. Y si ustedes de plano no vieron los MTV VMA de este año y quieren saber cómo quedaron las categorías, no se preocupen, que a continuación les dejamos la lista completa de ganadores.

Video del año

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP”

DJ Khaled ft. Drake – “POPSTAR” (Starring Justin Bieber)

Doja Cat ft. SZA – “Kiss Me More”

Ed Sheeran – “Bad Habits”

Lil Nas X – “MONTERO (Call Me By Your Name)” 🏆

The Weeknd -“Save Your Tears”

Artista del año

Ariana Grande

Doja Cat

Justin Bieber 🏆

Megan Thee Stallion

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Grupo del año

BTS 🏆

Blackpink

CNCO

Foo Fighters

Jonas Brothers

Maroon 5

Silk Sonic

Twenty One Pilots

Canción del año

24kGoldn ft. iann dior – “Mood”

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – “Leave The Door Open”

BTS – “Dynamite”

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP”

Dua Lipa – “Levitating”

Olivia Rodrigo – “drivers license” 🏆

Mejor artista nuevo

24kGoldn

Giveon

The Kid LAROI

Olivia Rodrigo 🏆

Polo G

Saweetie

Push performance del año

Wallows – “Are You Bored Yet?”

Ashnikko – “Daisy”

SAINt JHN – “Gorgeous”

24kGoldn – “Coco”

JC Stewart – “Break My Heart”

Latto – “Sex Lies”

Madison Beer – “Selfish”

The Kid LAROI – “WITHOUT YOU”

Olivia Rodrigo – “drivers license” 🏆

girl in red – “Serotonin”

Fousheé – “my slime”

jxdn – “Think About Me”

Mejor colaboración

24kGoldn ft. iann dior – “Mood”

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP”

Doja Cat ft. SZA – “Kiss Me More” 🏆

Drake ft. Lil Durk – “Laugh Now Cry Later”

Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – “Peaches”

Miley Cyrus ft. Dua Lipa – “Prisoner”

Mejor canción pop

Ariana Grande – “positions”

Billie Eilish – “Therefore I Am”

BTS – “Butter”

Harry Styles – “Treat People With Kindness”

Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – “Peaches” 🏆

Olivia Rodrigo – “good 4 u”

Shawn Mendes – “Wonder”

Taylor Swift – “willow”

Mejor canción de hip hop

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP”

Drake ft. Lil Durk – “Laugh Now Cry Later”

Lil Baby ft. Megan Thee Stallion – “On Me (remix)”

Moneybagg Yo – “Said Sum”

Polo G – “RAPSTAR”

Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – “FRANCHISE” 🏆

Mejor canción de rock

Evanescence – “Use My Voice”

Foo Fighters – “Shame Shame”

John Mayer – “Last Train Home” 🏆

The Killers – “My Own Soul’s Warning”

Kings Of Leon – “The Bandit”

Lenny Kravitz – “Raise Vibration”

Mejor canción alternativa

Bleachers – “Stop Making This Hurt”

Glass Animals – “Heat Waves”

Imagine Dragons – “Follow You”

Machine Gun Kelly ft. blackbear – “my ex’s best friend” 🏆

twenty one pilots – “Shy Away”

WILLOW ft. Travis Barker – “t r a n s p a r e n t s o u l”

Mejor canción latina

Bad Bunny x Jhay Cortez – “Dákiti”

Billie Eilish & ROSALÍA – “Lo Vas A Olvidar” 🏆

Black Eyed Peas and Shakira – “GIRL LIKE ME”

J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy – “UN DIA (ONE DAY)”

Karol G – “Bichota”

Maluma – “Hawái”

Mejor canción R&B

Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – “BROWN SKIN GIRL”

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – “Leave The Door Open” 🏆

Chris Brown and Young Thug – “Go Crazy”

Giveon – “HEARTBREAK ANNIVERSARY”

H.E.R. ft. Chris Brown – “Come Through”

SZA – “Good Days”

Mejor canción K-Pop

(G)I-DLE – “DUMDi DUMDi”

BLACKPINK and Selena Gomez – “Ice Cream”

BTS – “Butter” 🏆

Monsta X – “Gambler”

SEVENTEEN – “Ready to love”

TWICE – “Alcohol-Free”

Video con causa

Billie Eilish – “Your Power” 🏆

Demi Lovato – “Dancing With The Devil”

H.E.R. – “Fight For You”

Kane Brown – “Worldwide Beautiful”

Lil Nas X – “MONTERO (Call Me By Your Name)”

Pharrell Williams ft. JAY-Z – “Entrepreneur”

Mejor dirección de video

Billie Eilish – “Your Power” – Billie Eilish

DJ Khaled ft. Drake – “POPSTAR (Starring Justin Bieber)” – Julien Christian Lutz

Lil Nas X – “MONTERO (Call Me By Your Name)” – Lil Nas X y Tanu Muino 🏆

Taylor Swift – “willow” – Taylor Swift

Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A – “Franchise” – Travis Scott

Tyler, The Creator – “LUMBERJACK” – Wolf Haley

Mejor Fotografía

Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – “BROWN SKIN GIRL” – Benoit Soler, Malik H. Sayeed, MOHAMMAED ATTA AHMED, Santiago Gonzalez, Ryan Helfant 🏆

Billie Eilish – “Therefore I Am” – Rob Witt

Foo Fighters – “Shame Shame” – Santiago Gonzalez

Justin Bieber ft. Chance The Rapper – “Holy” – Elias Talbot

Lady Gaga – “911” – Jeff Cronenweth

Lorde – “Solar Power” – Andrew Stroud

Mejor dirección artística

Beyoncé, Shatta Wale, Major Lazer – “ALREADY”

Ed Sheeran – “Bad Habits”

Lady Gaga – “911”

Lil Nas X – “MONTERO (Call Me By Your Name)”

Saweetie ft. Doja Cat – “Best Friend” 🏆

Taylor Swift – “willow”

Mejores efectos visuales

Bella Poarch – “Build A Bitch”

Coldplay – “Higher Power”

Doja Cat & The Weeknd – “You Right”

Glass Animals – “Tangerine”

Lil Nas X – “MONTERO (Call Me By Your Name)” 🏆

P!NK – “All I Know So Far”

Mejor coreografía

Ariana Grande – “34+35”

BTS – “Butter”

Ed Sheeran – “Bad Habits”

Foo Fighters – “Shame Shame”

Harry Styles – “Treat People With Kindness” 🏆

Marshmello & Halsey – “Be Kind”

Mejor edición

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – “Leave The Door Open” 🏆

BTS – “Butter”

Drake – “What’s Next”

Harry Styles – “Treat People With Kindness”

Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – “Peaches”

Miley Cyrus ft. Dua Lipa – “Prisoner”