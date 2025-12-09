El mundo de la música está de luto. Este lunes se confirmó la muerte de Phil Vinall a los 66 años de edad, uno de los productores más influyentes del rock alternativo y una figura decisiva en la evolución del sonido de bandas británicas y latinoamericanas en el nuevo milenio.

Vinall deja detrás un legado inmenso: discos icónicos, colaboraciones históricas y una visión que ayudó a derribar fronteras entre escenas musicales de distintas partes del mundo. Su trabajo marcó a toda una generación de artistas y fans.

Nacido en Reino Unido, Phil Vinall comenzó su carrera en la década de los 80, pero fue en los 90 cuando su nombre se volvió sinónimo de innovación musical, participando en diversos proyectos que terminarían definiendo y revolucionando el sonido del brit pop y el rock alternativo británico, trabajando con bandas como Participó en proyectos que definieron el sonido del brit-pop y del rock alternativo británico, trabajando con bandas como Pulp, Feeder, Bloc Party y por supuesto, Placebo con quién logró construir una identidad sonora cruda y emocional para su segundo álbum “Without You I’m Nothing”

Phil Vinall: su conexión con México y Zoé

Aunque su carrera se consolidó en Reino Unido, Vinall encontró en México un segundo hogar creativo. A inicios de los años 2000 comenzó a trabajar con bandas latinoamericanas, especialmente en la Ciudad de México con Zoé, con quienes creó una alianza artística que transformó el sonido del rock en español contemporáneo.

Discos como Memo Rex Commander, Reptilectric y proyectos paralelos posicionaron a Zoé como una de las bandas más influyentes del continente, y la visión de Vinall fue clave para afinar ese sonido atmosférico y espacial que hoy los caracteriza.

Además de Zoé, Phil Vinall produjo y colaboro con bandas como Enjambre, Kinky, Lori Meyers o Dorian entre otros.

Panoram Studios: su legado en la Ciudad de México

Uno de los capítulos más importantes en la vida de Phil Vinall es su papel como fundador del emblemático Panoram Studios, un estudio que se convirtió en referencia para proyectos de vanguardia en México, recibiendo a artistas consagrados como Björk, The National o Natalia Lafourcade, asi como a actos emergentes.

Su existencia es, en gran parte, resultado de la visión y la pasión de Vinall por crear un ecosistema profesional y accesible para artistas de todas las escalas, no solo para músicos, sino también para futuros productores a quienes continuamente se encargo de guiar y mentorar

La muerte de Phil Vinall deja un gran vacío en la música, pero su legado seguirá sonando durante décadas. Descanse en Paz.