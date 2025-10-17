Overview: Enjambre vuelve al Vive Latino en el 2026, se prepara para lanzar el disco 'Daños Luz'... y de paso, nos cuentan qué discos los marcaron.

Enjambre se encuentra en un momento interesante de su carrera. A estas alturas, son ya una de las bandas más trascendentes de México, con varias de sus canciones como “Visita”, “Dulce soledad” o “Somos ajenos” con calidad de clásicos modernos.

Y aún cuando podrían echarse un buen descanso o salir de gira con la gran cantidad de material exitoso que tienen, siguen manejando un altísimo nivel creativo. Prueba de ello es el disco en vivo Noches de salón, para la que armaron un par de temas inéditos e hicieron versiones en bolero, danzón y son cubano de sus canciones ya reconocidas.

Enjambre/Foto: Getty Images

Entrevista con Enjambre: Repasamos De Disco en Disco los álbumes que marcaron a la banda

¿Qué sigue ahora para Enjambre? Al momento de que escribimos esto, la banda lanzó recientemente “La diferencia” tras varios sencillos más. Con estas canciones, anticipan su nuevo disco Daños Luz que podremos escuchar en el 2026.

Pero en lo que sale el material, el grupo de Fresnillo, Zacatecas ya está de gira con todo. Y por eso, nos fuimos a dar una vuelta a La Roma Records de la Ciudad de México junto con la banda para recordar un poco de su historia y de paso, hablar de esos discos y artistas que los marcaron.

Pásale acá a este viaje donde repasamos De Disco en Disco la historia de Enjambre…

La banda encabeza el Vive Latino 2026

Como mencionamos, Enjambre ya arrancó con la gira Daños Luz y recientemente, fueron anunciados como headliners del Vive Latino 2026. Y si andas en otra ciudad de México o Estados Unidos, por aquí puedes consultar las fechas de su gira.

