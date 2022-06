Mala suerte nivel: Mujer esperó horas para ver a Paul McCartney en primera fila y se desmayó

Ya pasaron varios días desde la épica presentación de Paul McCartney en el festival Glastonbury 2022 y el mundo sigue hablando de ella. Y es que como no, si el ex Beatle dio uno de los shows más increíbles que se han visto en mucho tiempo, lleno de clásicos de los Fab Four, Wings y su carrera solista, mucha nostalgia y por supuesto, invitados especiales de alto calibre dentro de la industria musical.

Sir Paul se aventó un set de 38 rolas, donde interpretó lo mejor de lo mejor. Además de su dueto virtual con John Lennon, Macca subió al escenario a Dave Grohl para tocar “I Saw Her Standing There” y “Band on the Run”, con Bruce Springsteen se echó “Glory Days” y “I Wanna Be Your Man”, y al final, junto a ambos cerró la noche con “The End”. Sin duda, este fue un verdadero showsazo que algunos tuvieron chance de presenciar en vivo y a todo color, aunque hubo alguien que no la pasó tan bien que digamos.

Una mujer se formó por horas para ver a Paul McCartney en primera fila y se desmayó

Resulta que durante el set de Paul McCartney en Glastonbury pasó algo bastante curioso, una mujer que se encontraba en las primeras filas frente al icónico Pyramid Stage se desmayó a los 25 minutos de iniciado el show. Sin embargo, esto no pasó desapercibido por el legendario músico, quien desde el escenario detuvo la historia sobre Jimi Hendrix que estaba contando para pedir que llegara el servicio médico al rescate.

“¿Qué está pasando ahí? Está pasando algo en medio del público. Vamos a atenderlo”, mencionó Sir Paul al ver que esta persona estaba en mal estado. Afortunadamente, los paramédicos llegaron a tiempo y la sacaron de entre la multitud. Después de ver que la seguridad se encargó de la situación, Macca bromeó un poco, pues dijo que si no había provocado el desmayo por el solo que tocó.

Foto: Getty Images

Por fin conocemos a la protagonista de esta historia: Lisa Morris

Pero ahora, días después del conciertazo que Paul McCartney se mandó en el festival, por fin conocemos la versión de la protagonista de este momento. De acuerdo con la BBC, el nombre de esta mujer es Lisa Morris de 50 años, quien llegó a Glastonbury con la única intención de llegar hasta adelante para ver al ex Beatle. Por supuesto que lo logró esperando por horas frente al escenario principal, pero no tenía idea que llegar a primera fila le traería consecuencias bastante gachas.

Según lo que Morris contó, empezó a sentirse un poco mal minutos antes de que McCartney saliera a prender a las más de 250 mil personas que se dieron cita en su presentación. Pero eso no le importó, pues estaba celebrando 20 años como voluntaria en la iglesia de Glastonbury y después de que a su esposo le diagnosticaran con cáncer de intestino, decidió que la mejor manera de honrarlo era estar en la valla cuando Sir Paul y su banda tomaran sus instrumentos.

Lisa Morris (a la izquierda) esperando para ver a Paul McCartney en Glastonbury 2022/Foto: BBC News

Esperó 7 horas paradas, sin nada qué comer y solamente un poco de agua pero lo consiguió, llegó hasta adelante para ver al mismísimo Paul McCartney. Sin embargo, el gusto le duró muy poco porque como ya les comentamos antes, se desmayó y apenas recuerda unas cinco o seis canciones de las 38 que sonaron esa noche. Y por supuesto, después de recuperar la consciencia y al enterarse que se perdió el concierto, hizo lo que cualquiera en la misma situación: lloró desconsoladamente en la carpa de servicios médicos.

“Ver a Paul McCartney era mi objetivo y me hizo seguir adelante durante todo este horrible tiempo en casa. Llegar hasta adelante era mi mayor deseo. ¿Por qué me quedé allí? Soy enfermera, debería saberlo”, declaró Lisa Morris, quien después de fracasar en su misión, solamente espera tener otra oportunidad. para ver a Macca en vivo y a todo color. Si le sirve de consuelo, al menos la notó entre toda multitud, ¿no creen?