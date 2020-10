Fan nivel: Esta mujer tiene un récord mundial por tatuarse a Eminem por todo el cuerpo

¿Qué es lo más loco que han hecho por su artista favorito? Quizá tengan todos sus discos, se saben sus canciones de arriba a abajo, tienen en mente en qué fecha hicieron la primera comunión y en una de esas hasta lo hayan buscado en la ciudad en alguna visita a nuestro país. No dudamos de su fanatismo pero debemos ser claros, hay personas que harían mucho más que eso para demostrar cuánto admiran a un músico, como esta mujer.

Resulta que hace un par de días se hizo conocida la historia de Nikki Patterson de 35 años. Ella es súper fanática de Eminem, pero no se conformó con simplemente tener pósters, playeras o lo que sea referente al rapero, no, fue más allá de lo más simple, el amor incondicional que siente por él es tan grande, que se tatuó varias cosas referentes a de The Real Slim Shady… pero lo más increíble es que se tatuó su cara por todo el cuerpo.

La historia de esta mujer con Eminem

Sí, esto para nada es broma. Según lo que contó en una entrevista para la BBC, esta mujer comenzó su afición por los tatuajes a los 18 años, pero todo cambió cuando escuchó la colaboración de Eminem con Dido: “Escuché ‘Stan’ cuando tenía 14 años y nunca antes había escuchado algo así. Me voló la cabeza”. Es por eso que un año después, tomó la sabia decisión de hacerse su primer tatuaje relacionado con el rapero.

Hasta la fecha Nikki cuenta con 52 tatuajes en los brazos, piernas, el pecho y los dedos, pero ha dedicado específicamente 16 tatuajes al cantante de “Lose Yourself”. Y no sólo eso, sino que tiene retratos hiperrealistas que se los juramos, parece que calcaron tal cual el rostro del músico, aunque la idea de crear esta clases de imágenes en su cuerpo es reciente: “Los retratos comenzaron hace tres años, y me encantaba todo lo que había en ellos. Los adoraba y tenía que conseguir más. Él ha sido la única constante en mi vida”.

Consiguió el Récord Guiness gracias a Slim Shady

Esta siempre fue una de sus temas y lo logró, pues después de mucho esfuerzo y tinta hasta para llevar , esta mujer consiguió romper el Récord Guiness por llevar el máximo de tatuajes de un sólo artistas en su piel. Aunque de momento se siente a gusto con los rayones que tiene en su cuerpo, no descarta hacerse más tatuajes con su rostro o relacionados con el rapero… y nosotros sintiéndonos fans por sabernos muchas rolas, jiar jiar.

Sobre su pasión por el rapero –porque hasta su perro se llama Marshall y estuvo a punto de ponerle así a su hijo– y lo raro que podría resultar para muchas personas, Nikki está consciente de todo y al contrario, dice estar muy orgullosa del nivel de fanatismo al que ha llegado: “Hay gente que cree que soy una acosadora o que estoy loca, pero los artistas son increíbles. Tengo una relación con ellos, es mucho más que ser una fan de Eminem”.