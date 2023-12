Lo que necesitas saber: El fallecimiento de Denny Laine lo confirmó su esposa en redes sociales.

El mundo se despide de un músico sumamente reconocido. Se confirmó que murió Denny Laine, miembro fundador de Wings y The Moody Blues. El guitarrista tenía 79 años de edad.

Su fallecimiento fue confirmado por Elizabeth Hines, esposa de Laine, a través de redes sociales con un comunicado en el que mencionan que el deceso se debió a una enfermedad pulmonar.

“Mi querido esposo falleció pacíficamente esta mañana temprano. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano mientras tocaba sus canciones favoritas de Navidad para él… Yo seguí tocando canciones navideñas mientras él ha estado en la UCI con un respirador la semana pasada…”

Comunicado del fallecimiento de Denny Laine. Foto: Captura de Facebook.

Confirman el fallecimiento de Denny Laine, miembro fundador de Wings

Elizabeth Hines mencionó que confiaban en la recuperación del músico. Sin embargo, la enfermedad fue bastante agresiva. La viuda de Denny Laine agradeció a los médicos que estuvieron al cuidado del guitarrista durante el tiempo en que luchó contra su padecimiento, identificado como enfermedad pulmonar intersticial (ILD). Este es el resto del comunicado compartido en FB:

“Todo lo que él quería era estar en casa conmigo y su gatito, Charley, tocando su guitarra… Les doy las gracias a todos por enviarnos amor y apoyo a ambos. Fue un absoluto honor y privilegio no sólo ser su esposa, sino cuidarlo durante su enfermedad y vulnerabilidad… “Mi mundo nunca será el mismo. Denny era una persona increíblemente maravillosa, tan cariñoso y dulce conmigo. Hizo mis días coloridos, divertidos y llenos de vida, como él. Gracias cariño por amarme, por todas las risas, amistad, diversión y por pedirme que sea tu esposa. Te amaré por siempre…”

Denny Laine en 2023. Foto: Getty.

La vida y carrera de Denny Laine

Denny Laine, cuyo nombre real era Brian Frederick Hines, nació en la ciudad de Birmingham el 29 de octubre de 1944. Desde sus años de adolescencia se interesó en la música, y se dice que uno de los ídolos que alimentaron sus ganas por tocar la guitarra fue Django Reindhart, el conocido músico gitano de jazz.

Sus primera incursiones en la música llegaron con una banda llamada Denny and the Diplomats durante la primera mitad de la década de los 60. Este periodo, aunque no muy recordado, sirvió para establecer su nombre artístico en el que además del nombre Denny, adoptó el apellido del cantante Frankie Laine.

En ese mismo periodo, junto a la banda antes mencionada, coincidió con músicos como Bev Bevan y Roy Wood, quienes se harían reconocidos eventualmente por grupos como Electric Light Orchestra y Wizzard en los 70.

The Moody Blues y el ascenso con Wings

Luego de experimentar un éxito local con The Diplomats, Denny Laine salió de la banda y formó The Moody Blues, con quienes obtuvo un reconocimiento más generalizado en el Reino Unido con su versión de “Go Now” de Bessie Banks y canciones “From The Bottom of My Heart”.

Incluso entre 1965 y 1966, The Moody Blues realizó un gira con The Beatles. Pero fue en el último de esos años en que Laine se salió de la banda. A pesar de sus constantes salidas de proyectos, Denny no paró de fundar o unirse a otros proyectos como lo fueron la Electric String Band, la Air Force de Ginger Baker de Cream, o incluso probó como solista en algún momento.

INFORMACIÓN ACTUALIZÁNDOSE…

Te puede interesar