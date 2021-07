Murió Zette Voltage, baterista de Six Million Dollar Weirdo y Abominables

A pesar de que muchas cosas están cambiando, parece que el 2021 nos seguirá dando sorpresas que no son muy gratas. El año pasado nos tuvimos que despedir de un montón de figuras importantes dentro de la industria musical, de México y todo el mundo. Y lamentablemente hoy le tocó al rock nacional pues murió a causa del cáncer Liz García –mejor conocida como Zette Voltage–, baterista de Six Million Dollar Weirdo, Abominables y más.

La noticia del fallecimiento de Zette la compartió Johnny Pous, su esposo y compañero en la banda Kill the T.V., quien se despidió de ella con un sentido mensaje sobre todo lo que significó en su vida: Hoy me despido de mi compañera, mi maestra, mi mejor amiga, mi amante, mi esposa. Después de casi 2 años de una furiosa batalla contra el cáncer, la muerte, la mejor maestra, la alcanzó (…) Vivir, amar, disfrutar y aprender… para luego continuar a la siguiente aventura en donde nos volveremos a encontrar”.

La carrera de Zette Voltage en el rock nacionarock

Por su parte, la propia cuenta de Abominables también publicó una foto donde se puede ver a Zette Voltage junto al Abulón y una frase sencilla pero contundente: “Hasta luego hermanita”. El esposo de la baterista también mencionó que este 8 de julio estarán velando a su esposa y una de las mujeres que más presencia tuvo en el rock nacional en los últimos años, pues participó en un montón de proyectos interesantes.

Liz García en un principio se graduó de la carrera de diseño gráfico. Pero rápidamente dejó todo para tocar la batería, y durante más de 20 años la vimos pisando festivales y escenarios importantes de nuestro país como el Vive Latino, el Lunario del Auditorio Nacional, el Festival Coordenada y muchos más. Era impresionante cuando se sentaba detrás del bombo, pues además de darle sabroso, tenía una energía, carisma y presencia única.

A lo largo de su carrera, Zette Voltage tocó con muchísimas bandas y proyectos, como Six Million Dolllar Weirdo –quienes más tarde se llamarían Abominables–, Vedette, A to Z, Violenta y en los últimos años se dedicó a, Kill the T.V., grupo que como ya mencionábamos antes, formó junto a su esposo, Johnny Pous y Oliver González de Dapuntobeat. Sin duda, su pérdida es una de las más impactantes dentro del rock nacional este año.