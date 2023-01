Damos por iniciada la temporada de conciertos 2023 en México y los grandes shows arrancan con una banda que ya extrañábamos ver por estos lares… Sí, nos referimos a Muse.

El grupo comandado por Matt Bellamy, que vino por última vez al país en 2019, regresa a tierra mexa con nuevo disco bajo el brazo y con la promesa de darnos una de esas presentación poderosas que solo ellos saben montar.

Y sí, aquellos que se quieran lanzar a uno de los conciertos en la Ciudad de México, el tío Sopitas.com se va a poner guapo con la boletiza. Entonces qué, ¿le entran a la dinámica?

Foto: Getty Images

Aquí la dinámica para que ganes boletos y vayas a ver a Muse con tus amix

Uno de los regreso que más nos emocionó en el 2022 fue el de Muse. La banda, que ya tenía un buen rato de haber lanzado el Simulation Theory, le puso fin a cuatro años de ausencia con Will of the People (pueden leer nuestra reseña del disco AQUÍ).

Una vez que se lanzó el álbum el año pasado, nos empezamos a saborear el momento de ver al grupo embarcándose en una nueva gira. Y se nos hizo el milagrito cuando se dio a conocer que el tour pasaría por varias partes de México. Bueno, pues el momento de recibir a Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme llegó.

Foto: OCESA

Luego de su paso por Monterrey y Guadalajara, Muse vendrá a la CDMX para cerrar su mini tour mexicano… Así que les traemos la boletiza para que se lancen a la segunda fecha que la banda dará en el Foro Sol el lunes 23 de enero. Y lo mejor es que podrán ir acompañados pues les daremos boletos para sus amigos.

La dinámica va bien sencillita, pero apriétenle el paso para que no se queden sin entradas:

1. Seguir en todas sus redes sociales a Sopitas (Facebook, Twitter, Instagram) y Sopitas FM (Facebook, Twitter Instagram). Paso bien indispensable, eh.

2. Comparte esta nota en tu cuenta de Twitter especificando que participas en esta dinámica, junto con el hashtag #MuseXSopitas.

3. Responde las siguientes preguntas:

¿Qué artista y qué rola inspiró a Muse para su canción “Kill Or Be Killed” ?

? ¿Qué libro leyó Matt Bellamy cuando empezó a escribir material para el disco Drones del 2015?

**Si quieres tener las respuestas antes que todos, AQUÍ encuentras el dato de la primera pregunta y POR ACÁ la info de la segunda pregunta.

4. Ingresa a ESTE ENLACE y llena el formulario con el link de tu tuit del paso 2 y las respuestas del paso 3, además de la información que se te pide (nombre, teléfono y correo electrónico).

¡Listo! Ya estás participando en la boletiza para que te lances a ver a Muse con tus amigos. Mucha suerte.

IMPORTANTE

– Esta dinámica es solo para mayores de edad.

– Es necesario que sigas las redes de Sopitas y Sopitas FM como se indica en las instrucciones de la dinámica.

– Los boletos son para la fecha de Muse en el Foro Sol del lunes 23 de enero.

– Notificaremos a los ganadores de la dinámica por correo electrónico con las instrucciones para recoger las entradas en una ubicación de la CDMX. También pondremos sus nombre al final de esta nota. No se hacen envíos de boletos.

– Esta dinámica comienza el miércoles 18 de enero a las 6:00 PM y termina el jueves 19 de enero a las 5:00 PM.

– Nos reservamos el derecho de no tomar en cuenta a algunos participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas