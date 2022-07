Muse se inspira en Paul McCartney para su nueva rola "Kill Or Be Killed"

Ya saben que por música recién salida del horno, no paramos. Afortunadamente en lo que va del 2022, un montón de bandas y artistas que nos encantan se pusieron las pilas para lanzar discos y rolas espectaculares. Sin embargo, todavía falta escuchar muchas cosas interesantes, como el siguiente álbum de estudio de Muse.

Como recordarán, hace algunas semanas la agrupación formada por Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme confirmaron con bombo y platillo que después de casi cuatro años, estrenarán dentro de muy poquito su noveno material discográfico llamado Will of the People. Por supuesto que esta noticia emocionó a los miles de fans que la banda británica tiene en todo el mundo, porque las rolas que han sacado tienen un concepto alucinante.

Foto vía Facebook: Muse

Muse estrena su nueva rola inspirada en “Live and Let Die” de Paul McCartney

A lo largo de estos meses, Muse nos ha presentado varias canciones que nos han dejado con un gran sabor de boca, como la que el tema que le da nombre a su nuevo álbum, “Won’t Stand Down” y “Compliance”. Pero ahora, a casi un mes del estreno de su siguiente placa, nos sorprenden lanzando la rola “Kill Or Be Killed”, que tiene esa esencia de sus trabajos previos combinados con una influencia importante.

Esta es una canción de casi cinco minutos que arranca con un riff explosivo y al que más tarde se le suma la espectacular base rítmica de Chris y Dominic. De repente aparecen elementos reconocibles de discos importantes de la banda –sobre todo de Origin of Symmetry o Absolution–, como las distorsiones ponchadas, sintetizadores vibrantes y claro, el Whammy de Matt. Si eres fan old school y extrañabas esos sonidos, esta rola te volará la cabeza por completo.

Foto vía Facebook: Muse

Al respecto, Muse comentó a través de sus redes sociales que “Kill Or Be Killed” es su versión más pesada hasta el momento. Sin embargo, Matt Bellamy también mencionó que un clásico de Paul McCartney influenció a este temazo: “La letra de la canción está inspirada en mi canción favorita de Paul McCartney, ‘Live And Let Die’, una oscura visión de cómo la adversidad de la vida puede sacar a veces los peores instintos humanos para sobrevivir a cualquier precio“.

“Kill Or Be Killed” también llega con un videoclip poderoso

Por si esto no fuera suficiente, la banda de Devon también estrenó un videoclip oficial para este single dirigido por Ben Lowe, quien ya había trabajado con ellos previamente y ha colaborado con artistas como The Libertines, Foals, Stereophonics, Fatboy Slim y más. En este visual los vemos tocando la rola en vivo y a todo color, dándonos una idea de lo poderosa que sonará en sus conciertos. Y la verdad es que solamente nos dieron más ganas de que regresen a México.

Recuerden que Will of the People, el nuevo material discográfico de Muse estará disponible en plataformas digitales y formato digital el próximo 26 de agosto. Pero mientras esperamos el día para escucharlo completito y para ir calentando motores, trépenle a todo el volumen para checar a continuación “Kill Or Be Killed”, su nuevo sencillo: