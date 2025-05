Lo que necesitas saber: My Chemical Romance anunció un concierto en México para tocar por completo el 'The Black Parade'. Así estará la preventa y venta de boletos.

El anuncio que muchos esperábamos finalmente llegó. Este lunes 19 de mayo, My Chemical Romance dio a conocer que dará un concierto en México con ‘The Black Parade- Alive!’, donde tocarán por completo el famoso disco que la banda sacó en 2006.

Foto: Getty Images

My Chemical Romance anuncia su regreso a México

Como recordarán, en noviembre del año pasado la agrupación liderada por Gerard Way anunció esta gira de estadios para tocar de principio a fin el ‘The Black Parade’. Desde entonces muchos se preguntaban si México formaría parte de dicho tour.

Y bueno, al final parece que sí será así. A través de sus redes sociales y con un video, My Chemical Romance indicó que se presentarán en la Ciudad de México el próximo 13 de febrero de 2026 en el ya conocido Estadio GNP. ¡Qué emoción!

Póster del anuncio del concierto de My Chemical Romance en México. Foto: Ocesa

Así estará la venta y preventa de boletos para el concierto de My Chemical Romance en México

En cuanto a los boletos, habrá una preventa para clientes HSBC que comenzará el próximo 22 y 23 de mayo a partir de las 2 de la tarde, mientras que el día 24 del mismo mes iniciará la venta general a la misma hora. Así que preparen las carteras.

Los boletos se venderán a través del sistema Ticketmaster y por acá (o sea dando click en este enlace) podrán obtenerlos. Si la cosa no pinta mejor, seguro vieron que como invitados especiales, My Chemical Romance tendrá a The Hives.

The Hives vendrán con My Chemical Romance a México en 2026. Foto: Getty Images

La última visita de My Chemical Romance en México fue en como headliners del Corona Capital de 2022, donde dieron uno de los shows más memorables del festival. Y cómo no iba a ser así, si en ese entonces su regreso se dio después de 14 largos años.

Ahora –y luego del éxito que tuvieron tocando ‘The Black Parade’ en el When We Were Young de 2024–, My Chemical Romance volverá a nuestro país para tocar uno de sus discos más emblemáticos. ¡No podemos con la emoción, se los juramos!