Atentos, fans de My Chemical Romance: Funko lanzará una figura de ‘The Black Parade’

Ahora sí ya más resignados podemos decir que este 2020 y gracias al mendigo coronavirus no pudimos ver a My Chemical Romance durante su esperada gira de reencuentro, una que los miembros de la banda organizaron después de dar a conocer su regreso a los escenarios después de seis años (en ese entonces) de ausencia en los escenarios.

A pesar de eso y de que no ha estrenado música nueva, podemos decir con toda seguridad que la banda comandada por Gerard Way no ha estado tan alejada de los reflectores como uno pensaría, pues entre ediciones de viniles reeditados y una línea de maquillaje, My Chemical Romance ha estado presente para todos sus fans.

¡Funko ha lanzado una nueva figura para los fans de My Chemical Romance!

Tal parece que Funko está muy consciente de que la fiebre por My Chemical Romance no ha desaparecido a pesar de la pandemia y de los shows cancelados y pospuestos, pues ahora ha lanzado una increíble figura inspirada en uno de los álbumes más populares de la agrupación estadounidense: The Black Parade (2006).

Como ya saben, The Black Parade es un álbum conceptual donde se relata la vida de un sujeto conocido como Paciente, quien se entera que tiene cáncer terminal. Él comienza una reflexión de su vida que culmina con la llegada de su muerte, la cual llega a través del recuerdo que tiene sobre un desfile al que asistió con su papá cuando era un morrillo.

Inspirada en su disco ‘The Black Parade’

Regresando al tema del Funko, la nueva figura coleccionable está inspirada en la portada del disco de My Chemical Romance, una que está protagonizada por el soldado Pepe –sí, así se llama la calaca– quien porta el traje de banda que Gerard Way y compañía utilizan. Uno que viene siendo la versión darks del uniforme que The Beatles utilizó en su álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Funko dio a conocer el lanzamiento de la figura de ‘The Black Parade’, una que estará disponible al público en general hasta febrero del siguiente año, pero que ya se encuentra en preventa a través de la página de Entertainment Earth con un costo de 15 dólares (unos 300 pesos) más gastos de envío (sí hay a México).

Un funko más a la colección de My Chemical Romance

Como recordarán, en junio pasado Funko también reveló el lanzamiento de una figura de Gerard Way caracterizado como ‘Party Poison’, el líder de los Fabulous Killjoys, forasteros rebeldes que combaten a las élites malignas en un contexto postapocalíptico que My Chemical Romance plasmó en el disco Danger days: the true lives of the Fabulous Killjoys.

Pues seguro que para muchos fans de My Chemical Romance, el coleccionar funkos y otros productos hará la espera de los conciertos pendientes más liviana. ¿No lo creen? 🤔