No es una etapa, mamá: ¡My Chemical Romance lanzará su propia línea de maquillaje!

Una de las cosas que el pandémico 2020 le arrebató a los emo kids de la vieja guardia fue la gira de reunión de My Chemical Romance. La banda encabezada por Gerard Way alimentó las aspiraciones y la emoción del mundo entero cuando a finales de 2019 se supo que saldrían de gira, pero evidente y eventualmente las cosas no se dieron como se esperaba.

Sin embargo, no todo está tan mal después de todo. Es más, aún podrás aprovechar esas ganas de maquillarte como el vocalista del grupo neoyorquino aunque no vayas a uno de sus conciertos. MCR acaba de anunciar el lanzamiento de su propia línea de cosméticos inspirados en su emblemático disco Three Cheers For Sweet Revenge.

My Chemical Romance anuncia su línea de maquillaje

Desde luego, la música es el sello definitivo con el que identificamos la genialidad de My Chemical Romance. Y aunque sus cuatro discos de estudio avalan esa idea, no podemos pasar por alto el hecho de que más de uno de los seguidores de la banda intentó emular el icónico maquillaje que Gerard Way usaba, por ejemplo, en el video de “Helena”. El estilo del vocalista es otro de las características emblemáticas del combo.

El día de ayer (8 de diciembre), la banda neoyorquina convulsionó las redes sociales con un singular teaser y seguro que ustedes como nosotros pensaron en un primer momento “¡wooow, nuevo material!”. Pues bien, el anuncio no adelantaba precisamente nueva música, aunque sí un lanzamiento bastante especial.

La agrupación por fin reveló que todo se trataba de su propia su propia línea de maquillaje. La nueva entrega se lanzará el día de mañana jueves, 10 de diciembre. Y eso no es todo: podrás adornar tu carita, querido lector o lectora, con los colores que tanto te recuerdan al segundo disco del grupo.

Así lucen los accesorios

My Chemical Romance se une en esta ocasión a la marca de cosméticos HipDot para lanzar algunos productos basados en el emblemático Three Cheers For Sweet Revenge, ese discazo que nos dejó temas como “I’m Not Okay (I Promise)”, “The Ghost Of You” y “Helena”.

La colección de cosméticos contará con tres accesorios para los ojos que incluyen un delineador líquido de doble punta y una brocha doble para armarte unas buenas sombras. Además, la joya de la corona será la paleta de sombras que recrea los colores del álbum, con tonos en color rojo, vino, violeta, negro (obvio), plata, gris y más.

El delineador y la brocha doble tendrán un precio unitario de 12 dólares (unos $230.00 pesos mexicanos) mientras que la paleta costará 24 dólares (alrededor de $470.00 pesos). Uno de los detalles que estos artículos tienen es que son completamente veganos ya que no fueron probados ni están hechos de residuos animales.

A continuación te dejaremos la imágenes de la nueva línea de maquillaje de My Chemical Romance que puedes comenzar a comprar desde la página de HipDot (que te dejamos POR ACÁ) a partir de mañana 10 de diciembre. Qué dices ¿te los regalas de Navidad?