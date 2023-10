Lo que necesitas saber: Luego de su reunión, My Chemical Romance no ha revelado planes para un nuevo disco. Pero un mensaje críptico podría darnos una pista.

El 2022 es un año que muchos recordamos por el regreso de un montón de artistas y bandas que llevaban un buen rato en silencio. Sin embargo, también quedó marcado como el momento en el que el emo volvió a ser grande, pues volvieron varios grupos que marcaron la etapa sad de muchos. Y sí, entre ellos está My Chemical Romance, que nos tienen con un montón de preguntas sobre su futuro.

Como recordarán, después de seis años sin tocar juntos, la banda volvió para dar un show especial en Los Ángeles, California. Luego de esto, anunciaron con bombo y platillo con una gira de reunión que se tuvo que posponer por la pandemia del coronavirus. Pero tras un montón de espera, retomaron las fechas que tenían programadas e incluso vinieron a México para encabezar el primer día del Corona Capital 2022, con un show que aún no superamos.

El concierto de My Chemical Romance estuvo simplemente épico. Foto: @undercoverfanny

Por si no fuera suficiente regresar a los escenarios, My Chemical Romance también estrenó música recién salida del horno, pues en 2022 sacaron “The Foundations of Decay”, su primera rola en ocho años. Sin embargo, desde entonces no han soltado información sobre un nuevo material discográfico, aunque han aparecido algunas pistas que nos indican que podrían estar trabajando en un álbum.

¿Se viene un nuevo disco de My Chemical Romance?

Resulta que los fans de My Chemical Romance han estado especulando sobre la posibilidad de un próximo disco, luego de una publicación con un mensaje críptico que apareció en Instagram. Para que se den una idea de cómo está la cosa y de acuerdo con NME, una cuenta en dicha red social llamada @bigwormser (que muchos asocian con la banda) subió un post muy misterioso.

En la publicación –que después bajaron– se podía ver una imagen de una guitarra acústica junto a una impresión enmarcada con la frase “No estoy bien”. Pero lo essstraño fue que por ahí se alcanzaba a ver un pedazo de nota adhesiva en el que se podía ver que decía “5OON” (y que interpretamos como “soon” o “pronto”). Acá les dejamos la foto para que la chequen.

HELLO?? >}¥~+ >{¥++ HELLO HWYS GELLO HALAOR HELLO MCR5??! HELLO PLESSE OG FID WHAY PLEAS HELLO WHAT HELLO MCR? MCR5????

5OON??!!!!!!? WHAT DOES THSJ MEAN. ALBUM?? OR MERCH? ALBUM ? I. Gonna I’m insane oh fuck oh my good insa e hello ?? pic.twitter.com/rtiRBWhHCJ October 31, 2023

¿Qué nos quiere decir la banda con todo esto?

Por supuesto que ante este mensaje tan raro, la comunidad de My Chemical Romance empezó a armar teorías al respecto. En Reddit, algunos usuarios comenzaron a especular que, bajita la mano con ese trozo de papel, la banda nos está avisando que muy pronto soltarán detalles sobre su siguiente álbum de estudio.

Aunque eso sí, hay que dejar muy claro que estos solo son rumores, pero muchos fans han decidido agarrarse fuerte y creer ciegamente en que la agrupación tiene grandes planes para el futuro (así que parece que es cuestión de tiempo para que revelen qué es lo que traen entre manos Gerard Way y compañía).

De confirmarse, un nuevo álbum marcaría el quinto material discográfico de My Cheimcal Romance, el primero desde 2010 y después de Danger days: the true lives of the Fabulous Killjoys. Y definitivamente, ya es momento de que la banda saque otro álbum, ¿no lo creen? ¿Ustedes qué piensan que nos quieren decir con este curioso mensaje que apareció en redes sociales? Leemos sus teorías.

