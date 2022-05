¡My Chemical Romance lanza "The Foundations of Decay", su primera rola en ocho años!

Si algo nos emocionó a todos antes de que la pandemia llegara a nuestras vidas, fue la reunión de My Chemical Romance. Después de casi seis años separados, Gerard y Mikey Way junto a Ray Toro y Fran Iero anunciaron con bombo y platillo que regresaban para dar una serie de presentaciones que más tarde se convertiría en una gira mundial.

Sin embargo, aunque aún no consideran a México en este tour (seguimos esperando que anuncien fechas por acá), nos alegró como no tienen idea saber que estaban de vuelta. El único show que pudieron dar en Los Ángeles antes de que el coronavirus nos obligara a encerrarnos estuvo lleno de nostalgia y melancolía, con la banda tocando puros hits. Pero a raíz de su reunión nos surgieron dudas sobre los planes que tendrían a futuro.

Foto: Getty Images

¡My Chemical Romance está de vuelta con una nueva rola!

Quizá lo que la gran mayoría se preguntaba era si My Chemical Romance estaba trabajando en música nueva. Sobre todo porque después de Danger Days: the true lives of the Fabulous Killjoys de 2010 y la rola “Fake Your Death” que estrenaron en 2014, la banda no había sacado canciones frescas. Pero agárrense porque eso acaba de cambiar, ya que acaban de estrenar su primer tema en más de ocho años.

Este 12 de mayo y para sorpresa de todos, Gerard Way y compañía nos presentan. una rola llamada “The Foundations of Decay”. Se trata de una canción de seis minutos de duración que para ser honestos, tiene vibras de discos como The Black Parade y Three cheers for sweet revenge, con un ambiente oscuro y lúgubre que te envuelve por completo y que se distorsiona cuando llega al coro. Ojo a los guitarrazos y la voz de Gerard justo a la mitad, porque juntos suenan increíbles.

Esta es la portada de “The Foundations of Decay”, la nueva rola de My Chemical Romance/Foto: Reprise Records

Por ahora, My Chemical Romance no ha confirmado si esta canción formará parte de un nuevo disco o simplemente es un sencillo para calmar las ansias de sus miles de fans. Pero lo que sí nos queda muy claro es que a pesar de que la pandemia detuvo sus planes de salir de gira en dos ocasiones, están de vuelta y por la puerta grande.

Ya estuvo bueno de escribir. Dejen lo que están haciendo, plánchense el cabello, pónganse el rimel negro, corran por sus audífonos y trépenle a todo el volumen para escuchar a continuación “The Foundations of Decay”, su primera rola en ocho años: