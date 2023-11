¡Llévenme! My Chemical Romance tocará todo el 'The Black Parade' en el When We Were Young 2024

Lo que necesitas saber: A casi 18 años de su lanzamiento, My Chemical Romance interpretará el 'The Black Parade' en vivo y por completo en el When We were Young 2024 de Las Vegas.

Saquen el delineador negro, los converse negros de botita y los ahorros para lanzarse a Las Vegas el próximo año. Y es que My Chemical Romance llegará al festival When We Were Young para tocar ‘The Black Parade’ en su totalidad. ¡No es broma!

Este lunes 13 de noviembre el conocido festival de ‘La ciudad del pecado’, dio a conocer su lineup para la edición del próximo año. Aunque lo hizo de una manera peculiar, pues en vez de un cartel con el nombre de las bandas, se unió al tren de “se me cayó la tote bag”.

Cartel del When We Were Young 2024. Foto: WWWY (X)

My Chemical Romance tocará el ‘The Black Parade’ en el When We Were Young 2024

O bueno, eso entendimos al ver la imagen de varios discos en una especie de alfombra rosa. La cuestión es que en la imagen podemos ver discos como el de My Chemical Romance, así como el ‘Bleed American’ de Jimmy Eat World y un collage con los discos de Fall Out Boy.

“Interpretando los álbumes y más”, dice el festival When We Were Young en su cartel, donde obviamente da a entender que en el caso de My Chemical Romance, Gerard Way y compañía se aventarán “de pe a pa” su tercer y muy conocido álbum de estudio.

Portada de ‘The Black Parade’. Foto: My Chemical Romance

El festival también contará con más de 50 artistas y bandas increíbles

En el cartel del When We Were Young 2024 también aparecen otras agrupaciones y artistas como Dashboard Confessional, Coheed and Cambria, Simple Plan, The Distillers, A Day to Remember, Cobra Starship, The Maine, Pierce the Veil y más.

Si ya están como nosotros de “Ah caray, eso sí me interesa”, el When We Were Young 2024 se realizará el próximo 19 de octubre de 2024 en Las Vegas Festival Grounds. Así que vayan apartando la fecha si son fans de My Chemical Romance o alguna de las demás bandas en el cartel.

Este es el cartel del When We Were Young 2024 y los discos que las bandas interpretarán. Foto: WWWY (X)

Por otro lado, la venta de boletos comenzará el próximo 17 de noviembre a las 10:00 de la mañana PT (el medio día en México) y ya hay un registro para entrar a la preventa del festival (lo encuentran por acá). ¡Qué emoción!

