Lo que necesitas saber: Simple Plan regresó a la Ciudad de México para dar un concierto divertido, emotivo y nostálgico a tope. Aquí la reseña

Los alrededores del Palacio de los Deportes estaban atiborrados la noche del jueves 12 de octubre. En el Domo de Cobre, se presentaba el Cirque du Soleil: Corteo, en una de sus varias fechas en la CDMX. Prácticamente a la misma hora, nos tocaba ver a Simple Plan en el Pabellón Oeste del recinto.

Uno que otro andaba por ahí medio desorientado con las puertas de acceso, buscando cuál era la correcta para su respectivo evento. Como sea, linda cartelera para pasar la noche… Y para quienes nos lanzamos al concierto de la banda canadiense, la fiesta tuvo una buena dosis de nostalgia, de esa que emociona.

Pierre Bouvier. Foto: Stephania Carmona para Sopitas.com.

Air Yel, una constante invitada en la gira de SP, abrió el show. Es una interesante artista emergente con una propuesta de tintes hyperpop a la que vale la pena seguirle la pista. Tal vez no sea muy conocida en estos lares, pero qué buena onda que se llevó un cálido recibimiento de la gente.

Terminó su set y el ambiente se sentía muy animado. Incluso antes de que Simple Plan tomara el escenario, el público la andaba pasando bien gracias a que el sonido local andaba reproduciendo canciones como “The Anthem” de Good Charlotte, “Last Resort” de Papa Roach, “Basket Case” de Green Day y “All The Small Things” de Blink-182.

Todos en el Pabellón Oeste coreaban y celebraban esas rolas como si estuvieran viendo a esas bandas en vivo. Quien haya manejado la consola, sabía bien lo que hacía calentando el ánimo, ahora sí, para los estelares.

Pierre Bouvier. Foto: Stephania Carmona para Sopitas.com.

Simple Plan en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Cuando hablamos de nostalgia en este show, lo decimos porque se nota que Simple Plan lo tiene planeado todo hasta el más mínimo detalle. Eso lo vemos cuando la banda sube al escenario con el tema clásico de Star Wars de fondo. Con el puño arriba, Pierre Bouvier lanza la señal para que el primer riff suene en “I’d Do Anything”.

Decía el vocalista que llegaron con ganas de fiestear, y esa intención se transmiten fácil. Puede que el Pabellón Oeste no sea el venue más cómodo para un concierto, pero ciertamente tiene este toque como de bodega clandestina punky que hace los conciertos más íntimos y enérgicos. En su momento lo vivimos con IDLES, y qué show se armaron los británicos.

Simple Plan en el Pabellón Oeste. Foto: Stephania Carmona.

“Gracias por venir al concierto esta noche. Te amo México”, dijo Pierre para luego tocar “Jet Lag” junto a su telonera, Air Yel. Se nota –y se debe apreciar– el apoyo que un grupo ya veterano le da una artista emergente.

Pero no solo tuvieron este detalle de invitarla a cantar; también le celebraron su cumpleaños. El grupo canadiense se lució trayéndole un pastelito a su invitada, y claro que no faltó el “mordida, mordida” de la gente. Venían a echar fiesta y lo estaban logrando.

El Pabellón Oeste en la CDMX recibe a Simple Plan (@simpleplan) y “Shut Up!” llega para prender todo. ? pic.twitter.com/X3fWuDiBun October 13, 2023

Canciones emotivas para Pierre Bouvier y un intermedio de covers geniales

No tardaron en llegar rolas de la talla de “Your Love is a Lie”, “Addicted” (con un intro de solo de guitarra que nos muestra las habilidades de Jeff Stinco) o la mismísima “Welcome to My Life”. Y uno pensaría que esta última sería uno de los momentazos épicos del concierto de Simple Plan en el Pabellón Oeste.

Sí fue emotiva, no lo vamos a negar. Después de todo, que la gente balanceara sus brazos de un lado a otro junto a Bouvier, es señal de que es un clásico dosmilero innegable. Pero sorpresivamente, el vocalista le dio más peso a “Iconic” lanzada en el 2022 en su disco Harder Than It Looks.

“Esta canción es para los soñadores… ¿Saben lo que es un soñador? Aquel que tiene ideas muy locas”, dijo Pierre. Con ese mismo sentido melancólico, llegó “Astronaut” que el cantante señaló como una de sus favoritas de la banda, y de la cual adora cómo la gente la ha abrazado. Se le veía conmovido mientras la tocaban.

Jeff Stinco y Pierre Bouvier de Simple Plan en el Pabellón Oeste. Foto: Stephania Carmona.

De repente, pasamos de esa emotividad sin limites a un momento lleno de nostalgia retro-dosmilera con tres covers geniales. Se siente el trancazo del tiempo si tomamos en cuenta que estas canciones tienen 20 años o más de su lanzamiento: “All Star” de Smash Mouth (original de 1999), “Sk8er Boi” de Avril Lavigne y “Mr. Brightside” de The Killers.

Es inevitable no pensar en aquella época dosmilera en la que MTV todavía era chido, por poner una referencia. La primera década del 2000 a veces no se siente tan lejana, pero ya está agarrando tintes retro. Sin embargo, Simple Plan no ve en ello algo para bajonearse.

Al contrario, la banda abraza con orgullo haber tenido su apogeo en ese tiempo, y lo demostraron tocando “Where I Belong”, de la cual el vocalista menciona que habla sobre ellos y su relación con la música, con los fans, con esa generación de cuando Blink-182, Green Day y ellos mismos eran lo más cool del mundo.

Foto: Stephania Carmona.

El final “Perfecto”

Ya se saben la costumbre. La banda salió del escenario para el “otra, otra” del público rumbo al encore, y brilló todo con “I’m Just a Kid”. Pierre Bouvier se aventó un monólogo muy sentimental sobre cómo la rola se lanzó hace 21 años.

Pero es curioso contextualizar la canción así y voltear a ver cómo en el público habíamos de todo: los contemporáneos de Simple Plan, los que descubrimos a la banda un poquito después de su apogeo, y las nuevas generaciones que quién sabe cómo se habrán acercado a ellos (bueno, el internet seguramente).

“Seguimos siendo hermosos”, dijo Bouvier refiriéndose a los fans de su edad. “Esta es la mejor noche de todas”, agregó. Todavía la banda se dio chance de bajar la intensidad a mitad de la canción para hacer que varios fans subieran al escenario a tomarse una foto. Suertudos quienes se treparon, dicho sea de paso.

Simple Plan (@simpleplan) tocó “I’m Just a Kid” en la CDMX y a mitad de la rola, subieron a varios fans para tomarse una foto. Tipazos. ?? pic.twitter.com/6uyknrjC5W — SopitasFM (@sopitasfm) October 13, 2023

Si ese momento ya era suficientemente festivo, la sorpresa vino con un cover de “Wonderwall” de Oasis que la gente coreó con todo. Queda claro que con el tiempo, muchos entusiastas del pop-punk saben apreciar otros estilos y vertientes, en este caso como el britpop.

Y bueno, con todo lo cliché que pudiera parecer, el cierre perfecto en el Pabellón Oeste –valga la redundancia– llegó con “Perfect“. No podría ser de otra manera. Lo sabíamos y aún así, la canción sigue pegando fuerte.

Y así de fuertes se mantienen Simple Plan como una banda que, quizá para sorpresa de muchos, sigue siendo garantía de un gran show.

Setlist de Simple Plan en el Pabellón Oeste

1. I’d Do Anything

2. Shut Up!

3. Jump

4. Jet Lag ft Air Yel

5. Your Love is a Lie

6. Addicted

7. You Suck at Love

8. Welcome to My Life

9. Iconic

10. Summer Paradise

11. When I’m Gone

12. Astronaut

13. Medley de “All Star” (cover de Smash Mouth), “Sk8ter Boi” (Avril Lavigne) y “Mr. Brightside” (The Killers)

14. What’s New, Scooby-Doo?

15. Million Pictures of You

16. Where I Belong

ENCORE:

17. Wake Me Up (When This Nightmare’s Over)

18. I’m Just a Kid

19. Untitled

20. Wonderwall (cover de Oasis)

21. Perfect

