Nandi Bushell covereó “Welcome To The Black Parade” de My Chemical Romance y suena macizo

El 2020 fue muy complicado para la industria musical y por lo que vemos, lo seguirá siendo este año. Sin embargo, aparecieron personajes que nos salvaron y por unos cuantos minutos hicieron que pensáramos que las cosas estarían muy bien, como Nandi Bushell, la pequeña niña que durante todos estos meses de cuarentena nos trajo alegría con los impresionantes covers que publicó y que hasta llamó la atención de muchos rockeros.

Quizá lo más cool que esta pequeña mostró el año pasado fue la épica batalla de batería que armó con Dave Grohl, donde además de demostrar su enorme talento en la bataca, también sirvió para que se dedicaran canciones que compusieron el uno al otro. Pero al parecer, en 2021 seguirá dejándonos con el ojo cuadrado, pues ahora vuelve con sus tradicionales covers con los que nos impresionó en un principio.

También puedes leer: NANDI BUSHELL: LA TALENTOSA NIÑA QUE ESTÁ CONQUISTANDO A LA INDUSTRIA MUSICAL

Nandi Bushell coverea a My Chemical Romance

Nandi Bushell inició el año con el pie derecho, tocando “Song 2” de Blur (que pueden checar justo POR ACÁ) y “Inmigrant Song” de Led Zeppelin. Pero en esta ocasión, decidió sacar el lado emo que lleva dentro y tocar un clásico de aquellos a los que les encantaba el delineador negro y usar fleco, “Welcome To The Black Parade” de My Chemical Romance. Y sí, por supuesto que como siempre, se rifó como las grandes.

En la descripción de su video, Nandi mencionó que después de una semana estresante de clases en casa y exámenes en línea, desahogó toda su energía tocando este rolón: “¡Mi padre dice que estoy empezando a pasar por una fase emo ya que esta semana he descubierto a My Chemical Romance! ¡Son tan, tan, tan buenos! Me encanta, es una canción genial para desahogarse”.

Hasta Chad Smith habló sobre su versión

Sabemos que esta niña siempre le echa ganas a la hora de grabar sus covers, pues le mete producción y toda la cosa. Sin embargo, en esta ocasión dio un paso más allá porque para tocar el sencillo más recordado de The Black Parade, Nandi Bushell se puso un uniforme militar –como el que usan Gerard Way y compañía en el video– solo que de un color más normal, a falta del traje negro y todo el maquillaje icónico.

Está de más decir que se lució como siempre, covereando a la perfección en la bataca esta rolota. Pero quizás lo más interesante es que en su cuenta de Instagram, el baterista de los Red Hot Chili Peppers, Chad Smith comentó en la publicación de este video que es fan de My Chemical Romance: “Me encanta todo el disco. Un montón de baterías geniales en él”. Esto es algo que por supuesto, solo Nandi puede lograr.

Chequen a continuación el poderoso cover que Nandi Bushell grabó para “Welcome To The Black Parade”: