Nandi Bushell: La talentosa niña que está conquistando a la industria musical

A lo largo de los años, hemos visto nacer a grandes artistas en la industria musical cuando apenas eran unos retoños. Algunos logran mantenerse y convertirse en grandes estrellas, otros ciertamente no lo logran, pero en una época donde las nuevas generaciones están interesadas en otros géneros y ritmos, es grandioso tener en el radar a pequeños que siguen demostrando su talento tocando un instrumento, como el caso de Nandi Bushell.

Con tan solo 10 años, esta niña la está rompiendo como no tienen idea. Sus videos tienen millones de vistas, pero quizá lo más importante es que con cada uno de los covers que sube a redes sociales, logra llamar la atención de grandes figuras del rock, como Kirk Hammett, Tom Morello, Corey Taylor y Lenny Kravitz –solo por mencionar algunos nombres, aunque también consiguió crear cosas espectaculares de la mano de uno de nuestros favoritos, Dave Grohl.

¿Quién es Nandi Bushell?

Nandi Bushell vive en Ipswich, Suffolk, un distrito cerca de Essex, Inglaterra, con su hermano menor Thomas, su papá John y su mamá Lungile. Su padre es de nacionalidad británica y está interesado en la música, mientras que su madre es de origen sudafricano y está fuertemente influenciada por sus creencias religiosas, mostrándose como una esposa sumisa y conservadora, algo que por supuesto se contradice con lo que hace su hija en internet.

Desde muy pequeña, a Nandi le interesó la música. En una entrevista que dio en el programa de Ellen DeGeneres, la niña mencionó que quedó impactada cuando escuchó a Ringo Starr tocando la bataca, y ahí decidió que quería aprender este instrumento: “Los sábados y domingos, con mi familia hacemos panqueques, y escucho a los Beatles, y vi la batería y a Ringo Starr. Simplemente me inspiró a tocar la batería, porque me encantaba verlo tocar”.

Tocando con Lenny Kravitz

Poco a poco y con la ayuda de su padre, Nandi Bushell comenzó a tocar la batería y a grabar sus propios covers a los cinco años, los cuales subían a su canal de YouTube. Sin embargo, su talento musical daba para mucho más, es por eso que además de pulir su técnica detrás del bombo, aprendió a tocar la guitarra y el bajo, aunque estamos seguros que ella no se imaginaba que su talento la llevaría lejos y a tan corta edad.

Así se la pasó durante un buen tiempo, publicando sus versiones en la bataca a rolas de Queen, Jet, System of a Down, Joan Jett, The Ramones, Beyoncé y más, donde demostraba que estaba explorando todos los ritmos que se le ponían enfrente. Pero en 2019 llegó la oportunidad de su vida, cuando tuvo chance de compartir en el escenario del O2 Arena de Londres con el mismísimo Lenny Kravitz.

Nandi se codea con grandes de la industria musical

A partir de ese momento, la popularidad de Nandi Bushell subió como la espuma, y pudo conocer a otros grandes bateristas como Questlove de The Roots y Derrick McKenzie de Jamiroquai. Pero ella no se quedó estancada, al contrario, siguió demostrando en el internet de lo que estaba hecha, tocando canciones de bandas del tamaño de The White Stripes, Deep Purple, The Police, Nirvana o Queens of the Stone Age y artistas como Billie Eilish y Anderson .Paak.

Pero a inicios del 2020 y antes que la nación del coronavirus atacara en el mundo, logró presentarse en el concierto A Bowie Celebration, donde tocó con los músicos que acompañaron al legendario David en distintas épocas de su carrera y con invitados especiales como Duran Duran, Corey Taylor, Gary Oldman, Boy George, Trent Reznor y Atticus Ross, Taylor Hawkins, Perry Farrell y muchos más; puro crack pesado.

Por si esto no fuera suficiente y para que se den una idea de qué tan cañona está Nandi, en un programa de televisión británico –además de tener chance de tocar para miles de personas–, platicó con Dua Lipa. Y no solo eso, sino que la cantante sensación del pop invitó a la pequeña a que se sumara a su tour, por supuesto que por ahora sus padres prefirieron declinar la oferta para que continue en la escuela, pero habla de cómo la ven en la industria musical.

Apoyando al Black Lives Matter y covereando a Rage Against The Machine

Uno de los momentos que marcó el 2020 fue el levantamiento del movimiento Black Lives Matter, que despertó con manifestaciones en todo el mundo a raíz del asesinato de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis. Por supuesto que Nandi Bushell no se quedó callada, pero ella alzó la voz de la mejor forma que sabe, tocando, y dejó muy claro lo que sentía al respecto tocando “Guerrilla Radio” de Rage Against The Machine.

Su cover llegó a todos lados, a tal grado que fue inevitable que el propio Tom Morello lo viera. Y para felicitarla por la extraordinaria versión que se echó, le mandó un mensaje en video a Nandi y no solo eso, también le regaló una de sus guitarras, motivándola a que siguiera tocando y creciendo en el mundo de la música. ¿A quién no le hubiera gustado que un guitarrista como él tuviera un detalle así de enorme?

La épica batalla de batería con Dave Grohl

Nandi Bushell no bajó los brazos, ni siquiera en la pandemia. Siguió perfeccionando su técnica y rindiéndole tributo a artistas como Arctic Monkeys, Green Day, Muse, Joy Division y Metallica –que por cierto, Kirk Hammett compartió su cover de “Enter Sandman”–, pero en medio de todo el caos alrededor del mundo, a ella le pasó algo enorme, un duelo de proporciones colosales donde estuvo involucrado el gran Dave Grohl.

Resulta que la pequeña tocó “Everlong” y aprovechó la oportunidad para retar al frontman de Foo Fighters a una batalla de batería. Para su sorpresa y después de que las redes sociales lo presionaran, Dave contestó echándose en la bataca la misma rola y le propuso a Nandi continuar su pelea amistosa con una canción de Them Crooked Vultures, la banda que formó hace ya un buen rato con John Paul Jones y Josh Homme.

Ambos sacaron sus cartas fuertes

La cosa con Nandi Bushell y Dave Grohl no paró ahí, pues la niña respondió pegándole en la batería a la rola que el exbaterista de Nirvana le propuso y después de eso pasaron a un segundo round. El rockero contraatacó publicando una canción que le compuso a esta pequeña tan talentosa junto a sus hijas, donde básicamente decía que ella era una badass y le daba esperanza a muchas personas con sus videos.

Nandi no se dejó y también lanzó una rola llamada “Rock and Grohl”, pero el punto más épico de todo esto fue cuando ella y Dave hablaron–a través de una videollamada de Zoom, claro–. En la plática que tuvieron, Grohl le dijo que la admiraba y no solo eso, le prometió que cuando el coronavirus terminara y pudiera tocar en el Reino Unido con los Foo Fighters, la invitaría para conocerse frente a frente.

Ya para terminar, en el programa de Stephen Colbert, Dave Grohl apareció como uno de los invitados especiales y fue ahí donde mencionó que sentía admiración por la forma en que la pequeña Nandi Bushell toca la batería: “Dios mío, esta niña es una fuerza de la naturaleza”. Pero lo más importante es que aceptó su derrota al decir que “no habría nada que pudiera hacer” contra ella. Sin duda, una de las mejores cosas que nos trajo el 2020.

El 2021 pinta muy bien para la pequeña Nandi

Para cerrar el 2020 como se merece, Nandi Bushell recibió una sorpresa por parte de un viejo amigo, Lenny Kravitz. El músico de 56 años la felicitó por el enorme progreso que demostró a lo largo del año, y como premio le mandó una batería hecha especialmente para ella. Por si esto no fuera suficiente, también recibió elogios de parte de Corey Taylor y Jay Weinberg de Slipknot así como Will Champion de Coldplay.

Al parecer, tendremos más noticias de Nandi en el 2021, pues arrancó con todo tocando “Song 2” de Blur con toda la energía y buena vibra que tanto la ha caracterizado. Sin duda, esta niña es un ejemplo de que en esta época donde el internet nos conecta con todo el mundo, se pueden cumplir tus sueños esforzándote y demostrando el talento que tienes, aunque seas una pequeña de apenas 10 años. Imagínense lo que logrará en el futuro, puras cosas grandes.