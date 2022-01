COVID, antivacunas y más: ¿Por qué Neil Young pidió eliminar su música de Spotify?

Va a sonar como propaganda de político en campaña, pero Neil Young lo prometió y lo cumplió. El legendario músico pidió expresamente que su música sea retirada de Spotify y todo indica que la plataforma atenderá la solicitud. A principios de esta semana, Young amenazó con echar a andar esta decisión como un modo de protesta contra el comediante Joe Rogan.

Este último despertó gran polémica en los últimos días pues en su podcast The Joe Rogan Experience -uno de lo más populares dentro del servicio de streaming-, ha expresado posturas antivacunas además de otras teorías controversiales sobre el COVID-19. Por ello, el compositor de “Rockin’ in the Free World” decidió que no quería que su música compartiera un espacio con ese contenido en una plataforma que fomenta la desinformación, según menciona él mismo.

Neil Young se va de Spotify

Parece que es oficial: Neil Young se va de Spotify. Así lo dio a conocer el músico a través de su sitio web en un comunicado al que tituló In The Name Of Truth (En el nombre de la verdad) donde acusa a la plataforma de convertirse “en una fuerza muy dañina a través de su desinformación y mentiras sobre el COVID“.

Con ello, el cantante canadiense se refiere directamente al podcast del polémico conductor Joe Rogan, donde este último ha utilizado su espacio para hablar sobre el COVID. El asunto es que el también comediante, ha sido señalado por fomentar la desinformación sobre la enfermedad, las vacunas y los tratamientos.

Tal como señala Variety, The Joe Rogan Experience fue el podcast más escuchado del 2021 en Spotify. Su éxito se ha cuestionado pues la propia plataforma y Rogan firmaron un acuerdo de contenidos en 2020 por más de 100 millones de dólares. Debido a ello, Neil Young, un artista conocido por apoyar la vacunación contra el coronavirus, considera que el servicio musical de transmisión está siendo participe de la falsa información sobre el virus que Joe emite en su programa.

“Me di cuenta que no podía seguir apoyando la desinformación de Spotify que pone en riesgo la vida del público que ama la música”, escribió Young en su extenso comunicado que pueden encontrar POR ACÁ. El compositor canadiense también menciona que Warner Bros Records, la discográfica que maneja sus composiciones, lo apoyó en su decisión de retirar sus canciones de la plataforma.

A lo largo de este miércoles 26 de enero, la mayoría de la discografía de Neil ha desaparecido de Spotify con excepción de algunas pistas. Sin embargo, la mayoría de su música y lanzamiento comprendidos desde los años 60, ya no están disponibles.

¿Qué tanto dijo Joe Rogan?

Como mencionamos, el conflicto de Neil Young con Spotify viene del hecho que la plataforma no censure al comediante Joe Rogan por sus polémicos dichos sobre el COVID-19. “Pueden tener a Rogan o a Young, pero no a ambos”, dijo el músico en una publicación de redes sociales que fue borrada recientemente.

¿Y qué tanto ha dicho Rogan ?El caso es que a mediados de este mes de enero, más de 200 médicos, personal de enfermería, científicos y otros profesionales de la salud publicaron una carta (ACÁ la pueden leer) donde pedían a Spotify que tomara medidas ante la desinformación que Joe Rogan daba sobre el coronavirus.

De acuerdo con lo que el personal de salud menciona en su escrito, “Joe Rogan ha difundido repetidamente afirmaciones engañosas y falsas en su podcast, provocando desconfianza en la ciencia y la medicina”. Las acusaciones mencionan que el conductor desalentó la vacunación entre los jóvenes, afirmó incorrectamente que las vacunas contra COVID son terapia genética y promovió el uso no autorizado de ivermectina para tratar la enfermedad.

Además, se acusa a Rogan de difundir teorías conspirativas sin fundamentos. “Esto no es solo una preocupación científica o médica; es un problema sociológico de proporciones devastadoras y Spotify es responsable de permitir que esta actividad prospere en su plataforma“, rematan los médicos en la carta enviada.

“Queremos que todo el contenido de música y audio del mundo esté disponible para los usuarios de Spotify… Lamentamos la decisión de Neil de eliminar su música de Spotify, pero esperamos darle la bienvenida pronto”, dijo un portavoz del servicio de streaming a Variety respecto al retiro de la música de Neil Young.