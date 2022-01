Los famosos, deportistas y otras personalidades que son antivacunas

En 2020 todo cambió. La pandemia por COVID-19 se estableció en el mundo y se abrieron distintas conversaciones no sólo sobre la economía y el sistema de salud, sino las libertades de las personas. Este asunto escaló a otro nivel cuando se comenzó a hablar de las vacunas y su distribución, pues las opiniones se dividieron entre quiénes confiaban en la ciencia y aquellos más escépticos respecto a ello.

Y ahí, en medio de la crisis sanitaria, por supuesto que varias celebridades de todos los ámbitos -desde de la política hasta los deportes o el entretenimiento- han tenido cabida para pronunciarse. Aquí, recordamos a algunas figuras del ojo público conocidas por su negativa sobre las vacunas.

Novak Djokovic

Previo al Australian Open, el primer Grand Slam del año, Djokovic estuvo en el ojo del huracán después de que el gobierno de Australia rechazara su visa y las exención médica con la cual pretendía ingresar al país. A Djokovic se le abrió un proceso de deportación, el cual llegó hasta los juzgados.

Novak ya se había contagiado en el verano del 2020, después de organizar un torneo sin restricciones sociales, así como un fiesta.

Letitia Wright

Durante la segunda mitad del 2021, el nombre de Letitia Wright acaparó titulares y tendencias en redes sociales cuando The Hollywood Reporter la incluyó en un reportaje sobre cómo el escepticismo de algunas figuras frente al coronavirus, le ha costado millones de dólares a diversas producciones que han debido frenar por los contagios.

La actriz que hace a Shuri, habría hecho en los meses previos algunas publicaciones en redes sociales donde cuestionaba qué era lo que contenían las vacunas, además de que algunos miembros del staff de Black Panther: Wakanda Forever -desde el anonimato- dieron a conocer que ella compartía posturas antivacunas en el set de filmación. Wright desestimó las acusaciones mencionando que su objetivo no es promover la ‘no vacunación’, sino que solo invitaba al público a cuestionar qué es lo que el medicamento contiene.

Eric Clapton

El caso de Eric Clapton debe ser, de entre todos los que se conocen, uno de los más tensos y delicados del momento. El legendario guitarrista inglés y tres veces miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, ha usado su espacio y convocatoria para dejar en claro sus cuestionamientos sobre las vacunas y el propio coronavirus. En muchos análisis hechos por medios como la Rolling Stone, se puede ver que el músico incluso ha comparado el periodo de cuarentena con la esclavitud.

Para diversos recitales del 2021, circuló la noticia de que él no tocaría en lugares donde se pidiera prueba de vacunación en alegatos que él define, en términos generales, como una especie de protestas contra la imposición de las vacunas. Bueno, hasta canciones antivacunas y contra las restricciones por la pandemia como “This Has Gotta Stop”, “The Rebels” y “Stand and Deliver” compuso junto a Van Morrison.

Nicki Minaj

La rapera Nicki Minaj es una de las celebridades de alto perfil que durante el 2021, abrió un intenso debate sobre las posturas sobre las vacunas entre los famosos. Si bien ella no se ha autoproclamado como una ‘antivacunas’, lo cierto es que se ganó el señalamiento cuando se negó a ir a la ceremonia de la MET Gala debido a que se pedían pruebas de vacunación para el acceso.

Ella no cumplía con el requisito porque, como se puede apreciar en algunos tweets suyos, no se había puesto las vacunas bajo el argumento de que lo haría “hasta que sintiera que ha investigado suficiente”. Vaya, en otros posts hasta dijo que familiares suyos en Trinidad Y Tobago dudaban de ponerse la vacuna porque tenían un conocido que había quedado impotente tras aplicarse el medicamento. Qué cosas.

Rob Schneider

Otro de los actores que habló abiertamente sobre su postura sobre las vacunas fue Rob Schneider. El comediante, a mediados del 2021, lanzó diversos tweets donde se mostraba inconforme con la sugerencia de diversos laboratorios de que sería ideal tener varias dosis del medicamento. “Solo di que no … y sigue diciendo que no. ¡Más de la mitad de la población de EE. UU. Sigue diciendo que no a esta terapia genética experimental no aprobada!”, dijo en uno de sus posteos polémicos de Twitter más recordados.

Incluso, el actor se aferró a su ideología bajo el argumento de la Segunda Enmienda de EE.UU. “Mi cuerpo, mi elección”, escribió en aquel tweet.

Kyrie Irving

Una de las estrellas de los Brooklyn Nets, de la NBA, dejó de lado su millonario contrato y prefirió no jugar en el inicio de la temporada 75 a vacunarse, pues considera a las vacunas algo satánico. En Nueva York es obligatorio tener vacuna para estar presente en eventos multitudinarios, por lo que el exjugador de Boston quedó fuera del equipo en los primeros meses.

Fue hasta enero cuando fue habilitado sólo para jugar los partidos fuera de Nueva York ante las numerosas bajas precisamente por contagio.

Doutzen Kroes

La reconocida modelo Douzten Kroes fue otra de las celebridades que abiertamente mostraron su negativa a tomar la vacuna bajo el argumento de ‘la libertad de expresión’. Así lo dio a conocer ella misma en un post de Instagram el pasado mes de septiembre donde decía:

“Aunque me tiemblan las manos mientras escribo esto, siento que es hora de elegir el coraje sobre la comodidad y decir mi verdad: no me veré obligada a tomar la vacuna. No me veré obligado a demostrar mi salud para participar en la sociedad. No aceptaré la exclusión de personas en función de su estatus médico”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Doutzen Kroes (@doutzen)

Offset de Migos

Parece que una buena parte de la comunidad del rap no se siente afín a las vacunas. Ese es el caso de Offset, uno de los miembros del grupo Migos. Fue a finales del 2020 cuando el artista confesó directamente a TMZ que “no tomaré la vacuna. Lo siento, simplemente no confío en eso. No quiero ser el muñeco de prueba”, mencionó.

Aaron Rodgers

El quaterback de los Green Bay Packers causó baja de su equipo por contagio en noviembre de 2021 y confesó que no había recibido ninguna dosis de la vacuna por temor a las reacciones secundarias, especialmente la de Johnson & Johnson.

En agosto había asegurado que estaba inmunizado. “Para cualquiera que se sintió engañado por esos comentarios, asumo total responsabilidad por ello”, manifestó.

LaKeith Stanfield

El actor LaKeith Stanfield, reconocido por sus apariciones en Atlanta y Judas and the Black Messiah, dio bastante de que hablar cuando en octubre del 2021 realizó una publicación en Instagram que mucha gente tomó como una postura antivacunas.

“Tus decisiones medicas son tu asunto. No todo el mundo tiene derecho a tomar esas decisiones sólo porque vivimos en una época aterradora“, se leía en ese posteo que el actor eliminó tiempo después. Si bien Stanfield no se refirió directamente al COVID-19, mucha gente tomó estas declaraciones en referencia a la pandemia, sobre todo por lo del comentario de la ‘época aterradora’ en su comentario.

Joshua Kimmich

El jugador del Bayern Munich se perdió algunos partidos de Champions League después de dar positivo. El alemán ha explicado que desea esperar un cierto periodo, cuando haya más estudios sobre los efectos y reacciones de las personas vacunadas.

“No digo categóricamente que no me vacunaré en absoluto. Se trata solo del hecho de que todavía tengo algunas preocupaciones. Por eso es muy posible que me vacunen en el futuro”.

N’Golo Kanté

El jugador del Chelsea quedó en evidencia tras las declaraciones de su entrenador, Thomas Tuchel, al explicar la baja de Kanté tras dar positivo a COVID.

“Son adultos, deben tener la libertad de elegir vacunarse o no. Lo fácil para mi sería decir que deben vacunarse y recibir el aplauso de la gente ¿Pero tengo derecho a decir eso? Creo que no”, indicó el alemán.