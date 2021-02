Para bailar sabroso: New Order estrenará un disco en vivo desde el Alexandra Palace

Dicen por ahí que al mal tiempo hay que ponerle buena música, y para ser honestos, a veces es necesaria para sobrellevar estos tiempos tan extraños que vivimos. Durante todo el 2021 tendremos lanzamientos de bandas y artistas que nos encantan, pero nada nos emociona tanto como tener un disco de New Order que nos recuerde esa época donde los conciertos y festivales en vivo eran parte de nuestra normalidad.

A lo largo de estos meses de pandemia, la banda comandada por Bernard Sumner y Stephen Morris (los antiguos miembros de Joy Division) nos han sorprendido estrenando una rola, “Be a Rebel”. Sin embargo, además de componer, también se preocuparon por recordarle a sus fans la vibra de sus shows, es por eso que decidieron compartir con todos nosotros una de las presentaciones que dieron en el Manchester International Festival.

New Order se rifa con un álbum en vivo espectacular

Pero esto no es lo único que New Order tiene para nosotros este 2021, pues a su manera nos harán sentir como si estuviéramos en uno de sus conciertos, llenos de emoción, baile y mucha nostalgia. De acuerdo con NME, el grupo anunció que lanzará un nuevo disco en vivo llamado Education Entertainment Recreation (Live at Alexandra Palace), un verdadero espectáculo audiovisual que por fin tendremos chance de vivir en otras partes del mundo.

Como dice el título, se trata del show que se aventaron en el emblemático venue de Londres el 9 de noviembre de 2018. En aquella ocasión, además de tocar hitazos como “Ultraviolence”, “Bizarre Love Triangle”, “The Perfect Kiss”, “Tempation” y “Blue Monday”; aunque como siempre, también se dieron el tiempo para echarse clásicos de Joy Division como “Disorder”, “Atmosphere”, “Decades” y por supuesto, “Love Will Tear Us Apart”.

Education Entertainment Recreation (Live at Alexandra Palace), el nuevo disco en vivo de New Order estará disponible en formato físico y digital el próximo 7 de mayo. Mientras esperamos a que llegue ese día y para que chequen que tan bueno se puso ese concierto, a continuación les dejamos “Sub-Culture”: