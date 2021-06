¡Rifado! Este niño interpretó “Highway To Hell” de AC/DC y la rompió en un concurso de canto

Ni la banda de covers de tu amigo el rockero se rifa así… ¡Ah, no se crean! Sabemos que alcanzar las notas y replicar la técnica de canto de Bon Scott o Brian Johnson no es nada fácil y por eso es que este niño de que les hablamos ahora, es un crack total. Si no lo creen, esperen a escuchar el cover que se aventó de AC/DC.

Este pequeño se llama Jesús del Río y desde hace unos días se ha vuelto viral. ¿Por qué? Pues bien, el audicionó para La Voz Kids en su edición española y sin duda, se llevó las palmas por su impactante interpretación de “Highway To Hell”, ese clásico del hard rock que encumbró al éxito a la icónica banda australiana.

Jesús del Río, el niño que se rifó cantando”Highway To Hell” de AC/DC

No es nada nuevo encontrarnos de repente con algún joven talento musical listo para sorprendernos con su habilidad. En el último año, por ejemplo, la pequeña británica Nandi Bushell se ha ganado el cariño de la gente gracias a sus estupendos covers de batería, además de que también se rifa tocando otros instrumentos. Vaya, sus videos la han impulsado al grado de que figuras como Dave Grohl han grabado con ella, mientras que Matt Bellamy de Muse hasta el regaló una guitarra.

Pero ella no es la única rifada en ese sentido. Ahora, las redes se han sorprendido con Jesús del Río, un niño español de apenas siete años que recién audicionó pata La Voz Kids en España. Lo sorprendente del asunto es que el pequeño eligió para su presentación “Highway To Hell” de AC/DC y seamos honestos; en este tipo de shows no es muy común ver a las personas interpretar canciones de rock clásico.

Sin embargo, eso no es lo más interesante de esto. El pequeño demostrAC/DCó su alta capacidad vocal con una interpretación magistral de la canción. Por supuesto, Jesús no replicó la raposa voz de Bon Scott, pero dotó su versión con su melódica manera de cantar que fue bastante elogiada por los cuatro coaches.