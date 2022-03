La historia real de “Something in the Way” de Nirvana y su relación con ‘The Batman’

Sin duda, una de las películas más esperadas del año es The Batman. No solo porque en esta cinta conocemos una nueva versión del héroe de Gótica que no habíamos visto antes en el cine, sino porque será la primera vez que Robert Pattinson toma este personaje tan importante junto a un elenco de primera y una historia que los dejará al filo del asiento. Desde los tráilers causaron mucha expectativa, pero a los amantes de la música nos sorprendió que usaran una canción de Nirvana en esos avances.

Se trata de “Something in the Way”, una canción sumamente oscura, con una letra un tanto ambigua y que se distingue por completo de todo lo que la banda de grunge estaba haciendo en su momento de gloria. Y si bien no es una de las rolas más famosas de Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl, tiene un significado sumamente peculiar y que por años, se pensó que era un relato autobiográfico del frontman de la agrupación de Seattle, pero que tiempo después se cayeron esas teorías.

Nirvana se salió de su zona de confort cuando grabaron ‘Nevermind’

Fue en 1991 cuando Nirvana entró al estudio para grabar lo que sería su segundo material discográfico y quizá el más conocido de toda su carrera, el legendario Nevermind. De la mano de Butch Vig, crearon uno de los álbumes más importantes de toda la década y de la historia del rock, donde además de confirmar ese sonido crudo que tanto los caracterizó, también se dieron la oportunidad de intentar otras cosas y no solo técnicas de grabación, también armar temas que los sacaran de su zona de confort.

Después de componer clásicos como “Smells Like Teen Spirit”, “Lithium” y “Breed”, la banda necesitaba una canción para cerrar el tracklist y Kurt Cobain llegó con una canción llamada “Something in the Way”, la cual compuso un año antes y que le tocó a Butch en los Sound City Studios de California. La idea principal era grabarla con Krist, Dave y un montón de distorsión, pero tras una serie de intentos que nomás no salieron, el productor decidió que sería que lo mejor era que se la echara el vocalista.

Después de muchos inconvenientes, surgió “Something in the Way”

Butch Vig contó que quedó impresionado con la forma en que sonaba la interpretación en solitario de Cobain y, después de apagar el aire acondicionado y desenchufar el teléfono en la sala de control, instaló los micrófonos y grabó la canción de esta manera, comenzando con la guitarra y la voz, casi de manera acústica. Más tarde, Grohl y Novoselic agregaron sus partes, aunque han mencionado que les costó mucho trabajo adaptarse al ritmo lento de la canción.

El último día de las sesiones de Nevermind, la banda llamó a Kirk Canning, un amigo que grabó la sección de violonchelo que se pueden escuchar en el coro. Tanto él como Krist Novoselic tuvieron problemas para acoplarse al tono de la rola, pues Kurt Cobain afinaba de una forma muy extraña su guitarra. Después de todo, Nirvana terminó de grabar este discazo y “Something in the Way” llamó la atención de los fans y los críticos, pues junto a “Polly” son las únicas canciones “tranquilas” del álbum.

El extraño significado “biográfico” de esta canción

Sin embargo, la música no fue lo único que llamó la atención de los seguidores de la banda, también la letra. Durante casi cuatro meses, Cobain vivió en las calles de Aberdeen, Washington, cuando era adolescente, luego de que lo echaran de su casa. Uno de sus lugares favoritos en toda la ciudad era el puente de la calle Young, donde pasaba el tiempo pescando y en el que por años se dijo que el vocalista de la agrupación de grunge durmió cuando no tenía hogar.

El propio Kurt Cobain alimentó ese mito cada que le hacían una entrevista con tintes personales. Y sí, pasaba la noche en distintos lugares como el patio del baterista de The Melvins, Dale Crove; en la sala de espera del hospital Grays Harbor e incluso llegó a dormir en departamentos abandonados, tapándose solo con unas cajas de cartón. Sin embargo, su propia hermana, Kim y el bajista de Nirvana, Krist Novoselic, desmintieron esta teoría por una simple y sencilla razón.

Al final, el propio vocalista contó la verdad detrás de la rola

Resulta que en el puente de la calle Young y de acuerdo con lo que contó Novoselic en la biografía de Cobain, Heavier than Heaven, afirmaba que hubiera sido llevado por la marea del río Wishkah –que pasa por dicho puente– si éste hubiera dormido en ese lugar. El escritor de este libro, Charles Cross investigó la situación y declaró que la realidad de la situación de Kurt durante todo este tiempo sin hogar fue “más conmovedora” que lo que cuenta en la letra de “Something in the Way”.

A pesar de que le echó un poco de su cosecha a esta historia, la verdad es que Kurt Cobain no la pasó nada bien viviendo en la calle. De cualquier manera, se puede sentir la desesperanza y la crudeza cuando lo escuchamos cantar esta canción, aunque no esté hablando de su propia experiencia. El mismo frontman de la sugirió que la rola no era necesariamente autobiográfica, pues le dijo al biógrafo de Nirvana, Michael Azerrad, que la letra estaba escrita desde una perspectiva desgarradora:

“(Escribió “Something in the Way”) como si estuviera viviendo debajo del puente y me estuviera muriendo de SIDA , si estuviera enfermo y no pudiera moverme y fuera una persona de la calle. Esa era una especie de fantasía”.

Kurt Cobain y Nirvana sirvieron de inspiración para ‘The Batman’

La naturaleza tan oscura de esta canción, hizo que Matt Reeves decidiera se inspirará en Kurt Cobain para crear a su versión del hombre detrás de Batman. En entrevista para la revista Empire, el director de la película confesó que mientras escribe le gusta poner música y mientras construía al Bruce Wayne que interpretaría Robert Pattinson, sonó “Something in the Way” y en ese momento supo que tanto la rola como el vocalista de la banda serían importantes:

“Fue cuando me vino la idea de que en lugar de hacer un Bruce Wayne que fuera el galán que hemos visto antes, existiera una nueva versión en la que venga de una enorme tragedia y se convierte en un solitario. Fue así como hice esta conexión de ‘Last Days’ de Gus Van Sant y esta versión ficticia de Kurt Cobain en decadencia. (Robert Pattinson) tiene ese toque de Kurt Cobain en el que luce como una estrella de rock, pero también se siente que es un solitario“, declaró Reeves.

Paul Dano también tomó como referencia “Something in the Way”

Sin embargo, el director de The Batman no fue el único que mencionó la canción como una fuente de inspiración para crear a su personaje. Paul Dano también declaró en una plática con NME que escuchaba esta canción de Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl entre tomas de la película para entrar en el papel de The Riddler:

“Bueno, en el guión Matt había mencionado ‘Something In The Way’ de Nirvana’. Así que ahí mismo, esa canción, esas palabras, ese coro, se convirtieron en algo enormemente importante para mí. Nirvana se convirtió en una parte de ese (personaje).

Al final, “Something in The Way” no solo logró darle el tono oscuro y lúgubre al tráiler de la nueva película de Batman, también la podemos escuchar en algunas partes de la cinta, con una nueva versión que incorpora algunas composiciones de Michael Giacchino y elementos orquestales adicionales. Después de todo, parece que así como Bruce Wayne y su alter ego, tanto el personaje de Robert Pattinson como la rola de Nirvana son el uno para el otro y estamos seguros que una nueva generación conocerá este tema gracias a la cinta.