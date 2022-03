Robert Pattinson nos cuenta en entrevista sobre el lado más oscuro en ‘The Batman’

The Batman es, por mucho, la mejor adaptación sobre este personaje. No hay más. El trabajo de Matt Reeves en la construcción de Batman, nos permite llegar a puntos que jamás habían sido explorados en la pantalla, pero que toman las partes de la mitología más fascinantes, oscuras y reveladoras. Esto viene acompañado con la gran interpretación de Robert Pattinson, quien se debate el puesto del mejor Batman y se roba el del mejor Bruce Wayne.

Reeves también se puso pilas con la elección del equipo de producción que lo acompañaría y el elenco. Sumó a personas como Greig Fraser (Dune, Rogue One) para la fotografía o Michael Giacchino (Up, No Way Home) para el score. Entre el elenco, integró a Zoë Kravitz como Selina Kyle, Paul Dano como The Riddler, Jeffrey Wright como James Gordon, Colin Farrell como The Penguin y John Turturro como Carmine Falcone. AQUÍ les explicamos más a detalle quién es quién.

Y con todos ellos, incluido el director, tuvimos oportunidad de platicar sobre el mejor estreno de este 2022, y la película que los fans de Batman necesitaban para revelar al personaje de cómic más grande y más completo. Por acá les dejamos la entrevista donde hablamos de estas partes oscuras, los miedos personales que imprimieron en sus personajes para hacerlos más realistas y el viaje que realiza Batman para convertirse en el héroe que Gótica necesita:

The Batman

The Batman nos lleva al año dos del Caballero Oscuro en Ciudad Gótica. Todo arranca la noche de Halloween cuando aparece un nuevo criminal que asesina brutalmente a Don Mitchell, el gobernador que se encuentra en campaña para otro periodo en el poder. Su carta fuerte es un supuesto golpe a la familia Maroni en el tráfico de drogas. Pero pronto descubrimos que se convierte en una víctima de The Riddler porque está metido en una red de corrupción que tiene sumida a la ciudad y la sociedad.

A partir de ahí y en los próximos seis días, Batman y James Gordon (quien aún no es el comisionado) comienzan una investigación que los lleva a las partes más rotas de la ciudad para revelar que policías, jueces, políticos y muchos ciudadanos, forman parte de la cartera del capo más grande, Carmine Falcone, quien se apoya en sus crímenes de Oswald Cobblepot mejor conocido como The Penguin.

El recorrido de Batman y Robert Pattinson

The Batman, de esta forma, se coniverte en una gran película dentro del cine noir y de policías. Mientras en la última década vimos a Batman enfrentarse a amenazas alienígenas, en esta cinta con Robert Pattinson regresamos al Batman que busca venganza, que está enojado y triste; el Batman complejo que se debate entre seguir un camino personal o buscar un bien mayor dejando de lado sus intereses. ACÁ les dejamos la evolución de Batman para que se den una idea del lugar en el que estamos ahora.

Matt Reeves vio algunos clásicos del cine de policías, de detectives y de crimen, para crear una atmósfera que mete a los espectadores en el terror de una ciudad que se está cayendo a pedazos. También en la psique de un hombre perturbado. Pero lo más interesante, es que nos presenta la mente de un Batman que tampoco tiene claro hacia dónde va y por qué. AQUÍ algunas de las películas que pueden ver antes y después de The Batman.

El director también se metió de lleno en los cómics que se han escrito en los 80 años de historia de Batman. Y de entre todo el material, del cual tomó algunas partes, se basó en tres obras fundamentales: Year One de Frank Miller, The Long Halloween de Jeph Loeb y Ego de Darwyn Cooke.