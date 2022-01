¡Suena bien! Noel Gallagher nos da un adelanto de su próximo disco con un demo

No cabe duda de que el 2022 pinta espectacular para la música. Sí, sabemos que apenas van unas cuantas horas del año, pero para ser honestos, ya han aparecido algunas cosas que nos dan un indicio de que escucharemos rolas y discos espectaculares en los próximos meses. Tal es el caso de Noel Gallagher, quien recientemente compartió con sus fans un adelanto que seguramente emocionará a los millones de fans que tiene en todo el mundo.

Como recordarán, en 2021 el mayo de los Gallagher estrenó su primer material discográfico de grandes éxitos junto a los High Flying Birds. A pesar de que por ahí aparecieron algunas canciones inéditas como “We’re On Our Way Now” (cuyo video grabó con Matt Smith y puede checar POR ACÁ) y “Flying On The Ground”. Sin embargo, desde el estreno en 2017 de Who Built The Moon, no ha lanzado un nuevo álbum de estudio.

Noel Gallagher soltó una probadita de su nuevo disco

Afortunadamente, parece que esa racha de rolas recién salidas del horno está por cambiar, ya que Noel Gallagher reveló noticias bastante emocionantes. Resulta que en vísperas de Año Nuevo y como un regalo adelantado para sus fans, el exguitarrista de Oasis compartió un adelanto de lo que pueden esperar de su próximo disco en forma de un nuevo demo llamado “Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1”.

De acuerdo con NME y en vísperas de recibir el 2022, Noel declaró lo siguiente en redes sociales: “Terminé de escribir/maquetar el próximo álbum de NGHFB hace unos 10 días (justo antes de Navidad). Pensé que querrían escuchar esta pequeña pieza que –como la oferta del año pasado– suena bastante apropiada para este día de Año Nuevo. Espero que hayan pasado LA MEJOR noche (todo lo que estaba permitido de todas formas)”.

También mencionó cuándo podríamos escuchar este álbum

Hablando un poco sobre esta nueva canción, Noel Gallagher nos entrega un tema que suena a lo que viene haciendo en los últimos años. Una dulce balada donde la guitarra acústica y sobre todo su voz brillan por completo. Pero eso sí, a pesar de que el titulo y la melodía pueden parecer un tanto desoladores, en el fondo y como casi siempre lo hace siempre este músico, intenta dejarnos un mensaje de esperanza y aliento en tiempos complicados.

Sobre una posible fecha de estreno de su siguiente material discográfico, Noel mencionó “espero que nos pongamos al día en algún momento del verano”. Por ahora, esto es lo único que sabemos sobre su nuevo álbum de estudio, pero sin duda pinta para ser uno de los más esperados del 2022. Y mientras esperamos que suelte más información al respecto, escuchen a continuación el demo de “”Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1”: