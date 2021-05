Noel Gallagher estrena el video de “We’re On Our Way Now” junto a Matt Smith

El año nos trae un montón de sorpresas a nivel musical. Mientras un montón de artistas y bandas se preparan para regresar a los escenarios, otros tienen preparadas algunas cosas muy especiales que podremos disfrutar en las próximas semanas. En esa misma situación se encuentra Noel Gallagher, que regresa este 2021 con varios planes interesantes y sobre todo, con un video que contó con un montón de estrellas del Reino Unido.

Como recordarán, hace unos días el mayor de los Gallagher reveló con bombo y platillo el lanzamiento de su primer álbum de grandes éxitos junto a los High Flying Birds, Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021). Este material discográfico, recopilará lo mejor de su carrera con la banda durante una década, pero además de aquellas canciones que ya conocemos, incluirá algunos temas inéditos que se quedaron guardadas durante tanto tiempo.

Matt Smith es la estrella del video “We’re On Our Way Now”

La rola que Noel Gallagher eligió para acompañar el anuncio de este disco fue “We’re On Our Way Now”, una canción emotiva que por supuesto, representa todo lo que ha hecho en los últimos años. Sin embargo, ahora nos dejó con el ojo cuadrado estrenando el videoclip oficial de este sencillo, el cual protagoniza ni más ni menos que Matt Smith –a quien recordarán por Doctor Who y que muy pronto veremos en House of the Dragon de HBO–.

De acuerdo con NME, el clip de la canción fue dirigido en conjunto por dos personas con las que Noel ya había trabajado en el pasado, Dan Cadan (el esposo de Lena Headey de Game of Thrones y que ha trabajado con Madonna y Guy Ritche) y Jonathan Mowatt. En él nos cuentan una historia inspirada en el cine de la Nouvelle vague o la nueva ola francesa y en particular, en una película policíaca del mismo movimiento llamado A Bout De Souffle.

El propio Noel Gallagher hace un cameo

A lo largo del videoclip, seguimos la relación de una pareja enamorada (interpretada por el propio Matt Smith y la actriz y modelo, Gala Gordon). Por ahí también tenemos una breve aparición del propio Noel Gallagher, que se encuentra con el personaje de Smith en un bar tranquilo junto con otros dos amigos. Al final, vemos a nuestros protagonistas recorriendo las calles de Londres en un coche clásico, un cierre digno para este visual.

Recuerden que Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021) el álbum de éxitos de Noel Gallagher y los High Flying Birds llegará a plataformas digitales y formato físico el 11 de junio. Pero mientras eso pasa y para ir calentando motores, chequen a continuación el video de “We’re On Our Way Now” con la participación especial de Matt Smith: