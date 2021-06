¡La hipotenusa! Noel Gallagher dice que armará una gira para tocar rolas de Oasis

Ya perdimos la cuenta de todas las veces que hemos pedido el regreso de Oasis. Dicen por ahí que la esperanza es lo último que muere, y a pesar de que los hermanitos más conflictivos del rock británico “se acercaron” hace poco para producir el documental de su presentación en Knebworth en 1996, la relación entre Liam y Noel Gallagher sigue sumamente tensa. Aunque eso sí, parece que no han descartado del todo la idea de volver.

Se sabe que desde su separación en 2008, han tenido un montón de ofertas millonarias para reunirse, aunque ninguno de los dos –sobre todo Noel–, han aceptado, pues piensa que la banda de Manchester es cosa del pasado, a pesar de que Liam opina todo lo contrario. Sin embargo, parece que el mayor de los Gallagher no olvida como tal sus viejas glorias y está consciente de que las canciones que compuso en los 90 siguen siendo importantes para muchas personas.

Noel Gallagher dice que no se enfoca en el pasado

Resulta que hace unos días y aprovechando el lanzamiento de su primer disco de grandes éxitos junto a los High Flying Birds, Noel Gallagher concedió una entrevista a The Sun. Durante la plática, el guitarrista explicó que cuando está trabajando con su banda no piensa en todo lo que hizo con su hermano, pero se da cuenta de que los fans van a sus conciertos porque quieren escuchar las canciones que lo convirtieron en figura del rock británico.

A pesar de que no le gusta hablar sobre el futuro de su ex banda, de la relación con Liam y de repente tampoco le late tocar esas rolas, también tiene en mente que debe haber un balance, entre lo nuevo y lo viejo de su carrera: “Cuando monto un show, tengo que fusionar las dos cosas. No puedes cobrar a la gente 70 libras la entrada y no interpretar un montón de canciones de Oasis, algunas de las más famosas de los noventa”.

También puedes leer: RECORDEMOS CUANDO NOEL GALLAGHER TOCÓ “THERE IS A LIGHT THAT NEVER GOES OUT” DE THE SMITHS

Los planes de armar una gira puras rolas de Oasis

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de armar una gira para tocar las rolas que lo hicieron famoso junto a su hermano, Noel Gallagher respondió lo siguiente: “Probablemente salga de tour con la mayoría de las canciones de Oasis cuando haga la gira acústica. Siempre hay un plan para sacarlo propiamente acompañado de una orquesta, pero no estoy seguro de cuándo ocurrirá debido a la mierda del COVID”.

Por supuesto que no reveló más detalles al respecto, pero el simple hecho de que esté considerando ese tour con puros hitazos de Oasis emociona, ¿a poco no? Sabemos que no es lo mismo escuchar esas canciones sin la voz de Liam, pero pos algo es algo y de cualquiera manera, sería increíble ver a Noel tocando estos himnos junto a una orquesta. Solo queda esperar a que todo vuelva a la normalidad para ver si esa idea sigue en pie.