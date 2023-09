Lo que necesitas saber: Noel Gallagher habló sobre Pulp y Blur, y aunque aceptó que eran buenas bandas, dijo que nunca fueron competencia para Oasis.

A ver, que se lo diga en persona a Jarvis y a Damon en el Corona Capital 2023... Noel Gallagher volvió a dar su opinión sobre la escena del britpop en los años 90 y de nueva cuenta, aseguró que él y su hermano Liam siempre fueron superiores con Oasis a comparación de Blur y Pulp.

Sí, desde hace ya varios años tanto Liam como Noel Gallagher han dicho y recalcado que Oasis marcó un antes y un después para el Britpop. Sin embargo, en una reciente entrevista el mayor de los Gallagher reconoció el talento de sus dos grandes rivales musicalmente hablando.

Noel Gallagher. Foto: Getty Images

Noel Gallagher volvió a hablar de la superioridad de Oasis

Fue en una conversación con la revista MOJO donde Noel Gallagher habló de la escena musical en los años 90: “En ese entonces, escuchaba a Blur, Pulp o Suede en la radio y pensaba, ‘qué se pudran esos idiotas’. Pero al miras hacia atrás, era un gran momento para la música indie“, aseguró el músico.

Durante la charla, Noel Gallagher se mostró bastante humilde al asegurar que bandas con las que competía Oasis, como lo era Pulp y Blur en su momento, eran buenas y hasta a él le gustaban un par de canciones. Pero nunca hubieran podido superarlos.

Blur en 1992. Foto: Getty

Y mencionó que Blur y Pulp nunca estuvieron al mismo nivel

“Nosotros estábamos listos para apoderarnos. Estábamos listos para barrer el suelo con todos. Pensaba que Blur, Pulp, The Stone Roses, The La’s, eran buenas personas y tenían una o dos canciones. Nosotros teníamos doce”, aseguró Noel al reafirmar la superioridad de Oasis.

“Cuan ruidoso ellos fueran, nosotros éramos más ruidoso. Tan rápidos ellos fueran, nosotros éramos más rápidos. Lo buenos que fueran, nosotros lo superaríamos”, dijo Noel al asegurar que Blur y Pulp eran buenas bandas, pero Oasis era mejor.

Foto: Getty Images

También habló de ‘Definitely Maybe’

Noel no se detuvo con esto. En la misma entrevista, el músico de 56 años dijo que el disco de los Sex Pistols, ‘Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols’, no fue el último disco de punk en la historia de la música en Reino Unido.

“’Definitely Maybe’ fue el último gran álbum de punk en muchos aspectos. Éramos una banda de punk con melodías de los Beatles. No teníamos efectos, apenas equipo, sólo mucha actitud, 12 latas de Red Stripe y ambición”, indicó el líder de Oasis.

Foto: Especial.

¿Será que Noel tendrá alguna bronca con Damon o Jarvis en el Corona Capital?

“Si escuchas eso y ‘Never Mind The Bollocks’, son bastante similares. Ese álbum trataba sobre la angustia de ser un adolescente en 1977. Un avance rápido hasta 1994 y ‘Definitely Maybe’ trata sobre la gloria de ser un adolescente”, agregó Noel Gallagher en la entrevista.

Regresando al tema, es curioso saber que tanto Noel Gallagher, como Blur y Pulp se presentarán en la edición de este año del Corona Capital, por lo que chance y vemos si el mayor de los Gallagher se anima a decirle algo a sus rivales musicales de los años 90.

Cartel del Corona Capital 2023. Foto: Ocesa.

Te puede interesar