Lo que necesitas saber: The Beatles estrenaron una última canción que estuvo "guardada" por décadas. Vio la luz gracias a una nueva tecnología que permitió terminarla y tiene encantados a todos los fans del cuarteto de Liverpool

Estamos segurísimos de que tú también ya escuchaste (y disfrutaste) la última canción de The Beatles (si no, te la dejamos por acá). Semejante rolota como ‘Now and Then’ merece ser celebrada sobre todo por su gran historia, así que vamos a contarte algunas actividades a las que te puedes lanzar en CDMX para ello.

Y es que créeme, si eres fan del cuarteto de Liverpool, seguro que no querrás perderte de esta celebración; y si no lo eres, igual y vale la pena dar el rol para hacer algo distinto desde este fin de semana.

The Beatles / Foto vía Facebook de la banda

‘Now and Then’ en CDMX: Aquí a las actividades por la última canción de The Beatles

La celebración por el lanzamiento de ‘Now and Then’ con todo y su espectacular video, comienza desde este domingo 5 de noviembre. Universal Music México está detrás de ésta y no será difícil entrarle.

Celebra el lanzamiento de ‘Now and Then’ en CDMX / Foto: Getty

Primero podrás tomarte una foto con un cassette ‘Now and Then’. Nada más tienes que ir al Ángel de la Independencia, al Monumento a la Revolución o a Bellas Artes este domingo y ubicarlo. En el Ángel estará a las 12:00 pm, en el Monumento a las 13:30 y en Bellas Artes a las 15:00 horas.

El siguiente fin de semana continuará la celebración con la instalación “Red & Blue”, donde podrás escuchar la última canción de The Beatles y las remasterizaciones de los ‘Red’ y ‘Blue’ albums en una instalación especial. Esto será del 10 al 12 de noviembre en Fórum Buenavista, de 12 a 6 pm.

The Beatles / Foto: EMI

Una Ruta Beatle y exposición fotográfica por el lanzamiento de ‘Now and Then’

Quizá la actividad más rifada de las que podrás disfrutar en CDMX por el lanzamiento de ‘Now and Then’ sea la Ruta Beatle. La cita es el sábado 11 de noviembre a las 11:30 horas en el Auditorio Nacional, y consiste en viajar en un autobús de dos písos por todo Reforma mientras la banda Help! toca en vivo la última canción de The Beatles y las demás rolas de los ‘Red’ y ‘Blue’ albums.

Ojo, porque para asistir a la Ruta Beatle podrás ganar tu pase en Amazon Music. En los próximos días saldrá la info de cómo.

Now and Then, la última canción de the Beatles / Foto: @thebeatles

Ya por último, la expo fotográfica. En los andenes del Metro Auditorio habrá una pequeña exposición de fotos de The Beatles lanzada en colaboración por Universal Music y la Embajada Británica; esto será el domingo 12 de noviembre a las 12:00 pm.

Te puede interesar