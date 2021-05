Chelsea contra Manchester City: Damon Albarn y los Gallagher, una rivalidad entre la música y el futbol

Hay rivalidades que sobrepasan los límites imaginables, pues hay quienes quieren ser mejores que la competencia. Eso justo fue lo que sucedió con Damon Albarn y Noel y Liam Gallagher, quienes además de tener a dos de las banda más representativas del Reino Unido durante los 90, llevaron su pique hasta el futbol, pues el frontman de Blur es fan del Chelsea mientras que los líderes de Oasis son seguidores de hueso colorado del Manchester City.

En 1995, estos dos grupazos se dieron con todo en la llamada por los medios, batalla del britpop. No solo representaba para ellos de qué cuero salían más correas a nivel musical, sino que era un duelo entre la clase trabajadora de Manchester contra el glamoroso Londres de aquellos años, un tiro que despertó pasiones y que desde The Beatles contra The Rolling Stones, no se había visto algo similar en la tierra de la Reina Isabel II.

Blur ganó la batalla del britpop

Blur llegaba a la pelea con “Country House”, mientras que Oasis eligió a “Roll With It” como su gallo. Al final, Damon Albarn y sus compañeros se llevaron el duelo, superando en ventas de sencillos a los Gallagher. Pero siendo honestos, los hermanos más queridos y odiados del rock británico ganaron la batalla masiva porque su segundo álbum, (What’s The Story) Morning Glory? rompió récords no solo en Inglaterra, también a nivel mundial.

Para que chequen cómo estuvo la cosa, el material discográfico de Liam, Noel y compañía se convirtió en el quinto disco más vendido en la historia musical del Reino Unido. Luego de esto las cosas cambiaron y la banda de Manchester se convirtió en la abanderada del movimiento britpop, mientras que Albarn, James, Coxon y Rowntree pasaron por una etapa de evolución y se despegaron por completo de este sonido con discos como Blur y 13.

La rivalidad se pasó al futbol

Sin embargo, y como mencionábamos antes, las cosas entre los Gallagher y Damon Albarn no se limitaron a la música, lo llevaron al terreno del deporte más popular de su país: el futbol. Se sabe que un año después de la pelea del britpop, Liam y el que más tarde sería conocido por fundar Gorillaz con Jamie Hewlett se volvieron a encontrar, solo que esta vez en una cancha y con camisetas, donde ambos representaban a dos equipos distintos.

Fue en 1996 cuando se llevó a cabo la segunda edición del ya tradicional Music Industry Soccer, un torneo benéfico que cada año junta a estrellas de la música británica. En ese año además de Albarn y el menor de los Gallagher, estuvieron presentes otros nombres grandes del tamaño de Jarvis Cocker de Pulp, Robbie Williams y bandas como Massive Attack, Reef y Dodgy. Ahora sí que estaba lo mejor de la industria de ese entonces.

Damon Albarn también se llevó el triunfo en las canchas

El partido tuvo lugar en el estadio Mile End de Londres, donde 5 mil aficionados y reporteros tuvieron chance de ver este encontronazo. Damon Albarn comandaba un equipo (que por cierto, tenían jerseys azules muy similares al que usa el Chelsea) mientras que Liam Gallagher estaba en otro junto a Williams y Cocker con camisetas que inevitablemente nos recuerdan al Manchester City. Eso sí, la tensión entre los dos se respiraban en toda la cancha.

Al final y como sucedió en la batalla por ver quién vendía más sencillos, Albarn salió con la victoria dos goles a uno frente a Liam, y aunque en la siguiente ronda lo eliminaron, el frontman de Blur no perdió el tiempo para alardear de su triunfo. A pesar de que había buena onda entre los músicos, la imagen más icónica de aquel partido fue la de ambos cantantes mirándose frente a frente y encarándose casi al punto de agarrarse a trancazos.

¿Por qué los Gallagher son fans del Manchester City?

Como recordarán, Noel y Liam Gallagher son originarios de Manchester y a esa ciudad la caracterizan, además de las grandes bandas que ha dado al mundo, sus dos equipos de futbol. Aquí a fuerza le tienes que ir al United o City, y los hermanitos de Oasis se fueron de plano con los ‘Citizens’ porque, así como en su pelea con Blur, desde su fundación y hasta la fecha, sigue representando la clase trabajadora, aunque ahora son de los equipos con más dinero en la Premier League

Se sabe que a pesar de sus broncas, ambos van muy seguido al Etihad Stadium. Pero imagínense que tan fans son de este equipo que en 1995 se negaron a tocar en Old Trafford (el estadio del Manchester United); en su lugar y un año más tarde, dieron un show en el entonces estadio del club, el Maine Road, un show que fue oficialmente grabado y lanzado en video con el nombre Debut at Maine Road. En la portada, los Gallagher aparecen vistiendo las camisetas del City.

A Noel y Liam los siguen uniendo los ‘Citizens’

Por su parte, cada que su equipo gana un partido importante y casi como tradición, Noel Gallagher se mete al vestidor para festejar con los jugadores y junto a ellos de repente se echa “Wonderwall”. Es más, cuando Pep Guardiola llegó en 2016 para dirigir al City, el cantante de “Don’t Look Back In Anger” lo entrevistó para los canales oficiales del club y a partir de ese momento, ambos se hicieron muy buenos amigos.

Pero Liam no se queda atrás, ya que además de usar su cuenta de Twitter para tirarle a su hermano, también la utiliza para celebrar las victorias o enojarse con las decisiones que toman los dirigentes de los ‘Citizens’, lo último que hizo fue despedir a Sergio ‘Kun’ Agüero como leyenda del club. Parece que lo único que une a los Gallagher en la actualidad–además del legado de Oasis– es el amor que sienten por el Manchester City.

¿Y qué hay de Damon Albarn?

Hablando de su rival, Damon Albarn también es un apasionado por el futbol y su equipo el Chelsea. Durante los 90 y cuando él gozaba de popularidad en la música, los ‘Blues’ pasaban por un momento de reestructuración y que más tarde los llevaría a contratar figuras como Ruud Gullit y ganar títulos importantes. Pero gracias a que el vocalista de Blur usaba la camiseta y hablaba en distintos medios lo que representaban los colores, atrajo la mirada de muchos jóvenes hacia el club.

Y Albarn no solo dejó claro su cariño por el equipo en entrevistas, también lo incluyó en un clásico del britpop. Si prestan mucha atención, al inicio del video de “Country House” se puede ver a Damon leyendo un periódico donde mencionan al Chelsea. Pero eso no es todo, porque se sabe que junto a Phil Daniels –quien canta y sale en el video de “Parklife”– son distinguidos fanáticos de los ‘Blues’ en el sitio oficial de los de Londres.

Albarn incluso habló sobre su amor por el Chelsea para medios mexicanos

También fue común ver a Damon Albarn tradicionales juegos de músicos ingleses, usando la camisa o algún accesorio del Chelsea, en especial, en la Soccer 6 Trophy Club, una competencia muy similar al encuentro que tuvo con Liam donde varias bandas se enfrentaban en partidos de fut seis. En 1997, el frontman de Blur y Gorillaz salió campeón y en su camiseta usó el número 26 en honor a Gianfranco Zola, el gran ídolo de la época.

En la actualidad y antes de que llegara la pandemia, Damon iba muy seguido a Stamford Bridge para ver a su equipo junto a su hija, Missy. Pero hace algunos años, Alberto Lati tuvo chance de platicar con él donde además de hablar sobre los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y su regreso a México con Blur, habló tal cual del Chelsea. Disculpen la calidad del video, pero es lo único que había en el internet de las cosas.

Los Gallagher y Damon se vuelven a enfrentar… o algo así

Este 29 de mayo, se llevará a cabo la final de la Champions League 2021 y curiosamente, se enfrentan el Chelsea contra el Manchester City en un duelo que promete sacar chispas y sobre todo, mantenernos al filo del sillón. Y a pesar de que la rivalidad entre Damon Albarn y Noel Gallagher terminó hace años –porque hasta colaboraron en una rola de Gorillaz– es inminente hacer esta pregunta. Si el partido lo jugaran estos músicos, ¿quién lo ganaría?