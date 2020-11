“Era una locura”: El día en que Oasis conoció a Diego Armando Maradona

Este 25 de noviembre de 2020 será un día que ningún fanático del futbol podrá olvidar, pues lamentablemente Diego Armando Maradona, uno de los jugadores más importantes de la historia, murió a los 60 años. La influencia del 10 de la selección argentina fue más allá de las canchas, pues muchas personas alrededor del mundo se maravillaron con la magia que corría por sus pies, entre ellos los hermanos Gallagher.

Resulta que en el ahora lejano 1998 y cuando gozaban su mayor popularidad gracias a álbumes como Definitely Maybe, (What’s the Story) Morning Glory? y Be Here Now, Oasis viajó a Argentina para dar dos conciertos en el estadio Luna Park de Buenos Aires. Sus presentaciones fueron todo un éxito y enamoraron a todas las personas que se reunieron para verlos tocando sus más grandes éxitos, pero al llegar al hotel se toparon con una persona muy especial.

Maradona opacó por completo a Oasis

Según lo que contó Liam Gallagher en una entrevista para Noisey en 2017, después del show los músicos salieron de fiesta a un bar de un reconocido hotel de la capital argentina. Como suele suceder –y porque los Gallagher– se sentían verdaderos rockstars y llamaron la atención de todos los que estaban en el lugar cuando llegaron, hasta que el mismísimo Diego Armando Maradona entró por la puerta para opacarlos.

“Estábamos en Argentina. Habíamos tocado y a los pocos minutos estábamos en un bar tomando un maldito trago. En eso vemos que entran 30 personas de golpe y nosotros nos preguntamos ‘¿quién carajos es ese?’. Sting -el de The Police- estaba en el bar llorando porque habían robado su cuarto. Bueno, la cuestión es que nos dimos cuenta que era Maradona, que estaba subiendo a otro piso con un montón de locos y chicas de la noche”, cuenta el ex frontman de Oasis.

Las cosas se pusieron raras entre ambos

Por supuesto que como grandes fanáticos del futbol, Noel y Liam no desperdiciaron la ocasión y le preguntaron al intérprete que iba con ellos si existía la posibilidad de ir al cuarto del ‘Pelusa’ para conocerlo. Diego aceptó que los hermanos subieran, pero ahí se encontraron con una escena bastante loca, donde había muchas personas a su alrededor:

“Pasaba de todo, era una locura. Maradona estaba en el centro de la habitación, haciendo trucos de futbol con la tapa de una botella de plástico. Tenía los ojos desorbitados, y nosotros no estábamos muy bien tampoco”.

“La cosa estaba un poco caliente y dijimos ‘nos tomamos una foto rápido y nos vamos a la mierda’. Maradona se acercó transpirando a más no poder, aprovechamos el momento y listo’”; pero al despedirse de él notaron que el astro argentino les había dicho algo y el intérprete les contestó a los Gallagher: “Me dijo que si se intentan llevar a una de sus chicas, va a mandar a alguien a que les dispare”.

Al final y como casi siempre, los Gallagher se salieron con la suya; dieron grandes conciertos en Argentina y sobre todo, conocieron a una de las leyendas más grandes en la historia del futbol, el enorme Diego Armando Maradona. Pueden checar a continuación a Liam contando esta interesante anécdota: